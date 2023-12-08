2024台灣大選｜從王家衛的《一代宗師》看柯文哲、賴清德、侯友宜
2013年，王家衛籌備10年的《一代宗師》上映。
當時，《葉問》系列已在影壇闖出知名度，甄子丹拳拳到肉的打戲大獲好評；八年抗戰、反抗英國壓迫的劇情烘托，更為葉問樹立愛國愛家、一身正氣的英雄形象。因此，還未上映的《一代宗師》不免會被質疑，是否能在《葉問》之後開創新局，以及梁朝偉的打戲與甄子丹相比，是否具有可看性。
而結果也證明，《一代宗師》成功走出自己的路。從電影風格來看，與其說王家衛拍的是武打片，不如說是帶有「王氏美學」的劇情片，既能看到1994年《東邪西毒》的江湖煙雨，也能重溫2000年《花樣年華》的香港情結；從劇情結構來看，葉問是民國眾生相的一員，也是宮二、一線天、丁連山、宮寶森、馬三等武術家群像的一面，只是不同境遇造就不同結局：葉問在香港發揚詠春、一線天隱於理髮鋪、宮寶森死於親日徒弟馬三之手、宮二為了復仇放棄傳藝。
筆者作為詠春拳拳友，感佩王家衛對電影背景的鑽研，不僅在招式呈現上極為考究，更為武學注入絢麗美感，在過招上側寫了宗師們的立體性格，體現了中國武術的廣度與深度；另外作為文字工作者，筆者就與許多觀眾一樣，難忘電影中的名言佳句、複雜細膩的台詞處理，而這當然也是擅於文藝的王家衛專長。
今年是《一代宗師》上映十周年，也恰逢2024台灣大選前夕。這次選戰高潮迭起，三方人馬各自拚殺，如今距離投票雖還有40天，第一階段勝負卻已大致底定：崩盤的柯文哲無緣總統，民進黨、國民黨則竭力爭奪柯文哲的失落板塊。回顧過去展望未來，柯文哲、賴清德、侯友宜三人，都能在《一代宗師》中找到對應的台詞情境，與當下的自己相共鳴。
柯文哲：火候過了，事情就焦了
首先是柯文哲，從風頭無兩到乏人問津，也不過短短幾月。在手術台與診間，柯文哲是妙手仁心的好醫生；但在這場選戰，則明顯是從情勢大好玩成了跳梁小丑。
從5月三黨候選人出爐以來，筆者便不認為柯文哲可以進入最後決賽，原因不只是7月【柯文哲隱憂】專題提到的三個危機：柯文哲缺乏地方基層「陸軍」、容易被民進黨宣傳系統人格毀滅、面對弊案選戰並不耐打，更有9月25日文章分析的結構因素：台灣在2008年的選舉制度改革，決定了政黨體系只會走向藍綠兩黨對決，不會有第三小黨的生存空間。
簡單來說，柯文哲在2019年自組民眾黨、決定以此參選2024年總統，本來就是不可能的任務。在台灣的政治結構下，如果柯文哲的目標真是選上總統，最直接的方式就是加入民進黨或國民黨；如果真的非創黨不可，那麼柯文哲唯一的勝選機會，就是爭取民進黨或國民黨禮讓，好承接該黨的民意基礎與選民版塊，但這一嘗試連「霸氣總裁」郭台銘都失敗了，缺乏背景的柯文哲又能有多少機會？除非柯的真實目標不是參選到底。
說得更直接，綜觀這場選戰，柯文哲從一開始就沒有當總統的機會，而是只能在最好與最差的光譜間操作槓桿：最好的結局，就是趁自己民調亮眼時，答應「藍白合」，以退選交換擔任副手或部會首長，這樣一來柯文哲不僅有機會參與執政，也能安排民眾黨人進入聯合內閣；而最差的結局，就是「假戲真做」參選到底，不僅要面對民眾黨組織戰力為零、宣傳資源貧乏的殘酷現實，還會被藍綠選民同時棄保，被迫以「總統落選人」姿態走到最後，不僅灰頭土臉還全盤皆輸。
