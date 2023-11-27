2024台灣大選｜死路一條柯文哲　別小看侯友宜　別急着恭喜賴清德

11月24日，歹戲拖棚的「藍白合」迎來終局：柯文哲率先與民眾黨立委、「新光公主」吳欣盈前往登記，表明與國民黨分手的決心；稍後，國民黨的侯友宜也與媒體人趙少康宣布搭檔，誓言並肩同行、奮戰到底，「藍白合」至此正式破局。



而這一結果，柯文哲要負最大責任。11月15日，在馬英九斡旋下，柯文哲白紙黑字簽署文件，同意不檢視「個人支持度」民調，只檢視「侯柯配」、「柯侯配」差距，且只要差距在統計誤差範圍內，皆算「侯柯配」得點。毫無疑問，這一機制百分之百會產出「侯柯配」，號稱「智商157」的柯文哲不可能不知道，卻仍點頭答應，顯然已在私下協商時同意退選。但沒想到18日上午，民眾黨直接翻臉不認人，柯文哲更指控國民黨「要我讓6%」，用楚楚可憐的受害者面孔，遮掩自己的出爾反爾。

接著便是23日的君悅酒店「分手擂台」，柯文哲再度大玩兩面手法：先是一早致電侯友宜、希望面談「藍白合」，侯友宜便立刻與馬英九、朱立倫等人排開行程，在馬辦等候柯到來；沒想到柯文哲同時與也郭台銘密商邀侯來談、逼侯退讓，結果導致侯友宜等人在馬辦枯等5個小時，最後只等來柯郭在媒體的公開放話，要侯友宜「自己來君悅談」，現場還擺出2個計時器，極盡羞辱之能事。接著柯又私下連繫侯友宜，要侯「帶上馬英九一起來」，結果馬朱一到現場，便被郭台銘嘲諷是「重量級不速之客」，氣氛已極不友善，隨後的「侯友宜爆料柯文哲簡訊」事件，更讓場面尷尬到極點，「藍白合不成」基本上已大致底定。

民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜和獨立參選的鴻海創辦人郭台銘11月23日下午在台北君悅飯店會談，但三方火藥味濃厚，現場氣氛尷尬，最終不歡而散。（Reuters）

但選舉結果是否也已底定？有不少分析提到，「藍白合」破裂會導致「賴蕭配」勝選，所以大選其實已經結束，筆者倒不這麼認為，最新的民調數據更可佐證。

11月24日登記當天，《美麗島電子報》公布最新民調，顯示三方競選下，賴清德支持度只剩31.4%，緊追在後的侯友宜衝到31.1%，兩人僅相差0.3%，柯文哲則以25.2%居末。11月25日，《ETtoday民調雲》的最新民調也顯示，「賴蕭配」支持度以34.8%居冠，其次是「侯康配」的32.5%，「柯吳配」則只有21.2%。

顯而易見，在淺藍離開柯文哲、深藍鞏固的情況下，藍綠對決還是未來的大選主軸，柯文哲雖有民意基礎，卻因藍營選票的歸隊而逐漸崩落，未來恐被淺藍、淺綠選民進一步棄保，讓賴清德、侯友宜的民調各自上揚。再由柯文哲「綠營底色」的選票結構來看，柯所吸引的年輕選票，其實很大程度就是賴清德亟欲爭取的淺綠板塊、中間選民，這些人本就不可能投國民黨，只不過是對民進黨8年執政失望，所以這次轉移到了「淺綠不藍」的柯文哲身上。未來國民黨只要能進一步鞏固藍營基本盤，那麼更被柯文哲分食選票、並與總統之位失之交臂的，恐怕就是賴清德，而非侯友宜。

11月24日，柯文哲正式登記參選，並宣佈副手為民眾黨不分區立委吳欣盈出任。（民眾黨提供）

柯文哲機關算盡太聰明

首先觀察柯文哲的角色起落，基本上可用一句話來形容：「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。」

