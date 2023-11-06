「蘿蔔刀」風靡兩岸三地學童　台灣下禁令有何「醉翁之意」？

「蘿蔔刀」是什麼？這是最近一段時間以來，台灣、香港和內地的大人們經常脱口而出的問題。一把看似毫不起眼的「蘿蔔刀」，先是經由抖音（TikTok）等網路影片火爆起來，接着風靡兩岸三地的小朋友，人手一把「蘿蔔刀」，蔚為一股流行浪潮。台灣教育部與各縣市校園遂因此受到「驚動」，官方直接發函「下禁令」，直指蘿蔔刀「恐衍生傷害自己或他人身體的危險舉動」，要求「各校審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品」。



「蘿蔔刀旋風」源起何方？

「蘿蔔刀」此等玩具，其危險性真有達到台灣官方「下禁令」的程度嗎？要回答這個問題，還得從「蘿蔔刀」的身世起源追溯起。

此前，一位網名為「瘋狂的問號943」的武漢大學生，平常素愛3D打印，一日上傳了「蘿蔔刀」原型從設計到成品的影片，第一晚觀看次數就超過500萬，旋即在TikTok颳起一陣「蘿蔔刀旋風」。隨後商人們嗅到商機，大規模產製「蘿蔔刀」商品販售，造型和玩法更是推陳出新，各式「蘿蔔刀」甚至已可組成龐大的「家族」。

本港玩具店內販售多種款式的「蘿蔔刀」。（讀者提供）

之所以稱為「蘿蔔刀」，原因在於其造型短小，形似於蘿蔔而得名。「蘿蔔刀」起先的玩法，其實類似於「蝴蝶刀」，可以耍弄變形，還會發出鏗鏘聲響；不過「蘿蔔刀」是塑膠製成，刀鋒鈍挫，不像「蝴蝶刀」具有殺傷力，卻有耍帥、酷炫等炫耀效果，再加上網路短影片出現各種玩法教學，於是迅速走紅於兩岸三地的小朋友之間。

走訪本港玩具店鋪，也能發現成櫃的「蘿蔔刀」專區，大小尺寸兼具，還推出閃燈、發光、夜光、伸縮、雙刀等新款，以及手指陀螺彈弓刀、蘿蔔球等變形款。台灣的文具店與玩具店亦同，一把陽春的「蘿蔔刀」售價約新台幣50元左右，《香港01》記者走訪一家大型連鎖文具店，「蘿蔔刀」櫃位的商品幾乎快被搶購一空，所剩無幾。

一味防堵恐怕只會適得其反

隨着「蘿蔔刀」的爆紅，家長之間的擔憂接踵而來。內地有學者指出，該玩具具有一定的危險性，還可能養成幼童的暴力傾向。而台灣則有民意代表質疑，「蘿蔔刀」可以劃破紙張、刺進水果，在校園裏可能造成傷害同學，甚至成為霸凌道具的負面影響。台灣目前各縣市教育局應對做法不一，有的採取安全性宣導，有的則明文禁止攜入校園。

台灣教育部表示，有鑒於近期坊間販售「蘿蔔刀」物品，恐衍生傷害自己或他人身體的危險舉動，已經行文給各校加強宣導安全措施，請各校審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品，並落實學生安全宣導，以維護學生身心健康。

台灣文具店架上的「蘿蔔刀」商品銷量奇佳，快被搶購一空。（袁湘仁攝）

不過，平心而論，「蘿蔔刀」只是學童之間次文化的流行玩具，倘若要論其危險性，學童每天使用到的筆尖、刀片、直尺、圓規等文具，也都具有傷及身體的可能，難道需要出動教育部門下禁令防堵？更遑論小朋友隨處可見的其他玩具，小至彈珠，大至NERF海綿子彈槍，還有電腦、手機裏的槍戰遊戲等等，不都會有「養成暴力傾向」的風險？卻未見到台灣官方取締或禁止。

對於孩童教育而言，一味的防堵的禁止，反而可能適得其反，造成更加躍躍欲試的反效果。如今已有台灣的教師「逆風」反思，認為比起發禁令，更重要的是讓孩子釐清概念，「一次次在那邊禁禁禁，並非治本之道。」也有台灣的法律學者指出，他嘗試用其手機，發現用力戳也可以戳破紙張、戳破水果，故強烈建議禁「蘿蔔刀」的縣市政府和學校，應該一併禁止學生攜帶「手機」。

「蘿蔔刀」體現的懼中意識

事實上，網路時代來臨之後，幼童之間的流行文化變化萬千，更迭速度極快。單以玩具為例，2021年小學生最流行的是一種名為「滅鼠板」的益智遊戲，2023年的當下則是「蘿蔔刀」，內地還掀起了一款薄荷鼻吸劑的流行。其中的關鍵，還是在於家長與教師，能否正確引導學童使用玩具或道具，建立起安全觀念，既不傷害自己，也不要傷害同學，才是治本之道。

本港商場扭蛋機也可見到「蘿蔔刀」。（讀者提供）

值得一提的是，由於兩岸關係在台灣的敏感性，任何人事物都有被政治「染紅」的可能，連「蘿蔔刀」也難逃「紅標籤」。從不少台灣的報道和討論文章來看，許多人在指責「蘿蔔刀」的危險性時，其背後往往明示暗示其為「中國」流行到台灣的玩具，各種影片也來自於「中國」的抖音，還有不具名的「專家」強調要「小心抖音滲入思想」。

換句話說，在台灣這個反共反中意識形態無所不在的畸形社會裏，任何與中國大陸有關的東西，都會被拿來大做文章。在一些有心的台灣「專家」眼中，「蘿蔔刀」的安全疑慮，並不在於其刀刃危險性，而是在於其「Made in China」的危險性。就像台灣網路上有所謂的「支（那）語糾察隊」，四處糾正台灣網友不得使用「早上好」或「視頻」等大陸用語，也有群體不希望台灣幼童的流行玩具或流行文化與「中國」同步。

防止「蘿蔔刀」帶來「中國文化」的「滲透」，恐怕才是台灣某些人力主「禁令」的「醉翁之意」。不過中國崛起後的軟實力影響，流行影音無遠弗屆，就算在台海建起一道「柏林圍牆」也擋不住，如同「反中是工作，親中是生活」、「白天抗中，晚上淘寶」這些台灣的玩笑話一樣，「蘿蔔刀」是否有危險性、危險性有多大、需不需要明令禁止，這些問題的答案，關鍵其實存乎於「大人們」的心態罷了。