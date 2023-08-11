中國成全球生育率最低國家之一　專家：人口負增長持續到2070年後

內地生育率持續低迷，雖於近年推出「三孩政策」以鼓勵生育，惟全國人口仍在去年錄得61年來首次負增長。

中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新近日表示，中國已經成為全球生育率最低的國家之一，人口負增長的趨勢還會延續到本世紀七八十年代，「積攢了30年的人口負增長能量需要釋放。」



原新表示，中國已經成為全球生育率最低的國家之一。（視覺中國）

原新表示，2022年，中國總和生育率為1.2，出生人口比死亡人口少了85萬人，是全球生育率最低的國家之一，同時人均預期壽命已經超過78歲。「一方面生得越來越少，另一方面活得越來越長，年齡結構頂端的人越來越多，這是老齡化和人口負增長的根本原因。」

原新稱，預計到2050年，中國60歲以上的老年人口將超過5億人，人口年齡結構的變化一定會帶來社會治理和經濟發展結構要素的變化。他說，本世紀八十年代以前，中國是全球老年人口最多的國家，也是全球1億人口以上的國家中老齡化程度最高的國家。

原新指，中國已經從一個「養小為主」的社會，轉變成了「養老為主」的社會，而且養老負擔越來越重。到2073年，老年撫養比將達到102，即每100個勞動力對應102個老人。他表示，人口老齡化和人口負增長是人口發展規律的必然，在挑戰中也存在着產業機遇。

到2073年，老年撫養比將達到102，即每100個勞動力對應102個老人。（新華社）

原新說，恰恰是老齡社會的發展，為銀髮經濟創造了新的增長點，也就是老齡產業體系的構建，包括文化產業、健康產業、宜居產業、服務產業、製造產業和金融產業。其中，文化產業是為全生命周期提供精神引領產品和服務的總和，如教育培訓、文化創意、藝術創作、旅遊休閒等產業，目標是「活得長、活得樂」。

他還表示，「人人都會老，家裏都有老年人，關注老年人的今天，就是關注我們的明天，關注今天的老年人，就是關注明天的自己。」