台灣大選2024︱辯論唇槍舌戰　一道無人能問無人敢答的問題

2024台灣大選唯一一場總統候選人辯論會，於12月30日下午登場。賴清德、侯友宜、柯文哲三黨三人唇槍舌戰，幾乎把重點都擺在了互相抹黑、抹紅。而中國大陸則宛如隱形的第四位候選人，三人輪番對之開轟，有人大談中國威脅，有人則大談備戰防衛。



天真又錯誤的美國保台假設

「中國」之所以成為三位候選人的開火對象，放在台灣選舉的情境來看，可以理解為他們無不訴諸於台灣人民長年以來的心理不安全感。因此他們在批判大陸的同時，又自然而然地把美國當成台灣最大的安全靠山。

例如賴清德強調其搭檔蕭美琴善於台美關係，侯友宜重申華府智庫學者的「不支持台獨」主張，而柯文哲更是表態將複製貼上布林肯（Antony Blinken）的對華路線：「應該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗的時候對抗」。

2024台灣大選總統辯論會於12月30日下午登場，民進黨候選人賴清德（左）、國民黨候選人侯友宜（中）、民眾黨候選人柯文哲（右）三人交鋒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

然而，三人對於美國「保台」的預設前提，恰恰在今日的世界局勢中備受挑戰。問鼎台灣領導人大位的三黨三人，竟無人有能力對此提出思考，這恐怕才是台灣現今所面對的最大問題。

美國拋棄盟友「渣男」本性

回顧歷史，美國是「出賣台灣」最為罄竹難書的國家。從1972年《上海公報》簽署，到1979年與台灣當局斷交，美國永遠是以自己的國家利益為優先，從而率先拋棄口中「民主盟友」的利益。這也是為什麼日前基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）過世，在台灣幾乎很少人緬懷的原因所在。

此外，戰後美國介入亞洲的戰爭事務，從來沒有一次以成功結局坐收。朝鮮戰爭（又稱韓戰）在中國人民志願軍的參戰下，以美國為首的聯合國軍隊被打退回到38度線。更不能忘記1975年的「常風行動」（Operation Frequent Wind），此乃美國介入越戰最後的軍事行動，據史料記載還是史上曾執行過最大規模的直升機撤離行動。

1975年4月29日，美國駐越南西貢大使館，在最後一分鐘撤離公職人員和平民。（VCG）

回到當代，拜登（Joe Biden）上台後的代表作，即是倉皇恥辱地從阿富汗撤軍。這不只是拜登與特朗普（Donald Trump，又譯川普）兩任政府的失敗，更意味着美國帝國衰落，以及毀棄承諾、拋棄盟友的具體本質展現。

美國當代對外政策徹底失敗

目前世界上正在起火的兩處，俄烏戰爭與巴以衝突，兩者背後都能看到明顯的美國身影，可是那般巨大的身影卻快速的在土崩瓦解。烏克蘭已被摧毀得遍體鱗傷、國不像國，與俄羅斯的意志與軍力僵持着，美國不願意接受任何的停戰協議，更不可能充當起調停者的角色。在戰事無止盡的拖延之下，歐洲大國都看得出來沒有再「陪玩」下去的耐心。

另外的巴以起火點，當世界多數國家人民都已看不下去以色列對加沙（又譯加薩）地區的種族隔離和屠殺，紛紛發起大規模聲援，唯有美國始終在聯合國對任何停火方案投下反對票，同時持續輸送軍火給以色列。問題是，如今的美國根本已禁不起多線作戰，國內更有大把的尖鋭矛盾一一爆發，面對連任之路的拜登政府，在巴以問題上可說是騎虎難下。

美國12月8日否決了聯合國安理會一份旨在推動實現巴以人道主義停火的決議草案。多國對此表示失望和遺憾。草案獲得13票贊成，美國投了反對票，英國投了棄權票。由於常任理事國美國行使了否決權，草案未能通過。（新華社）

換言之，從歷史來看，美國在亞洲軍事行動節節敗退，又為了自身利益「出賣台灣」；就現實來看，美國如今已然承擔不起對外軍事的種種消耗，阿富汗撤軍也是赤裸裸的拋棄盟友，而俄烏與巴以的局勢，更象徵美國當代對外政策的徹底失敗。

如此無能、無力又信口開河的美國，竟然是被稱為「地表上最危險之處」的台灣所寄予安全希望之對象。台灣人身在局中看不清楚，外界的明史明理之人看了可是為台灣捏好幾把冷汗。

無人疑美正是台灣最大悲哀

台海局勢之所以危機重重，台灣政治人物和民眾都認為是來自於北京的「武統」威脅。可是天天大談「武統」的，其實是華府的諸精英們，他們擔心美國的唯一霸權地位被中國取代，從而把台灣綁上自己遏制中國的戰車上，成為美國在遠東第一島鏈的一隻軍事刺蝟、一隻軍事豪豬，甚至是一艘延續自冷戰時期的不沉航母。

2022年12月6日，美國總統拜登出席台積電在亞利桑那州新工廠的移機典禮，藉此機會強調其政策使就業市場成長，並且對於台積電擴大投資一事指出，此舉「有望改變遊戲規則」。（Facebook／美國在台協會 AIT）

美國手上盤算的「台灣牌」，正正踩在了中國核心利益中的核心，踩在了中國第一條不可逾越的紅線上，因此台海隨時都有擦槍走火、一觸即發的危險。如果戰爭真的不幸爆發了，美國不只遠水救不了近火，他們會不會派兵馳援台灣，都還得打上一個大問號。

畢竟美國對台歷史劣跡斑斑，金門八二三炮戰期間，解放軍一開炮，美國軍艦可就立即掉頭。更別說美國早已在為「棄台」做準備，將台積電的人才技術遷至美國，軍方和智庫學者們則成日天花亂墜地大談「巷戰」與「城鎮戰」，不就是在做「毀台」與「棄台」的打算嗎？

台灣大選辯論台上，三黨三位面對「中國因素」個個講得口沫橫飛，包括台下幾位提問人，也扮起了護航的「側翼」，要求一眾候選人對「中國威脅」表態。問題是，真正攸關台灣生死的「美國因素」，竟然在如此重要的辯論大會上，被所有人遺忘，沒有人有能力根據歷史與現實提問，就算有人當了「烏鴉」，恐怕三個人也沒有人敢說出真正的答案。

角逐大位的台灣政治「能人」們，沒人看到台灣前途命運的關鍵所在，還把毒藥當解藥，天真地幻想「民主自由」等意識形態口號，能發揮起「保台」防彈衣的角色。為什麼說2024大選對台灣如此重要，原因之一就是其客觀地把台灣的悲哀與困境殘忍地曝露了出來，台灣只能在政治人物不斷餵食「民主自由」迷幻藥之下，坐等未來痛苦時刻的到來。