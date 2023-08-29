女方年齡25歲以下初婚夫婦獎千元　浙江常山新政鼓勵婚育遭狠批

近來，內地公布的生育數據持續低迷，全國人口也在去年錄得61年來首次負增長。為鼓勵婚育，今日（29日）浙江常山發新政稱，將給予女方年齡在25周歲及以下的初婚夫婦，1000元人民幣（下同）的獎勵。新政引發網民關注，紛紛表示「不結、不生」。



據「常山發布」微信公眾號消息，浙江省衢州市常山縣近日印發《常山縣優化生育政策的若干措施（試行）》。其中，初婚補貼政策方面，提倡適齡婚育，對於在該縣雙方均為初次結婚登記且女方年齡在25周歲及以下的夫婦（至少一方為常山戶籍的），給予1000元的獎勵。

另外，對實施人類輔助生殖生育成功的家庭給予補助自付費用的50%，補助每戶每次最高限額為3萬元。對於生育二孩、三孩且落戶該縣的家庭每年分別給予5000元、10000元育兒補貼，直至子女滿3周歲止。以及給有三孩及以下的家庭，每年分別發放最高2000元的托育補貼，等等。

浙江常山為鼓勵婚育出台新政。（視覺中國）

常山縣表示為打造「浙西第一門戶」提供人口紅利和持久動力，制定這一系列政策。但新政引來網民吐槽，有網民表示「1000塊不能左右任何事情」「用1000塊騙人結婚生子」，還有網民諷刺要求女性25周歲以下結婚，是「鼓勵童養媳嗎？」

網民睇法▼



給你一千讓你花幾十萬，買車又買房這GDP不就來了



交的稅你就用來幹這個，怎麼不發點住房補貼，天天就知道治標不治本。



就看到「吃人」倆字



因為25以下的女孩好騙麼



貪小便宜吃大虧



25歲以下就結婚並生子投入家庭，大概率意味著追求不了自己的學歷夢想，事業，自己的人生。

