新疆男孩脫口而出自己是「中華民族」　獲網民大讚：格局打開了

雖然是維吾爾族自治區，但自古以來，新疆就是多民族聚集地，數據顯示截至2022年，這裡主要生活著13個少數民族。

不過，近日新疆小朋友脫口而出一句「我是中華民族」引發內地網民熱議，紛紛感動表示「格局打開了」「給小朋友點讚」。



近日，有抖音騎行帳號「瘋狂的小明單車」到新疆喀什地區莎車縣時，詢問2位帶著紅領巾、剛剛放學的新疆少數民族小朋友，「你是什麼族的？塔吉克族還是維族？」其中一位男孩沒有一絲猶豫脫口而出「中華民族」，這句話引發騎行遊客共鳴，與小朋友握手，並對他豎起大拇指。

「瘋狂的小明單車」表示，進入新疆境內感受到前所未有的熱情，每經過一處檢查站工作人員都會貼心的詢問他是否需要幫助，食物、水是否充足。還有許多熱情的群眾邀請他到家裡做客、住宿。「新疆的經歷是我非常難忘的經歷，善良熱情的新疆人讓我騎行的旅程倍感溫暖。」他也將帶著這份溫暖與感動繼續騎行。

影片在網絡流傳後，「新疆男孩脫口而出自己是中華民族」話題登上微博熱搜，網民紛紛表示，「格局一下子打開了，為小男孩點讚」。

網民評論：



應該淡化民族屬性，統稱中華民族



說的好，所有的民族都有一個共同的根。中華民族



好孩子，家長教育的不錯



中華民族是一個共同體，是56個民族平等團結互助和諧的多元一大家庭。



愛國教育就應該從娃娃抓起



五十六個民族五十六朵花。我們雖是不同民族不同血液。但我們也是家人



2014年，新疆烏魯木齊火車站恐怖襲擊事件後，習近平表示要在各族樹立「正確的祖國觀」和「民族觀」，並提出「各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起」等民族團結的口號，在允許各族人民保持自己民族文化的同時，強調中國各族皆為「中華民族」的概念。同時要求56個民族都要為「實現中華民族偉大復興的中國夢」而努力。