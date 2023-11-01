上海萬聖節：一個城市的治癒

大白、A股和乙方，那些裝扮背後是很明確的社會創傷。它們被以一種娛樂和有創意的方式展現出來，人們需要快樂。可以說，「上海萬聖節」是一種特別的存在。它沒有任何宗教色彩，甚至也和「西方」毫無關係，它是真真正正屬於上海的。



儘管還有官方媒體用「平視才是文化自信」這樣的撈論調來解釋，其實並沒有什麼人在指責「洋節」。很多人都意識到，這兩天的的遊行和cosplay完全是新行為，只是冠了一個「萬聖節」的名頭而已。

有些cosplay意味深長。有人裝扮成魯迅的模樣，舉一個「學醫救不了中國人」的牌子；還有如圖「打倒程蝶衣」這一幕，他們到底要表達什麼？

你可以說這是「批判現實主義」，也可以理解成來自歷史深處的嘲諷，但是它仍然是一種「娛樂」。圍觀者讚歎、喝彩之餘，也可能會幾秒鐘的思索，這種思考也會轉瞬即逝。

如果說這樣的cosplay有攻擊性，這種攻擊性也是指向自身而不是外部世界。員警看到後，也只能「維持秩序」，不會有更多措施。

但是我仍然認為，狂歡和娛樂之中，仍然有一些嚴肅的東西：這個城市和它的年輕人，需要甩掉包袱，實現某種救贖——萬聖節就是一次「自我療癒」。

去年給上海留下的創傷，可能比想像中要深刻得多。《解放日報》的一個公號發文章呼籲寬容對待萬聖節遊行，「上海以治理能力著稱，相信上海。」經歷了去年的疫情，這樣的話看上去無比蒼白。

對個人來說也是如此。生活在上海的年輕人，真的從驚駭中走出來了嗎？

2022年，上海疫情持續之際，有不少留居當地的港人選擇回港避疫。（李澤彤攝）

前段時間在成都見到一位來自上海的朋友。她在疫情後賣掉了自己在上海的房子，選擇租房居住。這是一種可以「隨時離開」的狀態，也是一種「臨界狀態」。後來她發現買家把房子掛出來招租，她又租了回來。這個故事很有隱喻性：看上去回到了原來的狀態，但是卻又有著根本性的變化。

那些在街頭狂歡的年輕人，或許也有這樣的想法。cosplay是一次短暫逃離的機會，等到天亮，還是要去上班。這樣的「逃離」，其實會更清晰地看到自己的處境，看看傷口有沒有癒合。

作者張豐，為專欄作家，本文經作者授權轉載。

