2024大選人格側寫・一︱台獨鬥雞賴清德：最孤芳自賞的總統候選人

2024台灣選戰中，賴清德是最早「定於一尊」的候選人。



回顧2022年九合一大選，民進黨敗得悽慘無比，蔡英文被迫辭去黨主席以示負責，主席之位轉由英系的陳其邁暫代，但明眼人都知道，掙脫蔡英文壓制的賴清德必然行動，且黨主席恐怕還只是第一步。果不其然，賴在同年的12月宣布參選黨主席，最後也在同額競選下順利當選，接著便朝著2024總統大選前進，在2023年3月完成了民進黨的總統初選登記，曾被看好的鄭文燦表示無意競爭，最終賴清德確定代表民進黨角逐2024，綠營的「賴時代」逐漸來臨。

而與民進黨相比，國民黨與民眾黨可謂一片混亂：侯友宜雖在5月被國民黨徵召，卻因表現不佳、被郭台銘挖牆腳而仇恨值爆表，黨內一度湧現「換侯」聲浪，當中就包括「禮讓柯文哲」這個選項；而柯文哲雖早就確定代表民眾黨參選，卻在最後兩個月深陷「藍白合」泥淖，在「被禮讓」與「當副手」之間左右搖擺，導致沒人能斷言柯究竟會不會選到底。一直到了登記截止的11月24日，外界才終於確定「兄弟登山、各自努力」，「侯康配」、「柯盈配」正式成形，但距離投票也只剩40餘天。

從這個角度來看，賴清德應該是三位候選人中最好整以暇，也最有空間與時間推出完整政策、掌握選戰節奏者。但仔細觀察，賴清德似乎比2016年的「空心蔡」更空心，基本上除了「民主對抗專制」的「抗中保台」老調，好像就沒有其他政策「牛肉」；更奇怪的是，賴陣營的宣傳「空戰」、造勢「陸戰」同樣欠缺火候，民進黨當然比柯文哲更有資金與組織資源，這次卻好像一心專注「拆散藍白合」，而沒有針對選戰積極動員起來。

說得更直接，賴清德並沒有「用心選」，其姿態就如競選主委姚立明12月3日的那句「我們贏定了啦」，一副天命在我的自信。細究這種「自信」來源，「藍白不合」當然是原因，但賴清德性格中的「孤芳自賞」同樣關鍵。

賴清德（右二）10月29日前往新竹縣第二選區立委參選人曾聖凱（中）後援會成立大會，指出，中國企圖干預的各種手段都已經紛紛出籠，如果大家問魔鏡：「全世界最希望下架民進黨的是誰？」魔鏡一定會回答「中國共產黨」；如果再問魔鏡：「最希望藍白合的是誰？」答案也一定是「中國共產黨」。（Facebook@賴清德）

「孤芳自賞」是怎麼煉成的

首先拆解賴清德的「孤芳自賞」，基本上可以分成兩個板塊：自命不凡、固執己見。

所謂「自命不凡」，是指在賴清德的世界觀中，認為自己擁有超乎常人的智慧、能力、判斷力，是凌駕於眾人之上的存在，所以賴清德的人際互動也自然產生了「等級」意識：不喜歡交際應酬，也不容易跟人打成一片，在與人交往上更是極度「慕強」，擁有與生俱來的「下剋上」心理，時刻想要超越眼前障礙，百尺竿頭更進一步。

這種心態的成型原因複雜，或與賴清德的成長經歷有關。賴清德出身相對邊陲的新北萬里，父親33歲便命喪礦坑，當時賴清德才剛出生95天，賴母只能艱苦撫養6個孩子長大成人。可想而知，賴清德的童年應該經受不少人情冷暖、白眼嘲諷，可能因此導致了自卑情結；不過在進入升學體系後，賴清德的天資聰穎又提供了補償，讓賴發現自己的優異成績能引來眾人稱羨：賴清德是萬里第一位考上建國中學（全台男性考高中的第一志願）的學生，之後考取的醫學系，同樣是台灣大學普遍的第一志願，因為受日本殖民遺風影響，當年醫生不僅是高收入的象徵，也是台灣社會的意見領袖。

簡單來說，賴清德童年艱苦，但從就學到就業基本上都是「人生勝利組」。而或許正是這種劇烈起落，讓賴清德的自卑與自尊無處安放、直接對撞，養成了濃烈的鬥爭血性：希望超越自己遇到的每一位「強者」，因為不超越就會被潛意識中的自卑感淹沒；同時又深信自己有超越「強者」的能力，因為這是賴一直以來的自尊來源。

