台灣大選2024︱賴清德危險的台獨自白　蔡英文最後的喃喃自語

2024年元旦，蔡英文發表任內最後一次新年談話。她細數自己八年來的「政績」，用各種數字自豪留下了一個「世界的台灣」。此情此景，讓人想起年八年前的馬英九，當時民進黨主攻民調已跌到谷底的他只會唸「冷冰冰的數字」，是一位「數字總統」。而今天蔡英文的喃喃自語，就像當年馬英九的呢喃細語。



賴清德的「台獨」宣言書

談話結束，蔡英文接受傳媒聯訪，為了替賴清德「助攻」，她痛批「九二共識」、「一中原則」與「一國兩制」是「三位一體」，稱把《中華民國憲法》與「九二共識」連結在一起才是風險。

這段詮釋，讓人想起日前電視辯論會上，民進黨候選人賴清德的「台獨」自白。2023年12月30日下午，賴清德說「中華民國是要給台灣帶來災難」；事後又發出澄清稿，指該段話為「口誤」、少了兩個字，更正為「《中華民國憲法》要給台灣帶來災難」。

2023年12月30日台灣大選辯論會，民進黨候選人賴清德提及「中華民國給台灣帶來災難」，會後澄清稱是口誤，漏講了「憲法」兩字。（台北市攝影記者聯誼會提供）

其實賴清德無論澄清與否，都不改這段發言所帶有的「台獨」自白意味，甚至是一份「台獨」宣言。他利用台灣民眾不懂兩岸關係複雜性的心理，趁機將「中華民國」與《中華民國憲法》切割，將前者等同於「台灣」，將後者作為「他者化」之後的「中國」。這個做法的危險之處，便在於失去《中華民國憲法》的「一中」精神，「中華民國」便無異於「台獨」的軀殼。

李、蔡、賴「三位一體」

「九二共識」之所以能成為兩岸政治互信基礎，當然是來自於兩岸的「一中」憲法，別無他者。蔡英文八年以來拒絕「九二共識」，又自創「中華民國台灣」，結果就是兩岸關係寒風冷冽，台灣失去九個「友邦」，被美國吃得死死的，毫無回旋自主空間，進而造成台海兵兇戰危的嚴峻形勢。

因此，放眼歷史來看，真正的災難與風險，其實是李登輝、蔡英文、賴清德的「三位一體」。李登輝走上「兩國論」的道路，蔡英文則發明「中華民國台灣」將「台獨」寄生其中，而賴清德再跨出一步，推動「中華民國」與《中華民國憲法》的脱軌。「中華民國」的「台獨化」，就在李、蔡、賴的三部曲進程中走向終點。

賴清德競選辦公示室發言人趙怡翔接受德媒專訪，稱台灣人已無法接受「和平統一」。（Facebook／趙怡翔）

所以賴清德的發言人趙怡翔，接受《德國之聲》專訪時，可以大言不慚地避談「台獨黨綱」的問題，僅不斷跳針地重申：「台灣是一個主權獨立國家，名叫中華民國」。其言下之意，不就是已經定調「中華民國」是與「中國」無關的「獨立國家」，其中自然沒有「一中」的立足之處。

兩岸和平關鍵在「一中」

台灣社會對於「維持現狀」或「中華民國」都有個迷思，認為只要滔滔不絕地大談「中華民國」，兩岸就有來往的基礎，更可以安撫北京按下「統一」的暫停鍵。只要看侯友宜與柯文哲在政見發表會和辯論會上的兩岸表述，即可見一斑。然而，這樣的認知其實是錯的，兩岸之間和平的基礎，真正的是來自於「一中」的價值與意義，而不僅僅是「中華民國」四個字。

李、蔡、賴「三位一體」的「台獨化」進程，恰恰就是利用台灣社會對於「中華民國」的迷思，抽空掉「中華民國」的「一中」精神，又能得到眾人的支持與選票。民眾還誤以為他們是在擁抱台灣唯一的「護身符」，卻不知道自己已被引導向真正的風險與災難。

蔡英文發表2024元旦談話，會後受訪時表示，《中華民國憲法》不是風險，但是與「九二共識」的連結才是風險。（台灣總統府）

這個認識誤區，連美國人都看得比台灣人還清楚。日前葛來儀（Bonnie Glaser）等三位華府智庫學者在《外交事務》（Foreign Affairs）發表聯名文章，其實重點不只是呼籲賴清德要凍結「台獨黨綱」，其中真正的關鍵在於，他們要告訴台灣，若要想降低台海風險，正道在於不要讓北京看不到「和平統一」的一絲希望。

他們文章沒說出來的潛台詞，即是唯有兩岸不放棄「一中」基礎，「和平」才有希望，不至於走到眾人都不願見到的「武力統一」結局。

可是今日站在蔡英文身邊的賴清德，很有機會在明（2025）年1月1日站在台灣「總統府」發表元旦談話，蔡賴兩人與李登輝一路以來的歷程，正正是與葛來儀等人的建言背道而馳，一再虛化、掏空內在於台灣的「一中」。表面上看到的效應就是兩岸關係衝突不斷，台灣看似被西方「民主陣營」捧在手心，實則在國際秩序重構過程中不斷被邊緣化；而即將浮出水面的潛在效應，就是與日俱增的戰爭風險。

上帝拯救得了「賴獨」嗎

當沒有「一中」的「中華民國」走到位，兩岸「攤牌」終局那一天來臨之時，就算台灣執政者拚命喊着「中華民國」，相當有可能叫天天不應、叫地地不靈。

針對蔡英文指「九二共識」、「一中原則」、「一國兩制」為「三位一體」的說法，國民黨副總統候選人趙少康（圖）1月1日下午在電視辯論會回擊：「賴清德、台獨、戰爭」才叫三位一體。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡英文在元旦談話說：「如果問我，這八年台灣的關鍵字是什麼，我會說是『世界』；如果這八年，世界的關鍵字是什麼，那一定有『台灣』」，這又是一段華而不實的「文青」筆法。如果來日歷史回過頭看來看這八年，台灣以及世界眼中台灣的關鍵字肯定只有「戰爭」。

蔡英文用了其最後一次元旦談話的機會，喊話台灣選民支持交棒給賴清德。從他們兩人的臉上，都能看出其心中對於政治權力的眷戀與企盼。權力使人傲慢，因此賴清德在辯論會上與會後，向台灣、北京與全世界發出了極其危險的「台獨」自白，他卻依然洋洋得意、沾沾自喜。

台灣美國研究專家、「考試院」前院長關中近日在一篇文章中說，「美國的神話在終結，美國的幻想與現實脱節」，「看來只有上帝能拯救美國了」。而主打「台美一家親」的蔡英文與賴清德，兩人「惺惺相惜」，看來正在步上美國的後塵：「台灣的幻想與現實脱節」，但是，上帝拯救得了賴清德當選後，沒有「一中」的台灣嗎？