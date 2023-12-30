台灣大選2024︱辯論唇槍舌戰 一道無人能問無人敢答的問題
2024台灣大選唯一一場總統候選人辯論會，於12月30日下午登場。賴清德、侯友宜、柯文哲三黨三人唇槍舌戰，幾乎把重點都擺在了互相抹黑、抹紅。而中國大陸則宛如隱形的第四位候選人，三人輪番對之開轟，有人大談中國威脅，有人則大談備戰防衛。
天真又錯誤的美國保台假設
「中國」之所以成為三位候選人的開火對象，放在台灣選舉的情境來看，可以理解為他們無不訴諸於台灣人民長年以來的心理不安全感。因此他們在批判大陸的同時，又自然而然地把美國當成台灣最大的安全靠山。
例如賴清德強調其搭檔蕭美琴善於台美關係，侯友宜重申華府智庫學者的「不支持台獨」主張，而柯文哲更是表態將複製貼上布林肯（Antony Blinken）的對華路線：「應該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗的時候對抗」。
然而，三人對於美國「保台」的預設前提，恰恰在今日的世界局勢中備受挑戰。問鼎台灣領導人大位的三黨三人，竟無人有能力對此提出思考，這恐怕才是台灣現今所面對的最大問題。
美國拋棄盟友「渣男」本性
回顧歷史，美國是「出賣台灣」最為罄竹難書的國家。從1972年《上海公報》簽署，到1979年與台灣當局斷交，美國永遠是以自己的國家利益為優先，從而率先拋棄口中「民主盟友」的利益。這也是為什麼日前基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）過世，在台灣幾乎很少人緬懷的原因所在。
此外，戰後美國介入亞洲的戰爭事務，從來沒有一次以成功結局坐收。朝鮮戰爭（又稱韓戰）在中國人民志願軍的參戰下，以美國為首的聯合國軍隊被打退回到38度線。更不能忘記1975年的「常風行動」（Operation Frequent Wind），此乃美國介入越戰最後的軍事行動，據史料記載還是史上曾執行過最大規模的直升機撤離行動。
回到當代，拜登（Joe Biden）上台後的代表作，即是倉皇恥辱地從阿富汗撤軍。這不只是拜登與特朗普（Donald Trump，又譯川普）兩任政府的失敗，更意味着美國帝國衰落，以及毀棄承諾、拋棄盟友的具體本質展現。
美國當代對外政策徹底失敗
目前世界上正在起火的兩處，俄烏戰爭與巴以衝突，兩者背後都能看到明顯的美國身影，可是那般巨大的身影卻快速的在土崩瓦解。烏克蘭已被摧毀得遍體鱗傷、國不像國，與俄羅斯的意志與軍力僵持着，美國不願意接受任何的停戰協議，更不可能充當起調停者的角色。在戰事無止盡的拖延之下，歐洲大國都看得出來沒有再「陪玩」下去的耐心。
另外的巴以起火點，當世界多數國家人民都已看不下去以色列對加沙（又譯加薩）地區的種族隔離和屠殺，紛紛發起大規模聲援，唯有美國始終在聯合國對任何停火方案投下反對票，同時持續輸送軍火給以色列。問題是，如今的美國根本已禁不起多線作戰，國內更有大把的尖鋭矛盾一一爆發，面對連任之路的拜登政府，在巴以問題上可說是騎虎難下。
換言之，從歷史來看，美國在亞洲軍事行動節節敗退，又為了自身利益「出賣台灣」；就現實來看，美國如今已然承擔不起對外軍事的種種消耗，阿富汗撤軍也是赤裸裸的拋棄盟友，而俄烏與巴以的局勢，更象徵美國當代對外政策的徹底失敗。
如此無能、無力又信口開河的美國，竟然是被稱為「地表上最危險之處」的台灣所寄予安全希望之對象。台灣人身在局中看不清楚，外界的明史明理之人看了可是為台灣捏好幾把冷汗。
無人疑美正是台灣最大悲哀
台海局勢之所以危機重重，台灣政治人物和民眾都認為是來自於北京的「武統」威脅。可是天天大談「武統」的，其實是華府的諸精英們，他們擔心美國的唯一霸權地位被中國取代，從而把台灣綁上自己遏制中國的戰車上，成為美國在遠東第一島鏈的一隻軍事刺蝟、一隻軍事豪豬，甚至是一艘延續自冷戰時期的不沉航母。
美國手上盤算的「台灣牌」，正正踩在了中國核心利益中的核心，踩在了中國第一條不可逾越的紅線上，因此台海隨時都有擦槍走火、一觸即發的危險。如果戰爭真的不幸爆發了，美國不只遠水救不了近火，他們會不會派兵馳援台灣，都還得打上一個大問號。
畢竟美國對台歷史劣跡斑斑，金門八二三炮戰期間，解放軍一開炮，美國軍艦可就立即掉頭。更別說美國早已在為「棄台」做準備，將台積電的人才技術遷至美國，軍方和智庫學者們則成日天花亂墜地大談「巷戰」與「城鎮戰」，不就是在做「毀台」與「棄台」的打算嗎？
台灣大選辯論台上，三黨三位面對「中國因素」個個講得口沫橫飛，包括台下幾位提問人，也扮起了護航的「側翼」，要求一眾候選人對「中國威脅」表態。問題是，真正攸關台灣生死的「美國因素」，竟然在如此重要的辯論大會上，被所有人遺忘，沒有人有能力根據歷史與現實提問，就算有人當了「烏鴉」，恐怕三個人也沒有人敢說出真正的答案。
角逐大位的台灣政治「能人」們，沒人看到台灣前途命運的關鍵所在，還把毒藥當解藥，天真地幻想「民主自由」等意識形態口號，能發揮起「保台」防彈衣的角色。為什麼說2024大選對台灣如此重要，原因之一就是其客觀地把台灣的悲哀與困境殘忍地曝露了出來，台灣只能在政治人物不斷餵食「民主自由」迷幻藥之下，坐等未來痛苦時刻的到來。