為何紀念毛澤東誕辰130周年？有四大考量

今天是新中國第一代最高領導人毛澤東誕辰130周年。最近，中國官方已經陸續開始進行系列紀念活動，比如解放軍召開紀念毛澤東誕辰130周年軍事思想研討會，官方刊發紀念文章和播放講述毛澤東事蹟的電視劇。今天，習近平帶領中央領導人前往紀念堂瞻仰毛澤東遺容，召開高規格紀念大會，稱贊毛澤東的歷史功績。

習近平在今天紀念毛澤東誕辰130周年座談會講話中，既高度評價毛澤東是「中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄」，「是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人」，又緊扣近年來中共所反復強調和拔高的中國式現代化。習近平說「以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」是「毛澤東等老一輩革命家的未竟事業，是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任」，號召「把中國式現代化宏偉事業不斷推向前進」。

10年前在毛澤東誕辰120周年時便已召開座談會隆重紀念。往前追溯，毛澤東1976年逝世之後，他的誕辰90周年、100周年、110周年，都由中共時任總書記主持紀念活動。早在1996年，中共中央辦公廳和國務院辦公廳聯合發布《關於舉辦已故黨和國家領導同志誕辰紀念活動的通知》，其中規定：「對毛澤東同志的誕辰紀念活動，在逢十、逢五十、逢百周年時由中共中央主辦。」正因這樣，在毛澤東誕辰130周年之際，中共開展紀念活動，首先是符合政治傳統與政治禮儀的正常紀念行為。

其次，中共紀念毛澤東，與中共對毛澤東的歷史評價有關。1981年中共十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》是迄今中共黨內對毛澤東評價最權威的文件。這份文件辯證看待毛澤東一生的功過是非，既指出他在晚年犯下的嚴重錯誤，又肯定他在中國革命和新中國建設過程中的巨大功績。

1963年慶祝中華人民共和國成立十四周年，毛澤東在天安門城樓上。（人民畫報）

《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》在關於「毛澤東歷史地位」部分總結道：「毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，是偉大的無產階級革命家、戰略家和理論家。他雖然在『文化大革命』中犯了嚴重錯誤，但是就他的一生來看，他對中國革命的功績遠遠大於他的過失。他的功績是第一位的，錯誤是第二位的。他為我們黨和中國人民解放軍的創立和發展，為中國各族人民解放事業的勝利，為中華人民共和國的締造和我國社會主義事業的發展，建立了永遠不可磨滅的功勳。」

在當時歷史背景下，中共對毛澤東的評價，展現出了與蘇聯截然不同的政治態度。在當年的蘇聯，從赫魯曉夫全面否定史太林開始，一直到戈爾巴喬夫執政時期，蘇聯領導層經常陷入對過去的全面否定之中，在整個蘇共黨內、大眾層面和國際社會主義陣營造成巨大的思想混亂和撕裂，進而嚴重衝擊蘇共和蘇聯體制的正當性。與之不同，當年中共在評價毛澤東時既強調他有巨大的歷史功績，又指出他在建國之後尤其是文革期間的錯誤，為改革開放的歷史性轉折解放思想，凝聚共識。

1960年全國人大二屆二次會議期間，毛澤東與鄧小平在休息室交談。（中國人大網）

2021年中共十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》在繼承《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》基本觀點的同時，進一步將百年黨史稱作「為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興」的歷史，建構出一套數代人連綿不斷、為民族復興而奮鬥的歷史合法性敘事。這正是習近平多次強調「歷史自信」的原因。在這套歷史敘事框架下，儘管毛澤東時期犯過反右擴大化、大躍進和文革的錯誤，但在他的努力下，「中華民族任人宰割、飽受欺凌的時代一去不復返了，中國發展從此開啟了新紀元」，中國「完成社會主義革命和推進社會主義建設」。基於這樣的邏輯，今天中共紀念毛澤東誕辰130周年，是中共眼中「歷史自信」的體現，是為了突出中共歷史合法性與正當性。

再者，在中共看來，毛澤東時期的中國和鄧小平時期的中國，都為當下中國打下重要的基礎。習近平早在2013年就說過：「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期。」

中共十八大迄今的治國方略同時繼承了毛澤東、鄧小平兩個時期的經驗。2021年的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》既高度肯定毛澤東時期「為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎」，又高度肯定鄧小平時期的改革開放「是黨的一次偉大覺醒，是中國人民和中華民族發展史上一次偉大革命」，「是決定當代中國前途命運的關鍵一招，中國特色社會主義道路是指引中國發展繁榮的正確道路，中國大踏步趕上了時代」。

2020年10月14日，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會在廣東省深圳市舉行，習近平在會上發表講話。這是當天下午，習近平來到蓮花山公園，向鄧小平銅像敬獻花籃。（新華社）

在中共看來，紀念毛澤東、繼承毛澤東的重要遺產和精神，與高規格紀念鄧小平、繼承和深化改革開放非但不矛盾，反而相互促進。正如對毛澤東的高規格紀念一樣，鄧小平誕辰100年、110年，同樣是由中共時任總書記主持高規格紀念活動。啟動改革開放的十一屆三中全會和作為改革開放一個重要標誌的深圳經濟特區建立，各自在20周年、30周年、40周年時，中共同樣進行了高規格紀念。

在紀念毛澤東誕辰130周年前夕的中央經濟工作會議上，中共重申了對鄧小平時代改革開放的繼承和發展。今年中央經濟工作會議提出「必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理」，「必須把推進中國式現代化作為最大的政治，在黨的統一領導下，團結最廣大人民，聚焦經濟建設這一中心工作和高質量發展這一首要任務」。這其實是對鄧小平在改革開放之初說的「發展才是硬道理」，「社會主義現代化建設是我們當前最大的政治」的繼承和發展，展現了繼續改革開放的態度。

最後，中共高規格紀念毛澤東誕辰130周年是着眼於當下。近期中共中央黨史和文獻研究院在《永遠銘記毛澤東同志的豐功偉績和崇高風範》一文中開宗明義寫道：「今天我們深切緬懷毛澤東同志，就要深刻認識毛澤東同志作為黨的第一代中央領導集體的核心為黨和人民建立的偉大歷史功勳，更加深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』。」「兩個確立」和「兩個維護」是近幾年來中國政治的重大變化和新的政治規矩。除此之外，這篇文章還把紀念毛澤東與「不斷開闢馬克思主義中國化時代化新境界」、中國式現代化、自我革命相聯繫。