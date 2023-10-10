中美「修昔底德陷阱」並非必然

在最近中美互動增加的背景下，美國國會參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率兩黨參議員開啟訪華之旅。舒默被不少人形容為「死硬反華派」，長期以來在美國國會中主張對華採取強硬政策，曾推動多項法案來與中國展開競爭。但中國政府依然高規格接待他，國家主席習近平還在北京會見了他率領的參議院兩黨代表團。

習近平在會見中說：「中美兩國從建交到現在，可以說打了半個多世紀的交道，也經歷了不少的風雨，但是大的方向還是朝前走。世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有改變，兩國人民希望交流合作的根本願望沒有變，國際社會對中美關係穩定發展的普遍期待沒有變。」習近平還表示：「中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中美兩國如何相處，決定人類的前途和命運。競爭對抗不符合時代潮流，更解決不了本國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方始終認為，中美共同利益遠遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。『修昔底德陷阱』並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。」習近平所言其實是改革開放以來中國政府一以貫之的對美政策邏輯。

不可否認，近年來，中美關係面臨多年少見的嚴重困境，彼此之間的猜疑、矛盾已經達到令人憂慮的程度。今年4月，北京大學教授、知名國際關係專家王緝思表示：「美國民主黨和共和黨之間的共識是，用攻擊中國來團結美國，美國國會和行政部門對華立場也一致。同樣的，中國也因為美國這個外在威脅而團結起來。」

許多人談到目前中美關係的困境，都會引述一個詞——「修昔底德陷阱」。該詞被用來形容崛起的新興大國與守成的霸權國之間難以調和的矛盾。不少人認為，在以主權國家為基本競爭單位的世界秩序下，面對地球資源的有限性，文化、歷史、意識形態和制度本就不同的中美兩國，在全球權力結構中所處的位置（世界第二大經濟體、第一大經濟體）讓雙方關係難以避免籠罩在「修昔底德陷阱」的陰影之下。

中美之間有滑向「修昔底德陷阱」的潛在風險絕不意味着必然會滑向「修昔底德陷阱」。中美都是擁有核武器的大國，雙方都無法承受滑向「修昔底德陷阱」的巨大風險。過去多年的全球化浪潮已讓世界各地之間建立密切的利益聯結，「你中有我，我中有你」。中美之間尤其如此，自1979年建交以來，兩國數十年的交流、合作，既造福了兩國民眾，讓兩國建立空前緊密的聯結，又在相當程度上推動了國際合作。

不少人分析中美之間的矛盾時總會拿冷戰時期的美蘇關係對比，但其實不僅中美之間的聯結廣度、深度遠超冷戰時期相互對峙的美蘇，中美之間有龐大的共同利益與相當廣闊的合作前景，而且「和平與發展」依舊是當今世界的一個重要面向，國際社會除了少數極端聲音之外，多數聲音都是期待中美和平共處。

1979年中美建交後，鄧小平應邀出訪美國，與美國時任總統卡特會晤。 （Getty）

以目前形勢觀之，中美博弈估計會長期化，彼此之間的競爭面向將日益凸顯。不過，只要中美之間的博弈、競爭是在安全範圍之內，只要兩國的分歧、矛盾能被有效管控，只要彼此之間還有正常的合作、交流，那麼博弈、競爭的態勢便是可控的，與「修昔底德陷阱」便會有相當長的距離。中美兩國都有着強烈的文明抱負，如果中美能在和平共處的框架下良性競爭，將會為人類發展道路探索更多可能性。

今天的世界面臨重重挑戰和危機。有效的國家在多數社會都已經成功建立，但有效的世界依舊希望渺茫，叢林秩序仍然在威脅世界的和平。中國社科院研究員趙汀陽曾寫道：「全球化正在逐步形成擺脱國家政治和國際政治控制能力的新權力，假如不能建立與全球政治相配的世界制度，全球政治有可能變成失去控制的危險遊戲……除非世界在存在秩序上發生實質變化，否則國際矛盾難以得到有效解決。」

正在發生的俄烏戰爭、巴以衝突便是活生生的教訓。除了地緣衝突之外，恐怖主義、極端主義、文明衝突、貧富懸殊、環境污染、人的異化、娛樂至死、資源枯竭、氣候變遷、人工智能技術大飛躍可能帶來的棄民問題、生物基因技術的倫理問題，都是全球性困境。中美作為全球最大的兩個經濟體，若能合作應對危及人類福祉的全球性困境，既是求同存異，減少彼此矛盾，又能造福於世界人民。

歷史是一面鏡子，既告訴世人過去發生的悲劇，又是為了啟發世人吸取教訓，不要重蹈覆轍。「修昔底德陷阱」描述了歷史上雅典和斯巴達的困境，但今天中美兩國與歷史上的雅典、斯巴達，今天的世界形勢與歷史上雅典和斯巴達所處的形勢，都是相差十萬八千里，豈能簡單類比？今天世界的發展應該是向前看，而非向後退，是在科技進步和人的覺醒基礎上追尋星辰大海，而非陷入存量搏殺的困境。