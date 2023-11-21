起底果敢神秘電詐「四大家族」　中緬重拳下會否被斬草除根？

隨着緬甸電信詐騙的愈演愈烈，中國官方終於決定重拳出擊。在被公安懸紅通緝4天之後，「明家」的三名頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，被緬甸警方拘捕並移交中方，明家首腦明學昌亦畏罪自殺。

除了「明家」這一新勢力家族之外，以「白家」、「魏家」和兩個「劉家」組成的緬北「四大家族」，盤踞果敢多年，掌握着當地的經濟命脈、軍事資源。有內媒指控，他們均不同程度地牽涉電信詐騙產業。



白所成74歲壽宴現場。（果敢大眾網）

果敢位於緬甸與雲南的邊界，面積約是香港的2.5倍，98%為山區。據果敢大眾網，2014年的人口普查數據顯示，果敢共有約15萬左右的居民，當地民族多數是來自中國的少數民族。

由於經濟文化較為落後，當地九成以上的人口都不精通緬甸語，取而代之的是講中文、寫簡體漢字。而正是這樣一個地區，卻因獨特的歷史、政治等因素，獨立於緬甸政府管控之外，長期處於武裝割據局面。

果敢的四大家族由「白家」、「魏家」以及兩個「劉家」組成。據報道，四大家族加之新勢力家族「明家」等構建了複雜且完備的社會系統，擁有自己的武裝勢力，在當地政治、軍事、經濟上佔據重要位置，形成了黃、賭、毒、詐產業體系鏈。

緬北家族關係圖。（澎湃新聞）

據悉，四大家族大多是「果敢王」彭家聲部下，出生於1931年的彭家聲，1967年加入緬甸共產黨，1989年結束和緬甸政府的多年戰爭，緬甸當局承認果敢的自治地位，彭家聲成為緬甸撣邦第一特區主席、果敢民族民主同盟軍總司令。

前果敢同盟軍司令、緬甸撣邦第一特區政府前主席白所成，是「白家」的首腦。他1965開始追隨彭家聲，其後在彭家聲坐上果敢第一把交椅之後，於1989年被任命為果敢同盟軍副司令，成為二把手。2009年，彭家聲政權和緬甸政府開戰，前者戰敗之後，白所成和緬甸政府結盟，成為果敢新的領導人，果敢四大家族時代自此而始。

而白所成長子白應能，目前擔任果敢鞏發黨黨委書記（軍政府建立的執政黨），兼任白家產業百勝集團的董事長。有報道指，百勝集團是政商合一的產業組織，擁有果敢經營賭博、娛樂、地產開發等壟斷性行業的資格。

緬北幾名電騙家族成員被中國警方控制，左起畢會軍、魏清濤、劉正琦。（影片截圖）

今年5月17日，白所成舉辦74歲生日宴會。圖片顯示，他身着棗紅大褂，胸口掛着大紅花球，坐在一張雙人太師椅上，接受眾人祝賀。據報，除了2020、2021年因疫情暫停，白所成近年都會舉辦生日宴，對果敢來說，白所成每年辦生日宴，算是一件大事。四年前，白所成70歲生日宴，就從早8時持續到翌日凌晨，且當時「吸引了近萬人從世界各地雲集果敢老街。」

除了白所成之外，果敢四大家族中魏家以及其中一個劉家都曾為彭家聲舊部。魏家的代表人物魏超仁曾任緬甸聯邦議會議員、果敢自治區委員會委員。

魏超仁的兒子魏清濤，人稱「魏公子」，是亨利集團的總裁，和其他果敢二代一樣，除去在家族產業任職，還在政府部門任職，尤其是軍權部門。據了解，亨利集團表面上從事房地產、旅遊、珠寶等生意，實際上，背後涉及電騙和賭博等產業。

+ 2

據內媒引述緬甸媒體消息，目前，魏清濤已被中國警方控制，他更在日前錄製影片呼籲家族釋放詐騙園區的中國公民，「我們做電詐掙的錢，都是中國老百姓的養老錢，還有一些是看病錢，甚至是救命錢，多少家庭支離破碎，多少人也傾家蕩產，我們家族這樣下去也絕不是辦法，絕不能再從事電詐活動了，絕不能再對中國人民造成傷害了，這次中國政府下定決心不清除電詐決不收兵，你們千萬不要再抱有任何幻想了。如果在我們園區出現中國人傷亡，或者是死亡的現象，哪怕是一個還是半個，這個後果我們根本承擔不起的。中國政府也一定會讓我們血債血償。」

果敢自治區原國會議員、「劉家」代表人物劉國璽，於2020年去世，他的三子一女目前在果敢經營礦產、賭場、酒店等業務，他的三兒子劉德宏為果敢自治區人民議院議員。

而四大家族中唯一非彭家聲嫡系的劉家，代表人物為有「劉阿寶」之稱的劉正祥。劉正祥是果敢首府、果敢自治區委員、以及福利來集團董事長。1992年，劉正祥創辦福利來集團，隨後傳出旗下經營賭場、房地產等的公司，是一間電信詐騙集團，員工達1萬多人。除此之外，福利來集團亦被指與緬甸政府軍關係密切。

今年10月27日，彭家聲之子彭德仁率領果敢民族民主同盟軍、打着打擊電騙集團旗號，在緬北多地發起攻勢，直逼四大家族的大本營——老街。但由於劉阿寶並未參與叛變彭家聲的活動，傳言同盟軍並未對其進行打擊。不過，劉正祥的二弟、福利來集團總裁劉正琦，目前已被中國警方拘捕。

此外，作為四大家族之外的後起之秀，明家也被稱為「第五大家族」。公開報道顯示，除了緬甸軍方，果敢主要有三種武裝力量，包括白家掌控的果敢民兵大隊，魏超仁弟弟魏三掌控的果敢邊防營，以及果敢警察營，由明學昌兒子明國安擔任營長。

11月12日，中國公安機關發文，公開通緝緬北電詐重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍。11月15日夜晚，緬方組織對明學昌拘捕，期間明學昌畏罪自殺，另外三人則被拘捕並移交中國公安機關。而曾任果敢警察營長的明國安不在通緝名單之中。據報道，明國安一次在老街街頭騎馬摔落癱瘓，後赴泰國治療，警察營長職務由兄弟明國平接替。

值得關注的是，現如今，果敢幾大家族的二代們正在逐步接管父輩的權力和黑色產業，通過官方任職和社會交往已經形成了二代間的一種聯盟。而盤踞果敢多年的幾大家族黑色產業，是否能在中國大力打擊電詐犯罪和緬北戰亂中被斬草除根，成為外界關注的一大重點。