恒大系股價今日暴跌　許家印身家縮水超九成　7月最後露面談足球

今日（27日）內媒《觀察者網》引述知情人士消息稱，幾日前許家印已被監視居住在北京。

消息一出，9月27日午後，恒大系股票突然集體跳水。據《每日經濟新聞》報導，截至下午3時30分左右，港股「恒大系」持續走低，中國恒大跌超13.92%，此前一度漲近14%。恒大汽車跌21.43%，恒大物業跌超11%。



據此前報道，9月16日晚，「深圳南山公安」微信公眾號通告稱，公安機關已依法對恒大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。

9月22日晚，中國恒大發佈公告稱，集團銷售情況不如其預期，原定於9月25日和9月26日有關建議重組的相關協議安排會議將不會舉行。

9月24日晚間，中國恒大再發公告稱，鑑於公司主要附屬公司恒大地產集團有限公司正在被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

自恒大股票停牌以來的18個月內，許家印公開現身大多在恒大集團內部的保交樓專題會、月度工作會議上。停牌一個月後，許家印曾攜管理團隊出現在廣州恒大中心，為第一批恒馳5汽車造勢。

停牌一個月後，許家印曾攜管理團隊出現在廣州恒大中心，為第一批恆馳5汽車造勢。（每經房產）

據財聯社7月報道，許家印組織召開了恒大保交樓會議，會議持續了半個多小時。會上，許家印詢問了幾個地區公司的保交樓情況。並引述消息人士稱，恒大目前住宅項目爛尾情況並不多，部分爛尾樓盤主要是位於昆明、貴陽等地的文旅項目。

2023年以來，許家印公開露面與發言亦均通過恒大足球方面。今年7月4日，許家印主持召開恒大足球俱樂部管理會議，表示俱樂部全體人員要弘揚新廣州隊精神，選拔任用恒大足校優秀年輕人才，走好從學校到球隊的「一條龍」人才培育之路，為中國足球發展和振興做出貢獻。當時，許家印已被列為執行人。

許家印7月最後露面談「振興中國足球」。（資料圖片）

《每日經濟新聞》報道，5年前，2018年8月，隨著當時恒大健康（現為「恒大汽車」）股價強勁表現，福布斯當時實時富豪榜排行榜顯示，許家印以身家414億美元成為中國首富。

而據《2023胡潤全球富豪榜》顯示，許家印如今身家僅剩200億，全球排行1100名，比巔峰時縮水超過90%。