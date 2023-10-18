01邊疆記｜搭國內最長航線赴香妃故鄉　看一帶一路上的千年古城

喀什全稱喀什噶爾（Kashgar），意為玉石般的寶地，是中國最西端以及南疆第一大城市。這裏地處西部邊陲，雖然遠離海洋幾千公里，但卻憑藉「五口通八國，一路連歐亞」的地緣優勢通江達海，成為「一帶一路」上的核心城市。

有道是「不到新疆不知中國之大，不到喀什就不算到過新疆」，在剛剛過去的內地中秋國慶「雙節」期間，喀什市累計錄得近90萬次遊客到訪打卡，實現旅遊收入逾7億元人民幣。

那麼，這座遙遠的城市如何成為旅遊勝地？又有着怎樣的城市發展軌跡？《香港01》近日搭乘國內航距最長航班遠赴喀什，揭開屬於那裏的神秘「椿伯爾提」（面紗，維吾爾語）。



深圳飛往喀什的航班可清晰看到祁連山脈。（孫聖然攝）

飛越5000公里遠赴「巴扎王國」

喀什的歷史可追溯到公元前2世紀，疏勒國的國都疏勒正是喀什的前身。據漢朝的漢文文獻記載，疏勒是古絲綢之路上在塔里木盆地北路的要衝，是古絲綢之路北、中、南線的西端總交匯處。自古以來，喀什就是中西交通樞紐和交通集散地，有着「巴扎（市集，Bazaar）王國」的稱謂。

喀什的獨特地緣優勢可用「五口通八國，一路連歐亞」完美形容。其中「五口」是指卡拉蘇、土爾尕特、紅其拉甫、伊爾克什坦、喀什國際航空港，5個喀什境內的國家一類口岸。「八國」則是指與喀什接壤和臨近的國家，喀什的國境線長約888公里，與巴基斯坦、阿富汗、塔吉克接壤，又同印度、烏茲別克、土庫曼、哈薩克以及吉爾吉斯相比鄰。

喀什古城內的維吾爾族居民（點圖放大）：

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今年恰逢「一帶一路」倡議提出的第十年，喀什更是借這股東風，現如今已初步構建成公路、鐵路、航空「三位一體」的國際物流大通道。

由東南沿海地區前往喀什要飛越大半個中國，航距逾5000公里，飛行時間逾6小時。中國南方航空今年9月15日起，開通深圳至喀什航線，即國內航距最長的直飛航線。這亦是繼廣州至喀什後，第二條喀什直飛粵港澳大灣區的航線。而在此之前，若由深圳飛往喀什需從成都或北京等城市轉機，至少耗時9小時。這一航線的開通亦為港人前往南疆旅遊提供了新的選擇。

國內唯一保存完整的迷宮式街區

距今有逾2000年歷史、位於喀什市中心的喀什古城，憑藉厚重獨特的歷史文化以及濃郁多彩的西域風情，成為每位到訪喀什的遊客的必打卡地，這裏還於2015年被正式評為國家5A級旅遊景區。古城東門每日早10時舉行「開城儀式」，身着傳統維吾爾族服飾的表演者們以傳統民族歌舞迎接遊客的到來。

喀什古城總面積3.6平方公里，包括1個核心區以及27個外圍片區，不僅是世界上現存規模最大的生土建築群之一，還是國內唯一保存完整的迷宮式城市街區。古城內的街巷縱橫交錯、建築高低錯落。走在古城的大街上，手工土陶器、手工樂器等充滿民族特色的商品琳瑯滿目，除此之外，烤包子、饢、鮮榨石榴汁等當地美食散發出的香氣亦叫人垂涎欲滴。

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值得一提的是，維吾爾族的土陶技藝是國家非物質文化遺產，距今已有2000多年的歷史。當地時至今日仍沿襲着古老的製作方式。維吾爾族嚮導介紹指，土陶具有透氣性好、耐高溫等特點，因此在炎熱的夏季，儲藏在土陶缸中的水仍是冰涼的，「這種純天然的水溫，比冰箱中的水更健康，很多維族老人現時仍會用土陶喝水。」

據介紹，喀什古城內現有店舖2065間，商業化程度可謂十分繁榮，但有別於其他商業化景區，喀什古城內的店舖大部分由居民自主經營，他們將居住和做生意的地方融為一體，現時古城內合共有4.9萬住戶、22萬餘名居民。

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喀什古城曾面臨坍塌風險

不過，如今欣欣向榮的喀什古城，十幾年前卻盡是年久失修的危樓，當地髒亂差的生活環境還被編成這樣一段話：「污水靠蒸發，垃圾靠風颳，水管牆上掛，解手房頂爬」。

據了解，喀什市地處南天山地震帶，地震烈度8度，周邊及附近地震活動十分頻繁。而古城區內的建築大多以土、木、磚結構為主，結構整體性較差，絕大部分房屋此前都無法達到抗震需求，更有坍塌風險威脅居民安全。

及至2008年汶川大地震轟動全國，時任國務院總理溫家寶就指出，「喀什老城區危舊房改造問題應予以重視。喀什是南疆重鎮，又是少數民族聚居的歷史文化名城。喀什老城區危舊房改造直接關係到防震減災、民生改善、經濟發展、民族團結和邊疆鞏固，責任重大且意義深遠」。

喀什市相關負責人介紹指，古城改造有範圍大、時間長、投入多、難度大、滿意度高等五大特點。截至2020年底，喀什古城改造工程累計投入70.49億元人民幣，且創造性地提出了原址重建「修舊如舊」和「一戶一設計」的理念，最大限度保留了喀什古城的歷史真實性和風貌完整性，成為絲綢之路上的「活體記憶」。

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乾隆皇帝香妃的故鄉

此外，喀什還是乾隆皇帝寵妃香妃（容妃）的故鄉，有文學作品形容香妃是，「玉容未近，芳香襲人，既不是花香也不是粉香，別有一種奇芳異馥，沁人心脾」。而位於喀什市城東5公里的浩罕村的香妃園（阿帕霍加墓）亦是遊客到訪喀什必去的景點之一，景區內除了有以香妃為主角的歌舞表演、維族傳統婚禮表演之外，還有一處始建於1640年、已保存有350年的家族墓葬。

香妃墓由陵墓、大禮拜堂、經堂、小禮拜堂組成，墓葬建築採取伊斯蘭教風格，整體雄偉壯觀。墓葬內共埋葬阿帕霍加家族的五代72人，但受到地震影響，現如今地面上看到的石棺僅剩下58具。

不過，據專家考證，位於喀什的香妃墓內僅存放香妃的衣冠，香妃的遺體則是葬在位於河北遵化清東陵的裕妃園寢。1979年10月被發掘時，墓棺已經被盜墓者破壞，棺頭的正中有數行回文文字，墓中還存有珍珠、寶石等，證明其身份為妃子。