筆者曾在9月25日的文章《賴清德隱憂（三）：侯友宜與柯文哲不是整合，就是「只剩一個」》中分析，柯文哲在這場選戰只會有3個結局：第一，被民進黨打到崩盤，決定在11月登記前退選，那麼民眾黨的泡沫化將提早發生；第二，堅持參選到底但落選，雖拉抬了民眾黨的2024不分區立委席次，但泡沫化還是會在幾年後發生，因為民眾黨下次不會再有如此高能量的總統候選人；第三，接受國民黨整合，換取民眾黨部分戰將出任聯合政府的部會首長，柯文哲自己也可允諾擔任副總統、或部會首長，得到參與執政的機會，只是這一情境同樣會導致民眾黨的泡沫化，但會是被國民黨吞吃的泡沫化，不過無論如何，這一結局的柯文哲與民眾黨，至少還有執政機會。

所以基本上，11月15日的柯文哲選擇了第三個結局，同意名為「藍白合」的「侯柯配」，為民眾黨爭取了泡沫化前的執政機會，不僅自己有極高機率成為台灣下一任副總統，手中還有聯合政府中的位子可安排；但這一切又被18日的柯文哲親手推翻，為的就是操作槓桿，試探「柯侯配」的可能，結果卻是弄巧成拙，讓自己與民眾黨走向滿盤皆輸、死路一條的第二結局。

至於為何是「死路一條」，可以再分成兩個問題討論：為何柯文哲單獨競選必然落選，以及為何民眾黨無論如何都會泡沫化。

11月24日，國民黨總統候選人侯友宜推出副手趙少康，民眾黨總統候選人柯文哲推出副手吳欣盈，雙雙前往「中選會」登記，「藍白合」正式宣告破局。（左：國民黨提供；右：民眾黨提供）

首先是「為何柯文哲單獨競選必然落選」。筆者已在7月22日的文章《柯文哲隱憂（一）：2024贏定了？但民眾黨的「陸軍」在哪裏？》中提到，組織戰與選舉經費都是柯的硬傷，柯文哲一來沒有「陸軍」組織戰人馬，所以才要拼命借高民調吸引內亂的國民黨基層帶槍投靠、邀請自己站台，好寄生國民黨地方「陸軍」，搭組織戰的便車；二來，柯文哲的選舉經費無法跟民進黨、國民黨相提並論，屆時面臨各地成立選舉辦公室、舉辦造勢大會的資金需求，必定捉襟見肘，所以柯不斷作勢拉攏郭台銘，其實是想誆騙郭當「善財童子」，最後在副總統人選上邀請「新光公主」，也是看上吳家的資本實力，只是吳欣盈其實不等於底色偏藍的新光集團，且其父吳東進近來也陷入經營權大戰，恐怕無暇顧及女兒的政治夢，柯文哲當然也稱不上是走了財閥路線。

所以基本上，這些技倆還是不能彌補柯與民眾黨先天的體質不良。11月24日登記後，手握中廣系統媒體資源、口才便給趙少康的趙少康立刻對柯文哲發起了攻勢，稱「台灣經濟靠柯文哲就完蛋了」、「他現在能去哪裡辦活動呢」、「大家也看得出來他當選機率很低」，這些論述立刻被東森、TVBS、中天等台灣親藍媒體大為傳播，缺乏傳統媒體、只有網路宣傳的柯文哲根本毫無還手之力；且有別於侯友宜在登記後立刻開始了萬人大造勢，柯文哲至今都沒有安排公開造勢行程，也因此被嘲諷是「家裡蹲候選人」，國民黨更是立下規矩，嚴禁基層邀請柯文哲站台，徹底擊碎了柯的「寄生」幻夢。

歸根結柢，台灣選戰的底層邏輯還是金流與地方派系的動員，而柯文哲唯一的當選機會，就是被國民黨禮讓，並讓後者動員地方派系全力輔選、進行「陸軍」組織戰，否則根本連總統之位的邊緣都碰不到。只是國民黨作為資歷悠久、規模龐大的大黨，本就不可能禮讓柯文哲，「柯侯配」也打從一開始就是不可能的幻想，所以柯文哲無緣總統，其實在選戰之初就已非常明顯。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

