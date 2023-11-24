2024台灣大選｜藍白合確定破局　國台辦：希望台灣民眾做正確決定

2024年台灣總統大選，「藍白合」確定破局，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲今（24）日各自宣布副手完成參選登記。國台辦發言人陳斌華對此回應稱，尊重台灣現行社會制度，並呼籲台灣廣大民眾在兩岸面臨和平與衰退關鍵時刻，做出正確決定，讓兩岸關係重回和平發展正軌。



國台辦新聞發言人、新聞局副局長陳斌華

陳斌華指出，「我們注意到有關報導。我們尊重台灣現行社會制度，希望明年初台灣地區選舉結果能有助於維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。」

陳斌華指出，當前，台灣正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇，「要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意。」

陳斌華表示，希望廣大台灣同胞堅守民族大義，堅持「九二共識」、反對「台獨」，在關鍵時刻作出正確選擇，為維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展貢獻力量。

2024年台灣總統、副總統參選登記於今下午5時30分截止，民進黨總統參選人賴清德和副總統參選人蕭美琴在21日率先完成登記，民眾黨總統參選人柯文哲和副總統參選人「新光公主」吳欣盈，今天上午11時7分共同完成登記；國民黨總統參選人侯友宜與副總統參選人趙少康於11時45分抵達中選會完成登記。