2023年9月25日，民進黨總統參選人賴清德25日到東海大學演講。（賴清德競選辦公室提供）

回顧賴清德的從政軌跡，前述性格的最經典體現，便是2019年民進黨總統初選期間，賴清德對時任總統蔡英文的挑戰。當時蔡英文同樣是因2018年九合一大選慘敗，成了黨內檢討對象，賴清德於是趁機聯合大老進行「逼宮」，要逼迫蔡英文放棄競選連任，由自己取而代之，在2020年代表民進黨競選總統。只是即便蔡英文政績不佳，要以此阻止現任總統競選連任，在民進黨內還是相當罕見的行為，賴清德的「下克上」明顯過於急切。

接著是所謂「固執己見」，基本上就是把自命不凡發揮到極致，導致賴清德容易自不量力，卻又不容易聽從建議，因為優越感會讓他傾向命令控制、而非溝同服從，傾向強勢獨裁、而非聆聽自省。如果運氣好，賴清德可能獲得乾綱獨斷的威名；但如果運氣不好，便容易付出意想不到的成本。

例如2004年，賴清德曾因在台南勸阻車輛不要逆向，而與車上流氓發生衝突，最後被人持棒圍毆至昏迷送醫，傷勢包括鼻梁斷裂、眼角膜破裂等。當然，逆向行駛、持械傷人絕對無可迴護，但賴清德當時的情況是，已先在勸阻時與流氓發生口角，當流氓離開現場前往手機行購物時，賴又追進去繼續勸說、引爆新口角，結果慘遭同一群人爆打。流氓行事確實兇殘，只是賴清德顯然也具有某種「堅持」，認為自己可以、也必須征服流氓，分出勝負，讓他們認知到逆向是不對的，所以一時沒有考慮到可能的成本與傷害。

而這種「堅持」也出現在賴清德的從政歷史中。例如2014年的台南市議會議長李全教賄選爭議，賴清德便以「抗議賄選」為由，拒絕出席台南市議會接受監督，即便李全教之後已被法院裁定收押，賴依舊以「調查不代表結案」為由，堅持不進議會，引發輿論譁然。當時不僅國民黨表示，「賴清德不進議會是違法，議員不開會也是違法」，民進黨黨團總召林志聰也稱，「站在議員立場，賴清德應該進議會」。最後賴清德雖然同意來開會，卻也創下拒進議會232天的驚人紀錄，這種執拗倔強顯然不是尋常可見。

10月25日晚，民進黨總統參選人賴清德，與台灣扶輪社青年座談交流。（Facebook@賴清德）

賴清德的台獨信仰與選戰輕敵

聚焦這次大選，賴清德的「孤芳自賞」同樣展露無疑，也導致了一系列政治成本，包括中美的不信任、在選戰的嚴重輕敵。

首先是中美的不信任，關鍵在於賴清德的台獨信仰，讓兩強擔憂未來台海的不可控。觀察前面幾段經歷可以發現，因為賴清德自命不凡又固執己見，所以涉及賴的衝突很容易演變成「意氣之爭」：為了證明自己是對的，即便事情的現實發展已經結束，賴清德還要在口舌或姿態上一逞威風，用他人的讓步服軟維繫自己的優越感。但這種需求不會一直被滿足，因為賴清德總有必須低頭的時候，可是出於強烈的「孤芳自賞」，賴清德的低頭又注定無法心悅誠服，所以不時會有失控的叛逆出現，賴清德與台獨信仰的糾結便是如此。

賴清德很早便以「台獨工作者」自居，但中國崛起、美國不樂見台獨的現實，明顯都讓賴清德感受到了壓迫，讓有意更上層樓的他必須面對現實調整政治語言，不能再像過去直抒胸臆，這才會有2017年的「親中愛台」、「台灣是個主權獨立國家，名字叫中華民國」，以及2019年的「無需再另外宣布台灣獨立」，2023年的「維持蔡英文兩岸路線」、「中華民國國名不必改」等說法。

蔡英文（中）、賴清德（右）與台灣立法院長游錫堃（左）出席2023年雙十慶典。（台灣總統府）

但即便低頭到這個地步，中美還是無法信任賴清德，原因就是那偶爾出現的「失控叛逆」。例如2017年說完「親中愛台」後，賴便馬上在立法院公開答詢時自稱「主張台灣獨立的政治工作者」，成為首位於立法院公開主張台灣獨立的行政院長。

