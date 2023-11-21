鐵桿台獨與美國監軍　蕭美琴將成台灣史上「最殺」副手？

民進黨正副總統參選人賴清德與蕭美琴「搶頭香」，11月21日上午率先赴台灣「中選會」完成登記，成為2024台灣大選第一組正式總統副總統候選人。賴清德說，兩人將竭盡所能，「不走回一中的老路」，這段話已透露出他選擇蕭美琴作為副手的真實主因。蕭美琴具備着「鐵桿台灣」與「美國監軍」雙重身分，更意味着她將不會是一位「無聲副手」，且象徵着民進黨所帶領的台灣，或將在地緣政治大變局下，搭上美國戰車走向一條更為激進之路。



強硬台獨意識形態其來有自

20日下午，賴清德召開記者會，不出所料宣布由台灣原駐美代表蕭美琴擔任其副手。隨後Facebook上掀起一股更換頭像風潮，於個人照片加上「挺美的」三個字，表面上宣稱「挺美學」，但明眼人都知道，他們的弦外之音乃「挺蕭美琴」。這股「挺美的」網路操作，恰恰體現出蕭美琴走上台灣政治顛峰的雙重涵義。

眾所周知，民進黨總統參選人自稱「務實台獨工作者」，又因得到一眾台獨大佬力挺，遂被戲稱為「台獨金孫」。然而，在台獨意識形態的強硬程度上，居於其身旁的蕭美琴，恐怕有過之而無不及。

民進黨總統參選人賴清德（左）及副手搭擋蕭美琴（右）11月21日到台北中選會，正式宣布完成參選登記。（取自台灣「中選會」共訊直播）

源自於海外的「台獨」運動，一向有美國系統與日本系統之分。而母親為歐洲裔美國人，父親又曾任「獨派」台灣基督教長老教會所屬台南神學院院長，中學之後即移民美國受教育成長的蕭美琴，曾經長期擁有美國籍的她，自然長成了一位親美的鐵桿台獨。其在哥倫比亞大學求學期間，還創辦了台獨色彩濃厚的「台灣論壇」，就此可見一斑。

蕭美琴名字的英文拼音，刻意不使用普通話（國語）的拼法，而是使用台語（閩南語）的「Bi-khim Hsiao」，這一點與眾多台獨人士做法一致，試圖以此證明「台灣國族」已與中國切斷脈絡。2020年蔡英文上台後，蕭美琴深受蔡重用，成為台灣首位女性駐美代表，她一就任即在Twitter帳號上自稱為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），目的當然在於強調台灣為一「獨立國家」。

藉中美博弈燒火「台灣牌」

蕭美琴駐美期間，正是特朗普（Donald Trump，台譯川普）執政末期及至拜登（Joe Biden）上台後，中美大國博弈最為激烈的階段。蕭美琴利用美國狂打「台灣牌」劍指北京之機會，穿梭於美國政界遊說，挑戰中美關係的「一中」框架，抬高台美官方互動層級。

美國前國務卿蓬佩奧2022年3月4日於台北發表專題演說時表示，美國應外交承認中華民國台灣是自由主權國家，這無涉台灣未來的獨立，而是承認明確且早已存在的事實。（YouTube@遠景基金會直播截圖）

可以看到，2020年即有時任美國衛生部長阿扎（Alex Azar，台譯阿扎爾）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台。2021年1月拜登就職儀式上，蕭美琴發布了一張現身於現場外圍草坪的照片，向外界宣稱其隆重受邀。近年來美國眾多議員與州長不斷訪台，原國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）更在訪台時稱「台灣已是獨立國家」，在台灣還看到了曾鼓吹「毀台積電」計劃的原白宮國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien，台譯歐布萊恩），以及執意訪台卻造成解放軍大規模「圍台」軍演的原眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西），以上種種都是蕭美琴在美穿針引線的「傑作」。