平心而論，11月18日前的柯文哲都是朝著「最好結局」前進，因為柯不僅願意「藍白合」，還在11月15日簽署了六點協議，同意馬英九斡旋的民調檢視機制，明眼人都知道，這一機制百分之百會產生「侯柯配」，目的就是要讓柯文哲對黨內、家人「有交代」。沒想到18日當天風雲變色，柯文哲直接反咬國民黨「要我讓6%」，不論翻臉原因是黃珊珊等民眾黨主戰派太強勢、家人的不諒解，或是柯文哲本人機關算盡，想要極限施壓試探「柯侯配」，如此出爾反爾都導致了淺藍選民回流侯友宜，也消耗了國民黨內「友柯派」的能量。最後的23日君悅酒店「分手擂台」，更是徹底終結柯文哲搭「藍白合」便車的可能，柯也只能步步走向「最差結局」。
如今藍綠兩黨都開始了大造勢，柯文哲卻無處可去，勉強到澎湖「廟口開講」，卻沒有任何媒體跟拍，現場也只有零落人群，陸戰明顯死路一條；在宣傳上，柯文哲只剩網路、沒有傳統媒體加持，聲量同樣崩盤，不僅「2億美元副手」話題沒有炒作成功，也無法再打出有效攻勢。所以不僅民調上跌破了20%防線，在《美麗島電子報》更是已跌破民眾黨基本盤的15%標準，未來恐再繼續探底。
如此劇烈起落，讓人想起《一代宗師》丁連山的一段話：「做羹，要講究火候。火候不到，眾口難調；火候過了，事情就焦了，做人也是這樣。」當時作為中華武士會會長、八卦形意拳掌門的宮寶森欲在廣東佛山舉辦引退儀式，與代表當地的葉問過招，期間拜訪了流亡廣東的師兄丁連山，丁便以上述語句相贈，既表明自己不方便回東北，也勸宮寶森莫與葉問過招，以免輸給晚輩賠上聲譽，「勉強了味道就壞了」。
而柯文哲的崛起與殞落也是同樣道理。以民眾黨的身量挑戰總統大選，本就相當勉強；徒具民調、沒有糧草與兵馬，就要求國民黨禮讓總統提名，更是貪心不足蛇吞象；如今要在藍綠夾殺的情況下參選到底，便是折磨自己也折磨支持者。
而柯文哲與宮寶森的差別就在於，後者本就有意提攜葉問，「寶森不是想當英雄，是想造時勢。現在這爐子裡呀，需要這根新柴」，所以落敗後也大氣表示，「葉先生，今日我把名聲送給你」；但柯文哲更像欲深谿壑結果弄巧成拙，既想造時勢又想當英雄，結果導致了形象崩潰，最後意外把名聲送給了侯友宜與國民黨。
賴清德：拳不能只有眼前路，沒有身後身
再來是賴清德。自賴參選以來，因為非綠陣營發生分裂，除了侯友宜、柯文哲外，一度還有郭台銘，所以賴一直被網友戲稱是「躺著選」。其競選主委姚立明更在12月3日直接高喊「我們贏定了啦！」彷彿選舉已經結束。
但平心而論，賴清德這次勝率其實低於2020年的蔡英文。筆者曾在9月撰寫【賴清德隱憂】專題，分析賴清德看似勝券在握，其實有三大危機正在發酵。
第一，與侯友宜相比，賴清德不是這次中美最有交集的人選，北京這邊自不待言，華盛頓則擔憂賴清德的「台獨」屬性會提高戰爭風險，所以選戰開跑以來，外媒便不時會有「美國疑賴」的報道。11月30日，《外交事務》（Foreign Affairs）更是刊出由葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Weiss）、柯慶生（Thomas Christensen）三位智庫學者聯合署名的文章《台灣和威脅的真正來源》（Taiwan and the True Sources of Deterrence），建議美國政府表態反對台海兩岸片面改變現狀，包括反對武統和台灣追求獨立的政治動作，同時呼籲民進黨總統候選人賴清德，「如果勝選，應考慮凍結台獨黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信」，敲打意味相當明顯。
