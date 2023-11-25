台灣大選｜趙少康任侯友宜副手被指踩黨政軍紅線　NCC：尚待認定

台灣總統大選登記截止，國民黨總統參選人侯友宜宣布副手搭檔為中廣董事長趙少康，但被輿論關注趙少康身分是否違反廣電法相關規範。對此，台灣通傳會（NCC）周五（24日），是否違反黨政軍條款，後續待委員會認定。



目前，趙少康為中廣董事長，有中廣持股，在中廣跟TVBS也有主持節目。NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，趙少康受政黨推薦登記為副總統參選人，是否違反廣播電視法第5條之1黨政軍條款規定，政府、政黨、政黨黨務工作人員，及選任公職人員不得投資及不得擔任董監事等，尚待NCC委員會認定。NCC同時會檢視2007年中廣股權交易案時，曾向NCC提出「經營不會受黨政軍影響」的承諾，以及今年董監事變更案的附款。

就趙少康任TVBS政論性節目主持人，翁柏宗表示，根據TVBS換照案提出簡報「新聞談話類型節目自律規範」，節目主持人應盡力避免討論涉及自身新聞事件，政論節目主持人不應具有黨職、公職人員身分，這方面NCC將請TVBS說明自律內控機制運作情形。而對於趙少康完成副總統參選人登記，TVBS對此表示尊重。聲明指出，趙少康在TVBS主持的相關節目，將另覓主持人；未來TVBS仍秉持媒體中立、客觀、公正精神，持續提供觀眾更多元的新聞視角。

侯友宜日前與鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲會面，討論整合，但沒達成任何共識。由於台灣中央選舉委員會受理總統、副總統候選人登記時限，國民黨周五上午11時召開中常會，宣布侯友宜副手人選為趙少康。

趙少康強調，自己跟侯友宜可以分工，北北基宜自己跑，中南部侯友宜，希望藍軍都能歸隊，藍軍不能有其他想法，選票一定要集中，侯友宜連任大贏對手40幾萬票，柯文哲連任差點落選，只贏丁守中3000多票，政績差多遠，天地之別。「我要不然就不選，要選就選贏，其他候選人沒有互補性。」