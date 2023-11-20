2024台灣大選︱「藍白拖」與「獨獨配」　台灣折騰人民忐忑

11月15日中美元首會晤，習近平就台灣問題向拜登（Joe Biden）釋放了清晰的訊號，專家認為，中美峰會後兩岸關係外部環境有望好轉。不過，這並不代表台海的壓力鍋正在減輕，因為台灣內部環境非但未見好轉，反而趨於惡化。「藍白合」歹戲拖棚為「藍白拖」，「台獨工作者」賴清德又宣布副手搭檔為「台獨戰貓」蕭美琴。24日台灣大選登記日在即，各組人馬都在折騰台灣的政治未來，人民忐忑不安。



就在習拜會登場的當天，在馬英九的見證下，台灣在野兩大政黨國民黨與民眾黨的主席與總統參選人舉行雙邊對談，會後一紙「六點共識」出爐，象徵「藍白合」成形，最後一哩路在於由民調決定侯友宜與柯文哲孰正孰副。然而這一哩路卻走得異常磕絆，雙方原訂18日公布配對組合，至今竟為了民調的「誤差範圍」爭論不休，科學問題演變成了政治問題。「藍白合」究竟會否走向破局，支持群眾各為其主又焦急萬分。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，11月15日在馬英九的見證下就「藍白合」達成6點共識。（國民黨提供）

從藍白支持者的反應來看，「藍白合」本就同床異夢，只是在民主遊戲規則前，為了拉下民進黨並取得大位，雙方只能殊途同歸。國民黨依舊有「百年大黨」的老大心態與政治包袱，民眾黨則有主戰派不願柯屈居為副；與2004年「連（戰）宋（楚瑜）配」、「國（民黨）親（民黨）合」局面截然不同，國民黨與民眾黨意識形態光譜殊異，唯一的交集只有「反民進黨」，雙方都在為各自的政黨利益做盤算。台灣社會「下架民進黨」的最高期待，最後只能寄託於貌合神離的「藍白合」，可謂道盡台灣民主悲哀。

另一邊廂，民進黨總統參選人賴清德，這幾天可說是心情洗了桑拿。「藍白合」成形讓他笑不出來，「藍白拖」又讓他心裏竊喜、信心大增。20日下午，賴清德喜孜孜地召開了副手人選宣布記者會，果不其然牽起了台駐美代表蕭美琴之手。蕭刻意以閩南語表態：「為了我們的國家，我會撂落去（全心投入）」，「我們的國家」這五個字，完全體現了「賴蕭配」的性質與意義：獨上加獨。

賴清德與蕭美琴都有着強烈的「台獨」意識形態，北京與華府不會不知道「獨獨配」對台海和平穩定的破壞力道。蕭美琴可能是賴清德最佳的副手人選，卻也讓他的弱點更加曝光，遊走在傾獨的極端意識形態邊緣，賴清德恐怕很難突破民進黨基本盤的天花板，不可能讓自己在選戰中「躺着就當選」；就算選上了，也不見得能夠得到同樣有自身選舉盤算的拜登政府之信任，同時還會讓已跌落谷底的兩岸關係雪上加霜。

賴清德（右）在其Facebook放上與蕭美琴（左）在華府的合影，並讚許蕭「絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是我們國家不可多得的外交人才」。（Facebook／賴清德）

因此，2024年是台灣的危機還是轉機，關鍵還是在於「藍白合」。無論是「侯柯配」還是「柯侯配」，就民意基礎來看，都有可能拉下「獨獨配」的「賴蕭配」。藍白如果最後不合，且「反綠」的選民未自主啟動「棄保」，那麼民進黨很有可能首度打破台灣大選的過往規律，邁向連續執政12年，甚至是16年；屆時華府能否拉得住這台可能失控的「台獨戰車」，只能說是未定之天，台灣社會禍福未知。

從各項民調來看，反對民進黨繼續執政的民意高達六成，按理說2024大選這一局並不難下，結果藍與白的一手好棋還是下成了壞棋，「台獨金孫」與「台獨戰貓」的組合在一旁隔山觀虎鬥，現在只有「亂」一個字能形容台灣大選的局面。台灣民意找不到寄望的對象，民主機制與人民願望嚴重悖離，政治與社會只能不斷折騰下去，人民看不到和平穩定的未來，也只能在忐忑不安中，繼續靠着「自由民主」這劑精神麻醉藥飲鴆止渴。