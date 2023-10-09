「外宣不行內宣不行」　清華本碩博工程師的「非洲故事」何以破圈

日前，一篇題為《中國青年工程師的「發展主義」選擇》文章在內地社交媒體熱傳，本文是中國電力建設集團駐外工程師曹豐澤於2023年9月17日所做的一場演講的文字版。在該文中，曹豐澤用平實的語言分享了求學工作以來的經歷和思考，尤其是其在非洲工作的所見所聞所感，以及由此引出來的中國在走出去過程中面臨的問題和挑戰，尤其引人關注和深思。

綜合來看，曹豐澤該文至少提到了幾個值得深思的問題：

首先是東亞社會單一的評價體系。曹豐澤1994年出生於黑龍江省，2012年參加高考，獲得黑龍江省理科第七名，進入清華大學土木工程系讀本科。此後憑藉優異成績獲得獎學金，並一直讀到博士畢業。曹豐澤在文中還想象了自己畢業之後的「北京中產」生活，最終選擇逃離這種生活，因為「經過這麼多年以來的心理轉變，我現在對東亞這一套從生到死的，基於排名的成就體系持有一種徹底的否定態度」，「就是在這種心態的驅使下，2021年6月份我畢業，拿到了我的博士學位之後，我沒有絲毫的留戀就來到了非洲工作。」

曹豐澤。（清華大學）

這也是曹豐澤其文能引發廣泛共情的基礎，尤其是在今天年輕人失業率高企不下、社會各領域越來越內卷的狀況之下，這種單一的評價體系顯然是進一步反思此類問題的總源頭。

其次是戳破很多人概念中的「虛假非洲」。曹豐澤花了很大篇幅去談自己在非洲的所見所聞，包括薪資待遇、生活環境、當地的黑人勞工等。該文寫道，「在東南非這幾個新興的，發展速度較快的經濟體中，當地的黑人勞工實際上並不懶惰。他們實際上非常勤勞，並且幹活很守規矩，只要你教給他，他就能原原本本地按照你所說的流程認真完成，很少為了省事而偷工減料。」而且不同於主流國家正在普遍面臨的人口老齡化和少子化問題，非洲現在要做的是「破除馬爾薩斯陷阱」，因為「現在絕大多數的非洲國家都面臨這個問題，他們不是經濟不增長，他們的經濟能增長，但他們經濟的增長跑不贏人口的增長，也就是說他們物質的積累被人口的增長給填平了。」

曹豐澤還特別提到了他與中國知識分子交流的情況。「我們的知識階層，他們想象出來一個非洲，想象出來一個勞動階層的形象，然後想象他們的生活和麪臨的困難。連你的背景和人物都是想象出來的，你覺得你想象的他們的實際狀況得失真到什麼程度？」「所以很多時候我和一些受過高等教育的所謂的知識分子交流，剛說了三兩句話，我就覺得，他們這簡直就是你說城門樓子，我說胯骨軸子，根本沒法交流。後來我本人也像我幹活的同事們一樣，開始不願意跟這些知識分子交流。因為我只能感受到令人絕望的愚蠢。」

中國食品企業在非洲等地購買農地的行為曾經引起國際矚目，更引來「新殖民主義」的標籤。（Getty）

第三是外界對於中國「一帶一路」在促進發展中國家基礎建設之外的質疑。比如「大撒幣」式的援建，曹豐澤直言「大家到現在還習慣於把我們這些出海打灰的工作稱為『援建』。大部分的工程，都是正常的商業合同，你給我錢，我給你打灰，然後我賺一個合理的利潤。援助當然存在，一般都是學校、醫院這種人道主義性質。換個角度說，我們現在畢竟是一個市場經濟的地球，我們做事肯定是要服從這種市場經濟的邏輯的，單方面的援助關係它永遠不可能長久，只有雙向的互利互惠的關係才有可能長久，這是一定的。」再比如「債務陷阱論」。曹豐澤寫道，「所謂中國債務陷阱搞新殖民主義這個說法是非常可笑的，因為任何債主，沒有一個不是希望債務人老老實實把債按時還上的。」

最後是中國的對外傳播。曹豐澤在文中多次談到這一問題，在其看來，「不管是工程師還是工人，大家的共同特點就是能幹活，一個人能頂兩三個用，但是嘴皮子非常不溜，可以說是外宣外宣不行，內宣內宣不行。這就使得中國現在在『一帶一路』尤其是非洲國家的經濟存在非常強，人數也非常多。但是你回國一問，大家都對中國人在非洲的存在形態完全是兩眼一抹黑。學界完全沒有跟它有關的任何理論研究，甚至你問我現在有多少中國人在非洲，沒人能給你一個確切的數字。」

坦桑尼亞建設中的達累斯薩拉姆港1-7號泊位改擴建工程現場。該項目由中國港灣總承包、中交四航局承建，於2017年奠基。中國提出的「一帶一路」倡議已成為中非擴大合作的新動力。（資料圖片）

也因為這樣，所以「中國人在這一點上非常吃虧，國內尚且完全不關注，那你想想國外會對中國人的觀感很好嗎？那必然是不可能的，大家對中國人如果說沒有什麼負面看法，那已經是很幸運了，你還想奢求什麼正面看法。西方的文化霸權不是天上掉下來的，那是需要經年累月的高強度投入，高強度洗腦的，不可能是你埋頭幹活，然後人家日久見人心對你感動了的。正是由於這種沒有指導思想的指導思想，中國人裏不是九成九，而是十成十都是來吃苦賺錢養家餬口的，所以中國人在非洲的整體素質實際上也並不高。」

10月7日至8日，全國宣傳思想文化工作會議召開，習近平對此也做出批示，強調「宣傳思想文化工作面臨新形勢新任務，必須要有新氣象新作為」，還要「着力加強國際傳播能力建設」，很快本月還將召開「一帶一路」十周年高峰論壇，結合曹豐澤一線經歷的講述，如何對包括非洲在內的發展中國家「擁有真正的思考」，以及破解「外宣外宣不行、內宣內宣不行」的局面，顯然也是一項極端重要的工作，這不僅關乎中國能否扛起「全球南方」的大旗，也決定着中國與西方「文化戰爭」最終的結局。