再來是「為何民眾黨無論如何都會泡沫化」，答案便是台灣2008年的選舉制度改革。在這一年，台灣將立委選舉改成了「單一選區兩票制」，其中「單一選區」是指每個選區以相對多數決制選出一名候選人，「兩票制」是指每個選民手握2票，1票投政黨、1票投候選人。根據杜瓦傑法則（Duverger’s Law），在強調贏者全拿的單一選區相對多數決制下，小黨支持者為避免浪費選票，會傾向轉投「更有執政機會」的大黨，所以投票結果容易產生兩黨制，反之按照得票率分席位的比例代表制，則容易產生多黨制。

簡單來說，2008年的改革決定了台灣的政黨體系將會走向藍綠兩大黨制，如民眾黨這般第三小黨基本上沒有生存空間，縱有政治明星柯文哲拉抬，也大概率是「開局即巔峰」。以2004年、2008年改革前後的兩次區域立委選舉為例，2004年時親民黨在225席中拿到了34席，台灣團結聯盟（簡稱台聯）也有12席，小黨顯然仍能生存；但2008年改革後，國民黨在113席中拿到了驚人的81席，民進黨則有27席，親民黨、新黨、台聯全數泡沫化，區域立委席次幾乎為零。再看2020年選舉，區域立委同樣除了藍綠兩黨外，幾乎沒有小黨。所以民眾黨看似眼下風光，其實最快4年、至多8年便會開始泡沫化進程。

從這個視角來看，11月15日同意「藍白合」的柯文哲其實做了理性選擇，因為這樣至少能讓民眾黨參與一次執政；不過柯文哲最大底色就是「善變」，不論原因為何，18日的柯文哲反對了15日的柯文哲，其與民眾黨最後都只能走向殞落的結局。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

賴清德絕不是躺著選

而「藍白合」的破碎，結果並不一定是讓賴清德「躺著選」。「躺著選」的論述要能成立，必須存在兩個前提：第一，柯文哲鐵打不動，能一直維持20%以上、甚至逼近30%的支持度；第二，柯文哲所吸引的支持者，必須要是淺藍多於淺綠。這樣一來，柯文哲就有機會造成非綠陣營的選票分散，大量吸走國民黨選票，最後保送賴清德當選。

但現實情況顯然不是如此。如前所述，從《美麗島電子報》、《ETtoday民調雲》所公布的最新民調來看，柯文哲在經歷「藍白合」的歹戲拖棚、國民黨正副人選確定成軍後，支持度早就崩落為第三名，侯友宜的支持度則大舉攀升，顯然是有大量藍營選民回流到國民黨，才導致了這般起落。

筆者曾在8月18日的文章《2024台灣大選｜高虹安涉貪、柯文哲民調跌第三，更大危機還沒來？》中提到，柯文哲的民意結構有兩大缺陷：一是缺乏以地方為根據的「票倉」，二是較無只認政黨、候選人圖騰，而不管其實際政績的中高齡「鐵票」。簡單來說，柯文哲的支持主力集中在善變且投票率不高的年輕選民身上，所以民調很容易因醜聞而波動，才會在民進黨7月操作「仇女」爭議、8月主打「民眾黨籍市長高虹安弊案」後，便陷入了停滯與衰退，如今更因答應「藍白合」卻反悔而暴跌。

柯文哲出版兩本新書《柯文哲的台灣筆記》與《漫畫柯文哲》，為選戰造勢。（台灣民眾黨提供）

整體來說，柯文哲只能打順風宣傳戰，一旦面對外力攻訐，便很容易失去民調支持。民眾黨當然有自己的基本盤，但根據台灣各家民調公司統計，也大約只有10%到15%左右，因此柯文哲之所以能在選戰初期，於部分民調衝出30%以上的支持度，其實很明顯是吸納了藍綠選民的結果，如今崩落回20%，當然也是因為部分藍綠選民已各自歸隊。

