毛澤東，中國人永遠的主席 | 杭子牙

我同意楊振寧先生的觀點，二十世紀最偉大的人物裏，一定有毛澤東的位置。

不過我要為楊振寧先生再補充一句，對中國人來說，毛澤東才是二十世紀最偉大的人物。

毛澤東是這個國家的開創者，基本制度的奠基者，民族命運的改寫者。辛亥革命推翻了帝制，但是並未能改變中國的歷史命運，中國仍然遭受外國列強侵略欺凌，普通中國人仍然頭頂三座大山，被貪官污吏、軍閥土匪、帝國主義等層層盤剝欺壓，終年勞作卻衣不遮體、食不果腹，每遇災荒年景就得賣兒鬻女、餓殍滿地。

毛澤東（人民網）

是毛澤東把中國人民團結起來，通過卓絕鬥爭，付出巨大犧牲，以極其堅韌的毅力和鬥爭精神，真正把中國和中國人民從黑暗中解放出來。在帝國主義和土匪惡霸、貪官污吏眼裏毛澤東是個可怕的災星，但是在億萬中國老百姓心裏，他是最偉大的救星，是永遠的主席，中國人民稱他為偉大領袖，信任他，追隨他，謳歌他，緬懷他，是發自內心的敬仰與認同。

如果只是為個人利益和前途考慮，毛澤東作為那個時代非常稀缺的師範生，作為後來國共合作期間國民黨的宣傳部長，後來重慶談判期間蔣介石又開出各種價碼收買，他完全可以過得很好，可以坐擁榮華富貴，成為當時社會的上流人物。

但是，他和當時那些心懷救國理想的有志青年一起，把功名利祿視為糞土，真正是「糞土當年萬戶侯」，毅然冒着被抓、被殺、被滿門抄斬的風險，寧願吃糠咽菜爬雪山過草地，寧願冒着槍林彈雨，也要投入到解放中國、解放黎民的事業中去。即便後來已經做了國家主席，他還把自己唯一健康的兒子送到朝鮮戰場，犧牲在朝鮮戰場，和數十萬捐軀志願軍戰士一起埋骨異國，這是一種什麼樣的偉大犧牲精神，中國人民怎麼可能不擁戴這樣的領袖！

《人民的領袖——毛澤東的130個瞬間》劇照。

毛澤東晚年確實犯了一些錯誤，很令人遺憾，但是作為一個初創的國家，一種初創的制度，哪個國家能不走一點彎路？哪個領袖能不犯一點錯誤？

只要是人，都會犯錯，從來沒有不犯任何錯誤的人，不允許人犯錯，本身就不實事求是。毛澤東在國家初創時期犯的錯誤，相對於他領導創建這個國家的偉大功績，相對於他為國家、為人民付出的犧牲，真的不算什麼。否認這些錯誤固然不對，但是那些揪住因個人歷史侷限所犯錯誤不放的人，才是真侷限，才是真的小家子氣了，因為晚年那些錯誤而否定毛澤東的偉大，更是荒誕至極！

那些放不下毛錯誤情結的人也許應該這樣想，為什麼毛澤東晚年犯了錯誤，付出了那麼大代價，中國人民仍然視他為偉大領袖？為什麼那些錯誤不僅沒有減損他的偉大與光輝，反而歷史越久遠，時代越發展，人們對他越敬仰越懷念，越認識到他的偉大？

他的偉大不是自封的，是勞動人民送給他的。勞動人民的感情最真摯，勞動人民不瞎。不管怎樣，毛澤東都是二十世紀最偉大的人民領袖，是勞動人民永遠的主席！

本文轉自微信公眾號「杭子牙」。