第二，民進黨執政8年的弊案正在連環爆。其背後脈絡除了選戰互打外，更有民進黨派系內鬥，部分勢力要削弱賴清德所屬的「新潮流」，所以刻意流出了致命證據，最終也挫傷了賴清德的選情。例如超思進口蛋爭議，便讓訪美後飆升到43%的賴清德支持度，瞬間暴跌到了35%。另外這次大選的主軸也與2020年不同，更像2022年：「抗中保台」議題沒有強烈發酵，民生經濟的角色便被突顯。這對正在執政、又一向依賴「抗中保台」敘事的民進黨來說，相當不利，容易導致台南等深綠票倉的實際投票率下降，並讓中間選民、年輕選票背離民進黨。
第三，侯友宜與柯文哲即便沒有整合，也會發生棄保，因為國民黨的體量與資源遠多於民眾黨，而選戰說到底還是金流與組織的比拼，所以只要柯文哲拒絕與國民黨整合，單獨參選就必然是崩盤結局。而其結果，便是迫使希望政黨輪替的民意「棄柯保侯」，而不是真的走向「三足鼎立」。
整體來說，這次的民進黨選情危機四伏，但賴陣營似乎太過輕敵，既沒有長遠規劃也沒有必勝努力，以至選戰節奏操作得古怪生硬：第一，即便沒有相關事件，賴清德仍將大選定調為「民主與專制」的選擇，硬要與「抗中保台」發生連結，結果不僅無法激發中間選民的危機感，還顯得自己只剩空洞的意識形態口號，更無法緩解美國最在意的「台獨」疑慮。
第二，基本上7月之後，民進黨的攻擊主力便放在「拆散藍白合」上，其邏輯也相當直觀：只要沒有「1+1」，結果就必然是「1與1」，而不會是「1.5與0.5」，所以民進黨首先圍剿柯文哲，將其一度衝破30%的支持度打回20%原形，要用「勢均力敵」來增加藍白整合的難度。而從結果來看，民進黨阻止「藍白合」的目標達成了，卻似乎沒料到柯文哲會迅速崩盤，以及藍營出於危機意識會破天荒大團結，讓侯友宜的民調迅速衝破了30%，並在不少民調與賴清德進入誤差範圍，且柯文哲再怎麼被棄保，都必然分走部分淺綠的年輕選票，反而成為賴清德的另一隱憂。
這一發展，恰似《一代宗師》裡，宮二對葉問所說，「葉先生，給你看六十四手。是讓你明白，人外有人，山外有山。拳不能只有眼前路，沒有身後身。」這段話出現在宮二為替父親宮寶森贏回面子、主動邀戰葉問並得勝的情節，具有武學與哲理上的兩重含意：在武學上，宮二的八卦掌以走轉換掌為基礎，強調身法、步法與手法的多變，所以宮二眼中的詠春拳相對直來直往，只看到眼前、而沒有注意身後；在哲理上，宮二暗指葉問得勝有其巧合與機緣性，一場勝利不代表詠春拳必然勝過宮家武學，換言之，勝利都是一時的。
而賴清德與民進黨的選情也是如此。從選戰開始以來，賴陣營便不能放下「我們贏定了」的自負感，眼見自己民調一騎絕塵，便在政策論述上空洞到底；眼見藍白分裂能瓜分政黨輪替的民意板塊，便只集中心力破壞「藍白合」，而不重視其他危機。如今，賴清德的民調當然還是領先，但國民黨的勝率已比之前墊底時上升不少，如果賴陣營依舊「只見眼前」，便會忽略「身後身」的重要，極可能在投票日遭遇意想不到的當頭棒喝。
侯友宜：念念不忘，必有迴響
最後是侯友宜，他不只是國民黨有史以來仇恨值最高的候選人，也一度是這場選戰中，最被討厭的候選人，原因除了黨內權鬥，還有個人性格問題。
首先是國民黨黨主席朱立倫的胡亂操盤。基本上，朱立倫的宏觀戰略無誤，侯友宜的溫和立場、淺藍色彩，有助吸納中間選民，擴大國民黨在基本盤外的得票，如今藍營之所以猛轟民進黨弊案，為的也是攻克這一板塊，所以朱立倫確實預視到了選戰倒數的攻防關鍵：對中間選民、淺藍、淺綠的爭奪。
但朱立倫錯就錯在，沒有形塑侯友宜是藍營、乃至非綠共主的氛圍：還未正式提名時，侯友宜民調就是黨內最高，但朱立倫並不直接徵召侯，而是推出了「三階段整合」戰略，希望分階段整合黨內、郭台銘（泛藍）、柯文哲（非綠）各方勢力。
結果「郭侯相爭」重演了2019年的「郭韓翻臉」，願賭不服輸的郭台銘四處放話「初選黑箱」、挖國民黨地方派系牆角，導致侯友宜的仇恨值從5月開始急速升高，民調也持續探底，引爆了黨內洶湧的「換侯」聲浪，更讓柯文哲見縫插針操作槓桿，想要試探「柯侯配」的可能。
