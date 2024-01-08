台灣大選︱耿榮水·2：美國大選年底登場　拜登不希望台灣再惹事

編按：台灣總統大選2024進入倒計時，賴清德、侯友宜、柯文哲三強鼎立，民調已進入「封關」期，選情在最後階段走勢如何，選後台灣在兩岸關係、中美關係以及統一進程中處境如何。《香港01》專訪台灣資深政治觀察家、時事評論員耿榮水，他同時也是《誰是蔣經國的接班人？》作者，並曾任2008年與2012年大選馬英九團隊的重要策士，請他從數十年觀察台灣政治的經驗，為讀者深度解析。本文為系列之二。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

拜登不希望台灣出事

眾所周知，「美國因素」一直在台灣大選裏扮演着左右選情的角色，幾乎所有的參選人，都要事前到美國走一遭接受「面試」。那麼美國在2024台灣大選中起到什麼樣的作用？耿榮水分析，「這次美國幾乎做到非常公平」，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）赴台三次，走訪了每個陣營，甚至給侯友宜的時間還多一些。

過去美國對侯友宜較不熟悉，但是經過幾次接觸，以及侯友宜去（2023）年9月訪美之行，算是準備得不錯，美國人對他有增加了解，相信他不會過於「親中」，還是以「親美」為主，回到馬英九時期的「和中親美」。美國也希望兩岸降低緊張關係，多交流對話還是符合美國的利益。

台灣資深政治觀察家耿榮水認為，在年底美國大選前，拜登政府不會希望台灣出事。（張鈞凱攝）

耿榮水判斷，在今（2024）年底美國大選之前，拜登（Joe Biden）更加不希望台灣出事。畢竟烏克蘭戰爭已讓美國焦頭爛額，或許在今（2024）年會走向斡旋和談，而巴以衝突維持在局部的有限戰爭，拜登不會允許台灣成為一個新的衝突點。

美國不會排斥侯友宜

至於先前葛來儀（Bonnie Glaser）等三位美國智庫學者，在《外交事務》（Foreign Affairs）期刊發文建議賴清德考慮凍結「台獨黨綱」，耿榮水認為至少有一半反映美國官方的立場，不希望台灣再惹事。美國也不會排斥侯友宜當選，因為不管藍綠執政都「親美」。

不過賴清德在辯論會上說出「中華民國（憲法）是災難」，耿榮水指出美國方面會相當在意，等於跨越了美國在台海設的紅線。所以蔡英文在元旦談話立刻跳出來替賴清德澄清，蔡英文相對比較懂得分寸，賴清得發言還是不夠謹慎。

2023年9月18日侯友宜（中）拜會美國智庫布魯金斯研究院，美方涉台人士卜睿哲（左）、葛萊儀（右）均有與會。（Facebook／侯友宜）

賴清德過往表達過幾次強硬的「台獨」立場，在美國也形成了「疑賴」的聲音。但耿榮水認為，賴清德可以不聽任何人的話，起碼會聽美國的話，「美國人管得了他」，不能越過紅線。

賴清德莽撞不夠深沉

耿榮水將賴清德與蔡英文兩人做比較，蔡英文講好聽一點是綿裏藏針，講不好聽一點是掛羊頭賣狗肉，她八年來頂着「中華民國」這面招牌，可是把內涵都掏空了，甚至還提出比李登輝「特殊國與國關係」更靠近「兩國論」的「互不隸屬」之說，但美國拿她沒辦法，兩岸也沒有「地動山搖」。

蔡英文的做法是「步步進逼」，她知道有個「臨界點」不能過去。美國不會允許「法理台獨」，所以她也不會走到這的地步。

2023年12月30日台灣大選辯論會，民進黨候選人賴清德提及「中華民國給台灣帶來災難」，會後澄清稱是口誤，漏講了「憲法」兩字。（台北市攝影記者聯誼會提供）

相較之下，賴清德則顯得格外莽撞。耿榮水說，從國際外交與台美關係的角度來看，賴清德不夠深沉，比如他曾說過「當台灣總統可以走進白宮」，這番說法就引來美方官員的不滿，很多人也質疑他憑什麼說可以「走進白宮」。耿榮水總結，「賴清德說的很多話都沒有經過修飾，說的時機也不夠恰當」。