台灣大選2024︱湯紹成專訪：賴清德「雙少數」　兩岸惡劣但未決裂

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選於1月13日晚間落幕，民進黨賴清德以極低的四成投票率勝出，國民黨寄望的棄保效應非但未發生，民眾黨的柯文哲反而還得到超過眾人預期的支持。台灣政局將進入重新洗牌階段，會形塑出什麼不一樣的面貌？對未來兩岸關係又會帶來什麼影響？《香港01》專訪台灣亞太綜合研究院院長湯紹成博士，他也是台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員，進行深度解析。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

「雙少數」令賴清德將受到牽制

對於自稱「務實台獨工作者」賴清德的勝出，是否代表「台獨」路線的勝利？湯紹成強調，要注意賴清德得票率僅四成，民進黨在立法院也失去最大黨地位，稱得上是「雙少數」，意味着民進黨一定要找人合作，便會沖淡其部分的「台獨」色彩。

在湯紹成看來，選舉結果形成的態勢，台灣立法院「綠白合」的機率比較大，如此將會對民進黨的「台獨」路線形成牽制。此外，他也認為綠白可能走向「聯合政府」，民眾黨可以在兩岸關係更加着墨，因為民進黨已跟大陸拒絕往來，如果未來民進黨想要在兩岸關係有所緩和的話，民眾黨來主導的機會就很大，例如接掌海基會。

台灣學者湯紹成接受《香港01》專訪，他認為賴清德成為「雙少數」總統，其「台獨」路線勢必受到牽制。（Facebook／湯紹成 - 湯博博）

由此來看賴清德當選後的兩岸關係，是否將會進一步惡化？湯紹成用「雖然情況惡劣，但還未到決裂的程度」，他着眼於民眾黨柯文哲可以扮演的角色，或許可在兩岸關係有所貢獻，「北京如果連白的（民眾黨）都不要的話，那就什麼都沒有了」。從綠白相對比較來看，湯紹成指出民眾黨還是比民進黨有能力處理兩岸關係，在此情況下，「兩岸還是有一線生機」。

北京會表達立場但不會過於強烈

至於北京方面可能的反應，湯紹成認為肯定會有立場的表達，但不至於太過強烈，可以對民進黨有所應對，但如果讓台灣百姓的生活受到影響，那就太划不來了。因此北京勢必對於如何出手考慮再三，甚至可以與美國溝通，由美國來表達立場，畢竟選前即以傳出拜登（Joe Biden）政府將在台灣選後派高級代表團訪台。

除此之外，北京一方面看到賴清德的勝選，另一方面也會看到台灣立法院的機會，立法院新的席次分布，還是可以在很多事情發揮制衡力量。湯紹成說，賴清德一定是以選連任為前提的，可是2024這一役才拿到四成選票，幾乎把他的氣勢打消了，如果繼續其「台獨」路線，選票是不可能有所增加的。

台灣學者認為，拜登政府選後將派代表團訪台，有可能對賴清德施以中美溝通後的壓力。（梁鵬威攝）

侯友宜條件太差但立法院有斬獲

回頭來看國民黨在此次大選的表現，湯紹成將其敗選主因歸咎於候選人侯友宜的條件太差，以致令人遺憾的結果。但從國民黨在立院席次有所斬獲的角度來看，一來再度強化了台灣「北藍南綠」的格局，國民黨在南部幾乎沒有區域立委，都集中在北部；二來國民黨總席次增加了14席，民進黨則減少了10席，顯示國民黨在地方上的勢力，還是不容小覷。

因此對於選後國民黨內部「抓戰犯」的聲浪，湯紹成認為國民黨雖然受到一定的創傷，但朱立倫不見得要辭主席。因為他沒有功勞也有苦勞，立法院選得還算不錯，兩相平衡之後，國民黨應該還是能穩住陣腳。湯紹成期待，國民黨內部能有新興力量慢慢浮出枱面，不需要太過悲觀。

在兩岸論述上，國民黨是三組候選人唯一認同「九二共識」者，敗選的結果會不會讓國民黨的兩岸論述走向保守化，甚至是綠營化？湯紹成說，不排除有這樣的可能，但他也笑稱「國民黨一向是選贏了就覺得『九二共識』好，選輸了就覺得『九二共識』不好」，這次大選國民黨靠着地方諸侯的努力與穩固的基層，立委的部分選得不錯，「不能說是完全輸」，但國民黨內部還是必須有進一步的思考與衡量。

柯文哲（右）支持者的黏着度令外界感到意外，但民粹主義起家的柯文哲，對年輕人吸引力能維持多久，將是對他的考驗。（柯文哲競選辦公室提供）

「柯文哲現象」典型的民粹主義

最後關注的是令眾人感到意外的「柯文哲現象」，湯紹成分析，柯文哲的得票展現出「死忠」的狀態，動都動不了，支持者對他可謂「五體投地」。可是民眾黨在區域立委全軍覆沒，但柯文哲所代表的「關鍵少數」，將會在台灣立法院呼風喚雨，而他也一定會為2028大選之路備戰。

問題在於，台灣年輕人對於柯文哲的「黏着度」能維持多久？湯紹成解讀，年輕人未來對柯是否還如此支持，這是很難說的。他以當年的新黨為例，剛創黨時橫掃台灣，可是情況一下子就改變了。

身邊年輕人大部份也都支持柯文哲的湯紹成指出，為什麼很難說柯文哲能夠保持對年輕人的吸引力，因為其做法就是典型的民粹主義。民粹主義現在在歐洲、美國等地復甦，特朗普（Donald Trump，又譯川普）之所以有這麼高的支持度也是民粹。民粹主義的特色就是反歷史、反現狀、反智慧，用這種方式來吸引人，討厭藍綠的台灣年輕人看了當然高興。「可是未來還會這樣嗎？我看未必。」

總結而論，台灣大選結果，湯紹成表示沒有想像中那般惡劣，假設民進黨在立法院也過半，那才是「天下完蛋」。可是現在不是這個樣子，起碼卡了一個民眾黨在中間，民眾黨不可能什麼力量都不發揮，他們還是會跟民進黨運籌帷幄一下。湯紹成說，「（結果）雖不滿意但還是可以接受，沒有完全那麼悲觀」。