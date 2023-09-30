恒大打對折賤賣超級遊艇　3200萬美元出售抵債

在中國恒大集團現金緊縮惡化、急於推出債務重組計畫之際，有兩名消息人士透露，恒大今年初以3200萬美元價格出售其超級豪華遊艇，此舉進一步使其境外資產縮水。內媒2年前曾有報道，指該遊艇價值達6000萬美元，對照如今可謂對折賤賣。



恒大集團本週指出，由於中國政府對恒大地產立案調查，因此依法無法發行新債，此發展使恒大的債務重組進程趨於複雜，有分析師認為，債務重組延遲使恒大集團遭清算的風險升高。

據《路透社》引述兩名知情者說法報道，恒大方以3200萬美元的價格出售船身60公尺的超級遊艇「Event」，作為其銷售非核心資產的一部分計劃。第三名知情者則證實該交易。

根據荷蘭製造商Amels網站，Event 2013年交付，2014年獲得全球超級遊艇大獎。內媒2年前報道，該遊艇價值達6000萬美元。

事實上，這並不是恒大第一次出售非核心資產來籌集資金。恒大去年7月以1億美元價格出售了一架波音私人飛機；2021年，恒大還出售兩架灣流噴氣式飛機，籌得超過5000萬美元。

近兩年來，恒大集團一直在嘗試就債務重組與境內外債權人談判。但今年9月，恒大集團創辦人許家印被警方採取強制措施，多名高管涉案被查，債務重組會議停擺，使得集團的債務重組進程面臨窘境。

《路透社》報道稱，如果恒大未能在10月底前提交新的債務重組計劃，境外債權人集團計劃加入針對恒大的清算法庭申請。