不再爆買、出國旅遊範圍變小　黃金周中國遊客去哪裏了？

前兩天從新加坡飛回上海，樟宜機場隨處可見面向中國消費者的銀聯卡和微信支付優惠廣告，好幾個櫃台也推出「黃金周」特價折扣。



相比熱火朝天的促銷活動，機場里的中國遊客卻沒有預期中多。櫃員小姐坦言，雖然今年訪新的中國旅客有所增加，但和疫情前還是相差甚遠，「不懂他們去哪了？」



中國遊客2023年9月25日抵達曼谷機場時的歡迎儀式（Reuters）

中國疫情管控全面放開後的首個「十一」黃金周長假，出行數據迎來井噴式增長。中國國鐵集團預測，黃金週期間全國鐵路預計發送旅客1.9億人次，中國民航局則預計將有2100萬余名旅客在假期乘機出行。

但新加坡旅行社業者反映，黃金週期間到訪獅城的中國遊客以散客居多，團客數量仍比疫情前大減80％。這一方面是因為新元匯率走強推高出遊成本，一方面則是因為今年來關於東南亞的負面消息太多，使得中國民眾擔心在泰國等地轉機到新加坡時，遭詐騙團伙拐騙。

《孤注一擲》和詐騙流言打擊泰國旅遊業 中國遊客卻步

毗鄰中國大陸的香港，從黃金周獲益也不多。香港入境處數據顯示，黃金周假期頭兩天赴港陸客約28萬人次，僅為赴陸港客的一半。據香港中通社報道，這和人民幣匯率下跌，在大陸消費比在香港便宜等因素有關。

而物價相對便宜的泰國，上月底剛宣佈對中國遊客實施五個月免簽政策，不料曼谷的暹羅百麗宮商場本週就發生槍擊事件，導致兩名中國遊客一死一傷，不少中國遊客隨即取消或提前結束泰國行程。

一名上海朋友自嘲：「想去的地方去不起，去得起的地方又不敢去，最後只好去周邊一日游了！」

據中國文旅部統計，黃金周前三天，全國國內旅遊出遊合計3.95億人次，同比增長75.8%；由此帶動的國內旅遊收入3422.4億元（人民幣，下同），同比增長125.3%。中國商務部數據則顯示，假期前三天36個大中城市重點商圈客流量，同比增長132.1%。

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綜合旅遊平台數據，黃金週期間的熱門旅行目的地包括北京、上海、成都，以及正在舉辦亞運會的杭州。文旅部預計，今年黃金周中國國內旅遊出遊預計達8.96億人次，同比增長86%；實現國內旅遊收入7825億元，同比增長138%。

中國是新冠疫情暴發前全球最大的旅遊客源市場，2019年中國遊客國際旅遊消費總額達2550億美元（約3473億新元）。「中國遊客去哪兒」因而一直是各國旅遊業者關注的焦點。但從疫後首個黃金周來看，三年疫情間改變的，不只是中國遊客的出行範圍，還有他們的消費習慣。

日本觀光局統計數據顯示，今年第一季中國遊客購物佔比最多的品類是點心和其他食物，化妝品和香水的購入率比2019年同期下降了47.2％，電子產品甚至沒擠進前十名。根據彭博社調研，中國消費者的奢侈品消費也在逐漸從境外轉向境內。換句話說，中國遊客在海外的 「爆買」也已成往事。

中國遊客的「爆買」行為，曾經成為日本社會的熱話。（視覺中國）

三年疫情間改變的，不只是中國遊客的出行範圍，還有他們的消費習慣。

儘管中國遊客的出行範圍縮小，購買力也下降，但在國內樓市風險升高、投資增速減緩、出口需求不振、地方債台高築的大背景下，超預期回升的旅遊業仍是當前中國經濟為數不多的亮點之一。

在房屋和電器等大宗消費恢復元氣之前，境內旅遊這類小額高頻消費的快速反彈，有望以聚沙成塔之勢拉動內需回升。另一方面，當全球經濟在疫後快速反彈過後再度放緩，各國報復性旅遊潮在通脹壓力下逐漸減退之際，逆週期而動的中國市場有望為世界經濟注入新的活力。

世界旅遊業理事會預計，受簽證流程繁瑣和跨國航班昂貴等因素限制，中國跨境旅遊人次預計到明年底才能重回疫前水平，但這個龐大市場的長期前景依然令人期待。

香港政府推「夜繽紛系列活動」，希望能振興香港旅遊和消費。

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不過，如果地緣政治風險進一步提升，中國與周邊國家關係持續緊張，中國遊客的出境之旅將更難成行。要是中國經濟前景繼續低迷、失業率再度攀高、收入增長疲弱，這股報復性消費熱情還能持續多久，也是一個問題。如何延續內需的復蘇勢頭，並從中挖掘機遇，考驗的是政府和從業者的功力。

中國國務院辦公廳9月29日發佈30條措施，從加大優質旅遊產品和服務供給等方面入手，進一步釋放旅遊消費潛力。法國奢侈品巨頭LVMH旗下的旅遊零售商DFS集團，則計劃在海南島建設大型購物和娛樂綜合商場，以抓住中國境內旅遊市場的商機。

下一個長假，更多中國遊客會選擇留在國內，還是走出國門？這不僅會成為中國經濟的晴雨表，也是各國旅遊業者翹首以盼的答案。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