再來便是侯友宜個人的性格問題。在警界任職多年，侯友宜的辦案成績或許亮眼，卻也因為公部門的長年訓練，導致其性格保守內斂，不善宣傳與營銷，傾向服從而非開創，因此非常不適合擔任選戰主將，而是更適合當一個口令一個動作的行政官員，例如行政院長。
但因為侯的初期民調確實是黨內最高，所以被提名參選總統也理出自然，只是接下來果不其然選戰節奏一團亂，面對民進黨的凌厲攻勢毫無辦法，侯友宜雖強調自己做事務實可靠，但這種口號在仰賴激情與表演的選戰博弈中，基本上毫無加分效果，只能反向突顯柯文哲的魅力，導致後者吸引了大批淺藍與中間選民；且初期輔助侯友宜的朱立倫、金溥聰，在黨內的仇恨值同樣不低，也就導致了連國民黨人自己都不期待侯友宜勝選，連基層想找柯文哲站台的詭異場景。
但隨著選戰時間拉長、局勢變化，侯友宜做為公務員「服從內斂」的性格，意外發揮了作用：只要有適合的人帶領、給建議，侯友宜不會太在意「被分權」，也不會太顧慮一己榮辱，所以最後在朱金協調下，成功說服支持郭台銘的「雲林王」張榮味、「花蓮王」傅崐萁等地方派系回流，撐過了7月全代會的風風雨雨，成為國民黨正式提名的候選人；在「藍白合」的談判上，據筆者所知，侯友宜也是極度禮遇柯文哲，一度表示只要柯願意合作，部會首長與不分區名單都可以商量，自己沒有非誰不可。
最重要的是，在柯文哲反悔後，侯友宜同意了由趙少康擔任副手、韓國瑜擔任不分區第一名的輔選格局。這一安排當然可以提振國民黨選情，因為趙少康既有媒體資源、又是議題製造機，韓國瑜則既有草根魅力、又有韓粉大軍，不過這也意味著，只要侯友宜勝選，未來必定是與韓趙三人共治的局面，侯友宜當不了強勢總統，因為韓趙兩人的政治能量與魅力都高過侯友宜許多。但如前所述，侯友宜的公務員性格讓他可以接受這樣的安排，也適合這樣的安排，而不會發生馬英九與王金平爭權、朱立倫機關算盡天下皆知的場景，事實上現在的選戰操盤便已是如此：趙少康強勢拋出了許多議題，也時常代表侯對外發言，但兩人搭檔還是相當融洽。
從民調一度跌至14%到如今回穩30%，侯友宜在這場選戰經歷的起落，不會比柯文哲少，只是發展的方向剛好相反。在《一代宗師》裡，當宮寶森敗於葉問、說出「葉先生，今日我把名聲送給你」後，也以前輩之姿叮嚀「希望你像我一樣，憑一口氣點一盞燈，要知道念念不忘，必有迴響，有燈就有人。」而這便恰似侯友宜一路走來的姿態，雖是國民黨仇恨值最高候選人，卻也因此成為最耐打候選人，忍受著黨內黨外的漫天攻訐，最後等到了郭台銘退選深藍回流、柯文哲崩盤淺藍回歸的一天，依據《美麗島電子報》12月6日公布的最新民調，「侯康配」已在30到39歲領先「柯盈配」，而這一區間原本是柯文哲支持者的大本營。
當然，這不意味侯友宜早就規劃要下「一盤大棋」，在筆者看來，其民調回升更多是機緣與時勢使然，但人生許多境遇本就如此。葉問之所以能發揚詠春，不是因為一早就有規劃，而是1949年大陸政權改易後，葉問擔憂之前加入國民黨中統組織、擔任上校隊長的經歷會連累家人，這才改名遁入香港、教拳維生，結果意外讓詠春在香港發揚光大：先是在1968年成立了詠春體育會，又培養無數徒弟將詠春拳介紹到了歐美，其外甥盧文錦也至台灣教授詠春，令筆者在內的許多人得以一窺堂奧。
「念念不忘，必有迴響」既是葉問的人生寫照，也是侯友宜這次的選舉境遇。2024年選戰，大概是國民黨史上最團結的時刻，因為所剩時間不多、也早已沒有分裂本錢。據筆者估計，如果「侯康配」真的能贏，與「賴蕭配」的差距也可能只在2%左右、25萬票上下，但贏20%是贏、贏2%當然也是贏，過了選戰的擂台，真正的挑戰還在執政後。過手如登山，一步一重天，武學如此，政治亦然。