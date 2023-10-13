李尚福逾六周沒露面　路透社：涉貪落馬　劉振立或接任國防部長

中國外交部前部長秦剛早前遭免職，國防部長李尚福也超過一個月未出現在公開場合，疑似捲入涉貪案件。路透社周五（13日）引述五名知情人士透露，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委會委員劉振立可能接任國防部長一職。



三名軍事分析家向路透社指，劉振立接任防長的人事案，可望在區域局勢緊張之際，提振中美雙方的軍事接觸。其中一名知情人士表示，劉振立的任命有可能在第十屆香山論壇前正式宣布，該國際安全論壇擬於10月29到31日於北京舉行。

劉振立。（網上圖片）

公開資料顯示，劉振立1964年8月出生，河北欒城人，1983年9月入伍，1984年4月加入中國共產黨，國防大學中青年領導幹部培訓班研究生學歷，軍事學碩士學位，陸軍上將軍銜。現任第二十屆中央委員、中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長，中華人民共和國中央軍事委員會委員。

據悉，現年59歲的劉振立並沒有受到美國或任何其他西方國家的制裁。而李尚福因在擔任解放軍總裝備部部長期間負責對俄羅斯採購軍機和導彈，而在2018年遭美國制裁，除了無法取得美國簽證，也被禁止在美國金融交易。今年3月出任國防部長後，北京曾要求美方解除有關制裁但未果，中美軍方高層聯繫因而中斷。

李尚福上次公開露面是8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。（影片截圖）

李尚福最後一次公開露面是今年8月29日，他當時在北京出席與非洲國家舉行的安全論壇並發表演講。而此前，他在訪問俄羅斯和白俄期間主持高層會議。

官方一直未明確解釋李尚福的去向問題，不過路透社9月15日曾引述10名消息人士報道指出，李尚福因軍備採購問題正接受調查，而在2017年至2022年間與其共事的8名軍方採購單位高級官員，亦正接受調查。

《華爾街日報》先前報道指出，若現年65歲的李尚福遭整肅，將是近年來首位遭撤換的現任中共中央軍事委員會成員。