台灣大選2024｜當選第一天　賴清德收到拜登的「警告」

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣大選落幕，美國方面也做出了反應。美國國務院於當天發表聲明，說美國期待與賴清德和台灣所有政黨的領導人合作，「根據美國的一個中國政策」，推動他們的「長期非官方關係」。中國對美國國務院的聲明表示「強烈不滿、堅決反對」，並已向美方提出嚴正交涉。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

中國外交部在其官方網站發表的聲明說：美國國務院就中國台灣地區選舉發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

外交部在聲明中還說：台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

值得注意的是，在台灣大選同一天，美國總統拜登（Joe Biden）也發表看法。不過他的看法非常簡短，只有一句：「我們不支持台灣獨立。」

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右）在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

拜登是13日在被問及對台灣大選看法時做了如上表述，等於是給即將上任的賴清德政府劃了一條紅線。

美國《國會山報》（The Hill）、政治報（Politico）和巴倫週刊（Barrons）等媒體都報道了拜登不支援台灣獨立的這段講話。

《國會山報》在報道時指出，拜登的立場強化了一個中國政策，承認台灣歷史上是大陸一部分的北京宣稱。美國致力於同台灣發展非正式關係。

《政治報》說，拜登的講話發出了直率資訊，向台灣新總統賴清德強化了美國政府的立場。美國政府並澄清說，美國政府雖然不支持台灣獨立，但贊成台北和北京對話，在沒有脅迫的情況下和平解決分歧。

《路透社》報道說，拜登政府擔心這次選舉、過渡階段和新政府會提升與北京的衝突。

針對拜登的表態，台灣有評論認為，這是美方給賴清德的「下馬威」，希望賴清德可以收斂一點。

不少兩岸學者也持類似看法，上海交通大學台灣研究中心研究員就表示，賴清德勝選在預期之中，並不意外。對美國來說，候選的三組人馬之前都去美國「面試」過，面對賴清德，美國可以說是「又愛又恨」，之所以愛，是因為賴清德當選，美國打台灣牌可以打的更順手，之所以恨，在於賴清德不同於蔡英文的「只做不說」，他更像是陳水扁，又說又做，這樣很容易給「主人」找麻煩，這一點美國不太喜歡。但面對這樣的結果，美國也只能接受。

支持賴清德的民眾開心舉旗吶喊。（梁鵬威攝）

筆者在此前評論中也多次分析指出，賴清德是個遠比蔡英文更激進、更富政治冒險精神的「台獨工作者」，他從不避諱自己的台獨立場和目標，甚至連拜登政府都擔心他當選後會不會在台獨路上爆沖，把美國拖下水。

美國是把台灣當成牽制中國的棋子使用，肯定不樂見與大陸關係淵源深厚的國民黨執政，但是他們也不希望上來一個像陳水扁那樣不受控的人，因為那會帶來戰爭風險，搞不好會讓美國徹底失去這枚棋子。

所以，對於賴清德當選，美國是又樂見又不放心。因此，美國一方面發聲明祝賀賴清德當選，強調與台灣的非官方關係，在第一時間（1月14日）派出高級代表團赴台；一方面拜登又對賴清德提出警告，給賴清德政府劃了一條紅線。