而正因這次的藍綠兩黨候選人，都有一定程度的政治硬傷，無法重現2020年蔡英文對撞韓國瑜的「神仙打架」場景，所以雙方未來都必定會盡力讓柯文哲「瘦身」，也就是從柯文哲榮景不再的現有民調中，挖回更多藍綠選民，讓柯文哲失守20%防線，逐漸崩落到與民眾黨基本盤相近的水平。只要柯文哲走到這一步，便有極高機率在選前被棄保，也就是支持者發現柯文哲已經當選無望後，決定轉移選票給更有機會當選的賴清德或侯友宜，來避免自己更討厭的另一方當選。

而藍綠各自能從柯文哲身上挖出多少選票，便牽涉到一個靈魂拷問：柯文哲所吸納的選票中，究竟是藍的多一點，或是綠的多一點？兩者中又是哪一方較不容易離開柯文哲？其實答案無庸置疑，當然是綠色選民較多，也較不容易位移。筆者曾撰寫【賴清德隱憂】專題，指出賴清德這次有三大危機，所以民調一直無法重現蔡英文2020年選前破50%的水準：第一，不是中美最想支持的候選人；第二，民進黨8年執政的貪腐弊案正在連環爆，勸退了許多淺綠與年輕選票；第三，柯文哲與侯友宜若沒有整合，也會發生棄保。

民進黨總統參選人賴清德（左）11月20日下午偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場，賴清德表示，「請給我們機會，我們會團結台灣，將變遷局勢化為台灣的機會！」（直播影片截圖）

其中第二個危機，便是導致柯文哲此次還有不錯支持度的關鍵。回顧柯文哲的從政路，作為一個毫無政治背景的醫生，柯主要是依靠民進黨的栽培，才能選上台北市長，同時又利用了2014年的反服貿示威，才能在年輕群體中獲得大量支持，可以說一路走來都維持了「小綠」底色。之所以在這次看起來略像「小藍」，主因還是柯在執政後與民進黨發生衝突、彼此漸行漸遠，所以開始抓著民進黨弊案開炮，讓自己逐漸成了淺綠光譜中的一抹清流，化身「比較廉潔的民進黨」。

但柯文哲對於國民黨從來都是不假辭色，這點從2014年競選台北市以來都是如此，這次之所以能吸引到部分淺藍選民，主因還是侯友宜選戰初期仇恨值太高、缺乏選舉魅力，國民黨也爆發內亂的緣故。但此前多份民調都已顯示，柯文哲的支持主力是20歲至40歲的青年族群，如果柯文哲不存在，那麼這一族群其實大多也會支持民進黨，而不會支持他們眼中「陳腐專制」、「舔共親中」的國民黨。

因此當國民黨情況逐漸回穩，柯文哲的「虛胖」支持度便很明顯回流到了侯友宜身上，那麼留下來的，其實就是賴清德這次最想爭取、卻始終無法完整攻克的青年選票與部分中間選民。說得更直接，柯文哲在許多年輕人眼中就是「比較清廉誠實可靠的賴清德」，這讓年輕人在票投柯文哲時，較不會有「背叛台灣」的罪惡感，也就導致其更不容易被民進黨挖回去。

因此「藍白合」破裂看似是對賴清德的祝福，其實在柯文哲逐漸邊緣化、國民黨開始團結歸隊的現實下，未嘗不是對賴清德隱形詛咒。選舉只有一個道理，票多的贏，票少的輸，侯友宜的政治魅力當然不如柯文哲，但選舉從來不是只比候選人本身，還要講究團隊、資源與機緣，贏20%是贏，贏2%當然也是贏，只要侯友宜與國民黨能鞏固基本盤，並在棄保柯文哲上操作得比民進黨更成功，那麼因被柯文哲分票而落選的，便可能會是賴清德、而非侯友宜。