台灣大選2024︱賴清德頭上懸的兩把利劍

2024台灣總統大選進入最後倒計時，誰也沒料到，1月10日下午全台手機的「衛星警報之亂」，竟會成為大選72小時的爭論話題。正當眾人將矛頭指向民進黨政府藉此製造恐慌、販售「芒果乾」（「亡國感」諧音）之際，民進黨候選人賴清德宣稱：「人民有知的權利」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

賴清德說的沒錯，「人民有知的權利」。但台灣人民需要知道的，不是民進黨選舉炒作的議題，而是經過1月13日投票過後，每個選民所投下的那一票，究竟會為台灣未來命運帶來什麼樣的後果？那一票攸關的不是未來四年、甚至八年，而是攸關台灣何去何從、安身立命的長遠前途。如此關鍵問題，絕對不是「選對的人，走對的路」這類自我吹噓的口號所能輕易帶過。

台灣人們心中所在意的，不外乎兩個重要課題，一是經濟民生發展，也就是温飽問題；二是安全保障，也就是戰爭問題。賴清德的回答是，對於前者，他將延續蔡英文時代的經濟成長果實，「不走回依賴中國的老路」；對於後者，他說「我當總統，兩岸發生戰爭機率最低」。關於這兩個回答，台灣人民真的滿意和接受嗎？答案顯然是否定的，否則賴清德就不會選得那麼辛苦，要靠着各種「中國介選」煙霧彈，來化解社會上正在瀰漫的「疑賴」聲音。

民進黨主席暨總統候選人賴清德（中）1月9日晚結束台灣中南部車掃行程之後，隨即前往南投竹山出席「美德站出來！TEAM TAIWAN 南投！黃金周造勢！」（賴清德競選辦公室提供）

第一把利劍：ECFA是存是廢？

如果賴清德在2024這場「三腳督」選戰中勝出，他首要面臨的，就是《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）存廢問題，這也是北京懸在這位自稱「務實台獨工作者」頭上的第一把利劍。

大陸國務院關稅稅則委員會於去（2023）年12月20日公告，決定中止ECFA早收清單中12項石化產品的關稅減讓，儘管台灣執政黨老神在在，宣稱對台灣影響不大，但業者可是憂心忡忡，疾呼當局應該儘速與大陸談判。然而，被支持者稱為「賴神」的賴清德，選擇的做法卻是在12月28日的電視政見發表會上說：「服貿也好，貨貿也罷，或者是所謂的ECFA，都不是台灣應該要走的路」。

為了延續政權命脈的蔡英文，也利用其任內最後一次元旦講話，替賴清德此論背書。她說，「ECFA以現在的規模，經濟效應有限。但是分散風險、布局全球仍是台灣未來產業要走的路，而且是一條對的路，而不是再次走回依賴中國這條路，尤其是，中國不穩定的市場存在着不可測的風險。」

2024年1月1日蔡英文（右）發表任內最後一次元旦談話，賴清德（左）站在其身旁。（台灣總統府）

換言之，年年享受從中國大陸賺取高達千億美元以上的順差，到了選舉關頭，台灣執政黨擺竟出一副得了便宜還賣乖的態度，意思就是告訴北京：「要斷ECFA你就斷，我可有可無」。

台灣能承受砸鍋毀籃的代價？

中國大陸當然明白民進黨選舉花招的箇中涵義，故而商務部發言人於1月9日答記者問，強調台方至今非但不取消對大陸的貿易限制，「反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、回避責任」，進一步宣示「有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。」

蔡英文和賴清德告訴台灣人，雞蛋已經分散風險了，不用擔心名為「中國」的這個籃子對台灣「經濟脅迫」。然而，他們沒說出口的真相，卻是由個別產業來看，石化產業、機械設備產業和紡織產業正是前三大受ECFA影響金額最大者，尤其機械設備甚至仍有高達46%仰賴中國大陸的需求。

2023年8月30日，國台辦主任宋濤（右）在山西運城會見國民黨副主席夏立言（左）一行。宋濤表示，「台灣面臨着和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的抉擇」。（中國台灣網）