而讓北京印象最深刻的，應該是2014年邀請賴清德訪問上海，賴在強調兩岸積極交流的重要性時，突然語出，「台灣獨立是民進黨的主張，尊重台灣人民的自決，這也是台灣社會共識，即使凍結『台獨黨綱』，也不會放棄主張獨立」；美國更不用說，這次大選期間，賴清德一面說要維持蔡英文路線，卻又一面向支持者喊話「當台灣總統可以走進白宮，我們追求的政治目標已經達成」，引發輿論譁然。所以即便賴清德竭力要扮低眉順眼，中美也都心裡有數，這隻「台獨鬥雞」只是裝睡，差別在於北京希望雞能一覺不醒，華盛頓則希望雞能「有需要」時再醒，可惜賴似乎兩方需求都滿足不了。

再來是「孤芳自賞」導致的選舉輕敵問題。基本上這一缺陷的養成，除了賴清德的學霸經歷、醫生地位外，也與他在台南開始政治生命有關。眾所周知，筆者故鄉台南是全台的深綠大本營，民進黨在此連續執政超過30年，鐵票結構極難撼動，而賴清德便是在這裡選上民意代表、兩屆市長。換句話說，賴清德從來沒有挑戰過艱困選區，也沒有打過逆風選仗，因此在政治性格上「自我感覺極度良好」，認為全台選戰都與選台南一樣輕鬆，所以不存在「可能會輸」的憂患意識，也就難有背水一戰的意志。這點就與曾經參選新北市市長失利、參選總統又落敗的蔡英文極為不同。

民進黨總統參選人賴清德（圖左）及副手搭擋蕭美琴（圖右）11月21日到台北中選會，正式宣布完成參選登記。（圖／取自台灣中選會共訊直播）

而這種性格缺陷，早在2019年「蔡賴之爭」時便曾體現。當時賴清德認為只要挾大老聯合「逼宮」、搭配九合一慘敗的現實，就能成功逼退蔡英文，所以在戰略與戰術上雙重輕敵：在戰略上，僅用「特赦陳水扁」來吸引扁系與深綠，用「如果2020敗選，台灣的主權和民主會陷入危機」這種空泛話語，來形塑自己的參選正當性；在戰術上，賴清德輕忽了蔡英文的執政優勢與網軍部隊，結果眼睜睜看著自己一路領先的高民調被打成平手拉鋸。

而這些戰略與戰術輕敵，黨內與幕僚不是沒有人提醒過賴清德，只不過賴清德充耳未聞，認為自己是台灣1987年解嚴後歷次縣市長、直轄市長選舉結果中，得票率最高者，怎麼可能不懂選舉？而傲慢的結果就是輸掉初選，最後被蔡英文收編為副手，開始了數年的「冷宮生活」。

只是沒想到賴清德經此一役，似乎還是沒學到教訓，又在2023年重複了類似路徑：把全台灣人當台南深綠選民來選，不積極提具體政策，只會跳針「抗中保台」，再把當年初選敗給蔡英文的「輸了台灣就沒有民主與主權」論述，拿到這次大選繼續用，但少了2020年香港反修例類似事件的催化，這種作法當然沒辦法捲起千堆雪。

國台辦發言人陳斌華（圖）11月27日重申，希望廣大台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，並質疑賴清德、蕭美琴為何對美方明確不支持「台獨」的表態隻字不提。（新華社）

同時，賴清德的「孤芳自賞」也降低了民進黨的團結能量。因為蔡賴不睦、賴清德記恨蔡英文在初選時用網軍圍剿自己，所以這次堅持要用自己的宣傳與競選團隊，蔡英文當然也樂得輕鬆，放任賴清德網路經營得疲軟無力、一言難盡；此外民進黨內厭惡賴清德與新潮流（賴清德所屬派系）者也趁機流出些許弊案資料，挫傷了賴清德選情，例如「超思進口蛋事件」便讓賴訪美後一度飆升至43%的支持度暴跌至35%。

基本上，賴清德這次總體的民調走勢就像2019年，原本一騎絕塵、遙遙領先，卻只想靠「抗中保台」「藍白不合」來贏，沒想到會在「藍白不合」後被「侯康配」一路追趕至誤差範圍內。根據12月12日《美麗島電子報》公布的第87波滾動式民調，「賴清德、蕭美琴／賴蕭配」支持度為35.1%、「侯友宜、趙少康／侯康配」支持度為32.5%、「柯文哲、吳欣盈／柯盈配」則是17%，「賴蕭配」、「侯康配」差距只剩2.6%。

會有這種結果，藍白棄保當然是原因之一，但賴清德只有必勝的自信、而無必勝的決心，恐怕也是關鍵。當然，賴清德能否阻止2019年的惡夢再臨，只有1月13日的投票結果能回答，但很明顯的，如果賴清德繼續「孤芳自賞」，歷史將有極大機率重演，讓台獨鬥雞敗成喪家之犬。