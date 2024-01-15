台灣大選2024︱介文汲專訪：瑙魯斷交　北京回應台獨的第一張骨牌

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選過後第一個工作天，太平洋島國瑙魯（又譯諾魯）宣布與台灣斷交，拋下賴清德當選之後第一顆震撼彈。大陸外交部對於瑙魯政府決定表示讚賞和歡迎，而台灣外交部則表達「至感痛心與遺憾，並予強烈譴責」，指稱是中國大陸利用經濟援助，誘使該國外交轉向。《香港01》專訪台灣前駐新西蘭（又譯紐西蘭）代表、前駐美代表處政治組組長介文汲，他認為這是大陸回應「賴蕭配」台獨政府上台的第一張骨牌。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

瑙魯官方做出與台灣斷交的決定，介文汲分析與台灣大選結果有絕對的關係，畢竟在選前大陸已經透過《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）採取行動，做了提前的預警。瑙魯與台灣斷交、與大陸復交，則顯然是中國大陸在外交上對於台灣大選結果的回應。

瑙魯宣布與台灣斷交，台灣前外交官介文汲向《香港01》解讀，這是北京對於「台獨」政府上台在外交陣線上的第一張骨牌。（Facebook／介文汲）

1月13日台灣大選結果出爐，民進黨賴清德與蕭美琴勝出，但民進黨失去在立法院第一大黨的地位。國台辦第一時間以發言人評論的方式，定調台灣大選的結果為「民進黨並不能代表島內主流民意」。由此切入，介文汲指出，瑙魯與台斷交，不是針對台灣民意，而是針對賴清德與蕭美琴所代表的民進黨政府。既然北京已定性他們兩人屬於「台獨」，因此很難預期大陸方面不會針對「台獨」政府有政策或做法上的改弦更張。

「瑙魯與台灣斷交，是大陸在外交陣線上的第一張骨牌」，介文汲判斷，大陸在經貿陣線上的做法早已展開，瑙魯斷交只是外交陣線上的第一個事件，在安全、軍事等其他領域還會祭出其他手段。

瑙魯與台斷交之後會帶來什麼後續效應？介文汲提出了兩大觀察指標。首先是中國大陸必定有原先已既定的方案，未來將會執行到多大的強度，以及多廣的範圍。其次則是看賴清德與蕭美琴的反應，賴清德的當選感言，不少內容是會刺激兩岸關係往負面方向發展，如果賴清德繼續往這個方向去發言的話，恐怕會影響大陸有進一步的作為，不管在各個陣線上都會加強強度。

2019年3月24日，蔡英文「海洋民主之旅」抵達瑙魯訪問，25日上午前往政府大樓，參加正式歡迎儀式。（資料圖片）

由於台灣外長吳釗燮出訪危地馬拉（又譯瓜地馬拉），據傳其對此事件非常憤怒。台灣外交部將瑙魯斷交的責任，歸究於中國大陸的「經援誘使」。介文汲回應，如果要拿下邦交國，當然要有經濟方面的貢獻，經濟上不是問題，而且瑙魯是一個很小的國家，人口不過1萬1,000餘人，不可能像立陶宛2022年跟台灣拿了12億美元，「蔡英文時期花了12億美元，在立陶宛最後也是一場空，徒然打水」。

介文汲強調，斷交事件的問題本來就不在於金錢，而是想要達成什麼目的與目標。「瑙魯在蔡英文執政八年都沒有出問題，如果是金援外交導致其轉向，為什麼是在這個時候，別的時候卻沒有呢？這才是問題的癥結。」

在瑙魯宣布斷交之後，台灣目前僅剩12個友邦。台灣輿論場上出現沒有邦交國也無所謂的聲音，包括柯文哲曾說過「邦交國數字是迷思，到0都沒關係」。介文汲對此表示不同看法，他說台灣民眾還是相當在乎的，社會歷來對於任何斷交事件都認真以待，只有少數人不在乎，也只有少部分的政治人物不面對如此現實而轉移焦點。