台灣經濟學者杜震華近期撰文分析，台灣對陸方的貿易壁壘不除，那麼ECFA萎縮是遲早的事，而更嚴重的問題是，還可能造成傳統產業大幅外移，惡化產業結構，此乃真正的「國安危機」。誠如杜文所言，台灣倘若因為執政黨「台獨」的意識形態，結果自我砸掉了最大的鍋、毀掉了最大的籃子，社會和民眾真的做好承受這項代價的準備了嗎？

第二把利劍：台獨帶來戰爭風險

與此同時，賴清德不只承繼蔡英文的一面倒「親美」路線，還進而加碼「走進白宮」、「中華民國（憲法）災難」等說法，等於是踩了美國和大陸的雙重紅線。在賴清德高傲態度的背後，意味的卻是對於戰爭風險的天真，把戰爭當作開玩笑，無視烏克蘭與加沙（又譯加薩）人民為台灣「親身示範」何謂生靈塗炭。

可以看到的是，中國大陸雖然加大加快統一的進程，但依舊在做和平統一的號召努力。尤其在大國政治的博弈擂台上，習近平先是於2022年當面向拜登（Joe Biden）表示，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」；接着在2023年再邁出一步，向拜登明言：「停止武裝台灣，支持中國和平統一」，「中國終將統一，也必然統一」。

2023年11月15日下午，習近平（左）出席拜登（右）為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

因此，美方各個重要智庫或期刊，風向開始出現變化，從原來的中美必將一戰，轉變為近期的台灣莫讓北京感受不到和平統一之可能。也就是說，經歷從特朗普（Donald Trump，又譯川普）時期至今的對華封鎖鬥爭，美方確實有越來越多明理人感受到中國在台灣問題上的決心與意志，再加上年底即將登場的美國大選，已經陷入多場戰爭泥淖的拜登政府，自然不願意台灣在此時替其火上添油。

不過，熟悉中共的人都知道，其一向有兩條腿走路的作風。北京在推進和平統一的同時，必然擴大軍事上的準備，以防台美越過了紅線，更慎防台灣選出一位在「台獨」問題上具有偏執性格的領導人。習近平在2024新年賀詞中提到：「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」，解放軍東部戰區1月2日新年開訓，畫面上即能看到「祖國必須統一，也必然統一」的思想動員大字。

這正是懸在賴清德頭上的另一把利劍。2022年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台，解放軍隨後進行大規模的「圍台」軍演，無疑已是一波「亮劍」，向國際宣示台灣問題乃中國內政，在封鎖演訓期間，更不見宣稱會「馳援保台」的美國出言或出手。

2024年東部戰區新年開訓，出現「祖國必須統一，也必然統一」標語。（日月譚天影片截圖）

誰是「車毀人亡」的罪魁禍首

台灣社會對於戰爭的擔憂正在發酵，但只會放在心裏，不會說出來。賴清德要台灣人「不能懷疑美國」，可是這句話才是最需要懷疑的對象。賴清德講不清楚自己的「台獨」立場，只想用「中華民國」喬裝混淆，也不願鬆口如何處理民進黨的「台獨黨綱」，更稱「九二共識」是走回「一中」的回頭路，還利用發言人趙怡翔在外媒放出「不接受『和平統一』」的訊號。

問題是，拜登政府已多次明確表態「不支持台獨」。戰後在亞洲只有退兵撤軍命運的美國，究竟至今還有多少能耐能「保台」、「援台」、「救台」？這個問題，台灣人應該向賴清德大聲說一句：「人民有知的權利」！

古希臘傳說有「達摩克利斯之劍」（The Sword of Damocles）的故事，告訴世人要懂得居安思危，更告訴擁有權力者，其身上負有同等的責任，對於可能帶來的嚴重後果，都必須謹慎小心。中美博弈推動着台海終局進程，被歐亞集團評估為與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯納坦雅胡）並列「美國危險之友」的賴清德，台灣民眾比誰都更需要察覺到他頭上所懸着的這兩把利劍，只在他的一念之間，就可能成為把台灣帶往「車毀人亡」的罪魁禍首。