今（2023）年1月美媒《紐約時報》刊登了一篇文章，力讚蕭美琴是「沒有大使頭銜，卻是華府最有影響力外國使節之一」，基本體現了華府政界眼中的蕭美琴形象。文章說，蕭美琴會定期、低調地到訪白宮和國務院，還可以光明正大地前往國會山莊，「她享有強大的內部人脈，但卻忍受着一種特殊的局外人身份」。該文也強調，蕭美琴在華府的影響力，來自於她與主張「台獨」的民進黨總統蔡英文的密切關係，且自視與原白宮國安顧問博爾頓（John Bolton，台譯波頓）以及拜登政府國家安全委員會亞洲事務高級官員坎貝爾（Kurt Campbell）為數十年的朋友。

受美掣肘只會更高不會減低

換言之，由於蕭美琴的美國血統以及特殊的出身背景，儘管華府明知台灣問題在中美關係中的敏感性，但依然把蕭美琴視為「自己人」，或者至少是「半個美國人」。台媒《聯合報》即曾質疑，台灣代表被美國視作「自己人」，對台灣整理利益究竟是增或損？台灣前國安會秘書長蘇起也曾點名蕭美琴等人的在美遊說活動，憂心地表示他們是在華府「燒火」。

台灣前駐美代表蕭美琴出席民主峰會 ，與美國總統拜登「同框」。（Facebook@Taiwan in the US）

問題在於，這樣一位在華府可以「直達天聽」的台灣代表，她所站的位置是在台灣還是美國？在蕭美琴任內，台灣官方開放了美國「萊豬」進口，民進黨政府引頸企盼的「台美自由貿易協定」（FTA）被虛空的「台美21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan

Initiative on 21st Century Trade）所取代，而美國宣布的多項巨額對台軍售，則「只聞樓梯響，不見人下來」。與其說是台灣駐美代表，蕭美琴的角色更像是一位華府對蔡英文的「傳聲筒」，一位美國對台灣的「代理人」，「助美代表」的稱呼或許更為貼切。

如今，這位美國的「自己人」扶搖直上成為台灣副總統參選人，在在野陣營仍內鬥不休的局面下，很有機會隨着賴清德走進台灣總統府。蕭美琴能為賴清德加分多少還不得而知，不過很清楚的是，以蕭美琴在華府政界，尤其是國務院與國會中的人脈，其宛若美國派駐台灣坐鎮於賴清德身旁的「監軍」，賴清德受美掣肘的程度完全可以想像。

不承諾放棄使用武力的對象

此外，蕭美琴還有一項「殊榮」，她是首位被北京兩次點名制裁的「台獨」頑固分子。國台辦已表態，「賴蕭配」是獨上加獨的「雙獨組合」，一位在「台獨」意識形態上比正位領導人走得更遠的副手，真的能如她自封為「戰貓」一樣：「貓可以走鋼絲，而且，你知道，它們能夠以非常敏捷和靈活的方式保持平衡」，還是令台灣陷入更無法動身的危險境地呢？

國台辦發言人4月7日宣布，制裁「台獨頑固分子」、台駐美代表蕭美琴，這是蕭美琴第二度列入制裁名單。第一次是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，而此次是蔡英文與時任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）4月5日在加州舉行會晤。（截圖自國台辦官網）

國台辦發言人朱鳳蓮口中的「雙獨組合」，不是一張虛有其名的標籤而已，它所代表的意義，是中共在「反獨促統」進程裏的決心與意志。不該被忽略的是，2022年8月北京發布的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，以及同年10月習近平所做的中共二十大報告，其中都強調了「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」今年11月15日在美國三藩市（舊金山）登場的習拜會，習近平更直接向拜登宣示「中國終將統一，也必然統一」。

台灣社會普遍感受到戰爭逼近的壓力，對於未來既無力又焦慮且忐忑。當「台獨工作者」賴清德把蕭美琴自美國「請回來」時，她對台灣所代表的意義，絕對不是美學觀感上的「挺美的」，而是地緣政治選擇上的「挺美（國）的」。對北京來說，蕭美琴正是集「外部勢力干涉」與「極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動」兩者於一身，是「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」的明確對象。對台灣來說，她讓台灣同時承受來自華府與北京的雙重擠壓，非但無法讓台灣更靈活，反而陷入更為被動的態勢。面對這樣一位史上「最殺」的副手人選，台灣人民真的做好準備了嗎？