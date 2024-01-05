台灣總統大選2024︱專家有話說：棄保發酵　10天見效？

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024新年新氣象，台灣總統大選封關民調日10天開始倒數計時，正也是棄保發酵逐漸升温時刻。為什麼這次台灣總統大選這麼關鍵、為什麼充滿「美中介選」的氛圍？原因無它，台灣無論在地緣政治、全球科技供應鏈、民主或戰爭的價值鏈上的地位都無可取代，台灣選民如何選擇，世界都在看！



撰文：張淯（台灣資深媒體人）



台灣總統大選這麼關鍵，但是主要政黨的三位總統候選人賴清德、侯友宜、柯文哲此刻卻陷入三腳督格局的膠着，賴清德一路領先，能否率先衝刺終點線，又或是在終點線前被侯友宜、柯文哲彎道超車，關鍵在於「棄保效應」。由於藍綠兩黨高度對立，比較可能存在的棄保組合是「棄第三名、保第二名」，問題在於侯與柯，誰第二、誰第三？以及尚未表態、藍白之間游離票，最後選票將怎麼移動？

領先的賴清德當然最擔心棄保效應，因為這會是改變領先局面的變數，目前他的問題一籮筐，包括萬里老家「賴皮寮」違建、濫用國安團隊特權運作，以及中華民國或《中華民國憲法》「災難」言論，陷入台獨路線「疑賴論」的爭議，但即使如此，他依然保有民進黨35%基本盤。

2023年12月30日台灣大選辯論會，民進黨候選人賴清德提及「中華民國給台灣帶來災難」，會後澄清稱是口誤，漏講了「憲法」兩字。（台北市攝影記者聯誼會提供）

民進黨基本盤在2002年台北市長選舉中定調，當時民進黨李應元得票率35.89%為低標，一個原因是台北市選民結構是藍大於綠，另一方面競選對手國民黨馬英九「小馬哥」形象清新，席捲絕大部分的中間選民、婦女票、青年票，所以能投給李應元的選票，民進黨差不多都催出來了，就是35%。賴清德這次選票天花板，反映的就是這個數字35%，侯友宜和柯文哲，要不是靠綠營分裂（可能性不大）、要不就是只能靠未表態的中間選民的游離票，再不然就是靠棄保效應，方有勝出機會。

事實上，侯友宜和柯文哲想靠棄保效應逆轉勝，並不容易。在歷次選舉中有五次三腳督選舉可以提供參考：

1994 台北市長選舉 陳水扁43.67% 趙少康30.17% 黃大洲25.89%

2000 總統選舉 陳水扁39.30% 宋楚瑜36.84% 連戰23.10%

2018 台北市長選舉 柯文哲41.06% 丁守中40.81% 姚文智17.28%

2022 台北市長選舉 蔣萬安42.29% 陳時中31.93% 黃珊珊25.14%

2022 新竹市長選舉 高虹安45.02% 沈慧虹35.68% 林耕仁18.07%

丁守中曾於2018年代表國民黨參選台北市長，最後以些微差距敗給尋求連任的柯文哲。（資料圖片）

在這五次選舉中只有一次總統大選，三次台北市長、一次新竹市長，身為當事人的趙少康、柯文哲應當不陌生。在三腳督選舉格局下，不論是藍分裂或綠分裂，經過棄保效應後只有兩種情況，一種是徹底棄保棄乾淨，另一種則是選民自主默契卻棄不乾淨。前者如2022年新竹市長選舉，國民黨市議會正副議長倒戈支持民眾黨高虹安；2018年台北市長選舉，因公投延遲投開票時間，形成市長開票過程中，柯文哲極有可能受益尚未投票綠營者支持，微幅險勝國民黨丁守中，產生另類的棄保效應。至於選民自主默契下的棄保效應，當屬1994、1922年台北市長選舉，以及2000年總統選舉堪稱棄保不徹底的典型。

我們觀察賴、侯、柯三腳督選情不脱離過去這五次棄保效應產生的結果，如果棄保徹底，第三名的得票率大約就是17%至18%，如果棄保不徹底，第三名得票率大約就是23%至25%。另外，賴清德如果只能拿到基本盤35%票數，並非穩贏，因為最低空飛過勝選門檻的是2000年的陳水扁（39.30%），賴清德距離此低標還有一段距離，由此來看，藍白之間棄保效應如何演變，棄保徹不徹底將是最後勝負關鍵。

上屆韓國總統大選，第三名候選人安哲秀最後關頭宣布退選，轉支持競選對手尹錫悦，在野的尹錫悦擊敗執政黨李在明而逆轉勝，促成韓國政黨輪替。這個劇本也是台灣在野黨尋求「藍白合」的初衷。

柯文哲險勝丁守中3,567票（得票率0.25%），陳水扁險勝宋楚瑜31萬2,725票（得票率2.46%），這兩個數字都是在所謂民調誤差範圍內。棄第三名保第二名很關鍵沒錯，誰來認定第二、第三？不能講民調，不然意圖使人不當選可就違反台灣《選罷法》了。輿論大哉問：柯文哲是台灣安哲秀嗎？