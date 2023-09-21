江蘇蘇州常住人口破500萬　中國又增一特大城市有何意味？

江蘇蘇州主城區常住人口超過500萬，就此躋身特大城市行列。有專家分析指，晉級特大城市可為城市發展帶來積極影響，「輻射帶動能力亦將更強」。



蘇州太湖湖濱國家濕地公園。（微博@中國新聞網）

據中新網報道，蘇州發布情況說明指出，國家統計局近日對全國城鄉(含開發區)分類代碼進行了更新，蘇州城區的統計口徑包括蘇州工業園區，其下轄社區的城鄉代碼由鎮中心區(121)改為主城區(111)。依照此次調整的統計口徑，以2020年第七次全國人口普查公布的常住人口數據來算，蘇州城區常住人口為512.51萬人，意味着蘇州躋身特大城市行列。

根據國務院2014年發布的《關於調整城市規模劃分標準的通知》，城市規模劃分標準以城區常住人口為統計口徑，將城市劃分為五類七檔。其中，城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市；城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市。

至於晉級特大城市有什麼意義，國務院發展研究中心研究員馮文猛表示，特大城市對於城市來說是一個重要的門檻，晉級特大城市對於城市發展可以帶來積極影響，享受更多的政策勢能。

今年7月，國家主席習近平在江蘇蘇州考察調研。（新華社）

以正在推進的城中村改造為例，2023年7月21日，國務院常務會議審議通過《關於在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，在超大特大城市積極穩定實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高品質發展的重要措施。

而是否為超大特大城市，也關係到都會圈的建設資格。根據國家發展委員會2019年公布的《關於培育發展現代化都會圈的指導意見》，都會圈是城市群內部以超大特大城市或輻射帶動功能強的大城市為中心、以1小時通勤圈為基本範圍的城鎮化空間形態。

馮文猛認為，蘇州成為特大城市既是在區域人口增減分化大背景下人口集聚的結果，同時也將進一步提升蘇州對於人口人才的吸引力。「蘇州產業發展基礎好，包括高端製造、生物醫藥等進行了精心佈局，產業發展帶動大量就業。」

2021年9月，國家統計局根據2020年全國人口普查數據，透過《求是》雜誌發布了全國超大和特大城市名單。（微博@中國新聞網）

馮文猛表示，成為特大城市，城市人口聚集會帶來規模效應，公共服務配置更加有效率，蘇州公共服務水平較高，這讓居民生活更加舒適、環境更加宜居、生活更加安心，這是吸引人口流入並且長期定居的一個重要因素。另外，城市可以聚合更多的創新要素，引發新一輪創新，形成螺旋效應，有助於推動新模式不斷出現、產業不斷升級。

2021年9月，國家統計局根據2020年全國人口普查數據，透過《求是》雜誌發布了全國超大和特大城市名單。彼時，全國共有7個超大城市，包括上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津，以及14個特大城市，包括武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、瀋陽、青島、濟南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連。

就目前來看，廣西南寧或將成為下一個特大城市。根據南寧市統計局發布的數據，2022年末，南寧市常住人口為889.17萬人，較上一年末增加5.89萬人。根據《中國人口普查分縣資料—2020》，南寧市城區常住人口為456.75萬人，距離500萬人的特大城市門檻亦相當接近。