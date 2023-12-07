台灣大選｜蔡英文不要「香港式和平」　外交部警告：台獨意味戰爭

2020年台灣大選，促成蔡英文狂賺817萬張選票的一大成因是香港騷亂。本來，蔡英文在第一任期後半程民意低迷，黨內面臨賴清德的挑戰，黨外面臨國民黨在「九合一」選舉中崛起撬走高雄等南部綠營重鎮，真可以用「內憂外患」來形容。

想不到2019年爆發的香港騷亂，讓蔡英文意外撿到了原子彈。整個選戰期間，台灣民進黨政府不僅介入支持騷亂，還把香港形塑為「一國兩制」的反面典型，把香港正經歷的騷亂變為競選主軸，提煉出了「票投國民黨，台灣變香港」等競選口號，讓大批不了解香港騷亂內因的台灣人深感恐慌。

此舉不僅成功逼退賴清德，還擋住了國民黨「韓流」衝擊，獲得了台灣史上有選舉以來地區領導人得票的最高記錄。

這次台灣選舉，香港風平浪靜，唯兩岸之間卻變得高度緊張敏感，成為兩黨互相爭奪的選舉議題。國民黨以此作為武器，猛攻民進黨賴清德和蕭美琴的台獨痛點，指責他們給台海帶來動盪，使台海面臨戰爭風險。民進黨賴清德蕭美琴則以台灣制度和生活方式的保衛者自居，猛攻國民黨堅持的一中政策和九二共識等主張。

賴清德及副總統參選人蕭美琴。（中國時報）

身為民進黨籍台灣總統和蕭美琴閨蜜的蔡英文自然會站到選舉一線為民進黨候選人造勢，而曾經幫助蔡英文成功以歷史高票贏得上次大選的香港議題，又成為一個助選議題。

針對國民黨總統候選人侯友宜日前表示2024年是和平與戰爭的選擇，蔡英文在日前一次集會上再次拿香港作為案例，試圖喚起台灣人對2019年大選的回憶。結果被中國外交部發言人汪文斌嚴厲回應，稱台獨與台海和平水火不容，台獨意味着戰爭，是一條走不通的絕路。

蔡英文本周初出席民進黨總統候選人賴清德的競選造勢場合時表示，在野黨說2024是和平與戰爭的選擇是危言聳聽，並要大家看看香港，台灣不要「香港式和平」。

中國外交部發言人汪文斌在響應相關提問時首先稱，該問題「不是一個外交問題」。他並重申，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區選舉純屬中國內部事務」。

汪文斌強調，台獨與台海和平水火不容，台獨意味着戰爭，是一條走不通的絕路，無論民進黨當局如何花言巧語，變換說辭，都掩蓋不了其試圖把島內民眾綁上台獨戰車的用心，也改變不了台獨分子註定失敗的結局，更阻擋不了中國必然走向統一的大勢。