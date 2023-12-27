從「兩個偉大」到「七個偉大」 中共紀念毛澤東30年增五個偉大

2023年12月26日是中華人民共和國已故開國領袖毛澤東誕辰130年紀念日，按照「逢五小紀逢十大紀」的規矩，中共為毛澤東舉辦了盛大的紀念儀式。26日上午，中共中央總書記、國家主席習近平率其他六名政治局常委到位於天安門廣場的毛澤東紀念堂獻上花籃並瞻仰了毛澤東遺容，後又在人民大會堂舉辦紀念儀式，習近平發表長篇講話。

習近平在講話中除了一如既往稱呼毛澤東為「中國各族人民的偉大領袖」，還用一整段共「七個偉大」陳述毛澤東的歷史定位：「毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、戰略家、理論家，是馬克思主義中國化的偉大開拓者、中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是黨的第一代中央領導集體的核心，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人，是為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。」

群眾遊行活動中出現中共五代領導人巨幅畫像，依次是中共前領導人毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤，以及現任總書記習近平。（新華社）

而在2013年毛澤東誕辰120周年紀念會上，同樣出席並發表講話的習近平用「五個偉大」來陳述毛澤東的定位。當時他說「毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、戰略家、理論家，是馬克思主義中國化的偉大開拓者、是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是黨的第一代中央領導集體的核心，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人。」

相對於十年前，習近平今年講話中給毛澤東的定位增加了「兩個偉大」，即「中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者」，和「是為世界被壓迫民族的解放和人類進步事業作出重大貢獻的偉大國際主義者。」

再往前追溯，2003年毛澤東誕辰110周年紀念會，時任中共中央總書記和國家主席胡錦濤在講話中，總共用「四個偉大」來陳述毛澤東的歷史定位，「「毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、戰略家、理論家，是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄，是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人。」相比於120周年紀念，少了一個偉大「是馬克思主義中國化的偉大開拓者」和「是黨的第一代中央領導集體的核心」這句話。

1993年毛澤東誕辰100周年紀念會，時任中共中央總書記和國家主席江澤民在講話中對毛澤東的歷史定位更簡短，總共用到「兩個偉大」，內容為「毛澤東同志是偉大的馬克思主義者，無產階級革命家、戰略家和理論家，是近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄。」和2003年相比，不僅少了「是領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌的一代偉人」一句話，在「無產階級革命家、戰略家和理論家」前面也沒有「偉大」的前綴。