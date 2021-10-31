萬聖節︱迷你蔡英文相似度99%超萌！　台家長超有心打扮網民激讚

萬聖節來臨，台灣家長發揮創意，幫自己的小孩盛裝打扮。除了韓國電視劇《魷魚遊戲》成為今年的熱門裝扮，也有家長將自己的小朋友打扮成政治人物。一位短髮小女孩則戴方框眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%，引起不少網友的關注，更幽默喊道：「台灣的未來不是夢」。



週末適逢萬聖節，許多家長帶喬裝的小朋友上街，一同慶祝節日。其中有一位短髮小女孩的裝扮吸引眾人目光，圖中可見小女孩戴上方框眼鏡、身穿淺灰西裝外套，手拿穿著同款衣服的蔡英文舉牌，讓不少網友喊道「太可愛了啦」、「迷你蔡英文」、「完美複製」，也有網友笑說「有接棒者了」、「等她選總統」、「台灣的未來不是夢」，連民進黨立委陳亭妃也表示「今年最有創意的萬聖節打扮」。

除此之外，也有小朋友打扮成衛福部長陳時中，身穿制服背心、手上拿著今日本土「+0」的牌子、還弄成泛白的頭髮，化妝皺紋、黑眼圈。還有家長把小孩裝扮成光頭造型，穿著一淺藍襯衫，衣服背後寫著「苦民所苦、睡到中午」，讓不少網友會心一笑。

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