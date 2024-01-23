台灣總統大選2024︱這場大選沒有輸家與贏家　卻正在透支台灣

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣大選已經結束，各黨都開始了選後復盤與檢討。



基本上，雖然總統贏家只能有一個，但因這次三方競選局面複雜，同時又牽涉立法院席次的消長，所以光從島內政治版圖的角力來看，可以說這次大選其實三方都是贏家。

民進黨自不待言，賴清德當選總統，打破了台灣1996年總統民選以來，單一政黨最多執政8年的紀錄，確保了民進黨政權的維繫，也不用擔心被國民黨追究弊案，例如高端疫苗、光電圈地、巴西進口蛋；至於賴清德承諾要公益信託的違建「賴皮寮」，當然也就船過水無痕，靜靜翻頁。

接著是國民黨。國民黨的立委席次從2020年的38席來到2024年的52席，再加上2席實質與國民黨結盟的無黨籍，這次總共獲得54席，雖沒有過半，卻也是立院第一大黨，能擔任多數召委，且在民眾黨可能藍綠都不投的情況下，立法院長將有極高機率轉由國民黨拿下。

最後是民眾黨。柯文哲雖沒有當選總統，卻選到了369萬票（得票率26.46%），將能獲得7億元新台幣的補助款，且民眾黨不分區立委席次來到8席，在藍綠都未過半的情況下，民眾黨成了立院的「關鍵少數」，日後一旦藍綠在法案上激烈博弈，民眾黨將有機會成為各家爭搶的對象。

綜上所述，確實可說三黨都是贏家。但如果從各黨的選情起落、發展前景來看，其實也能說一句，不論是柯文哲與民眾黨、侯友宜與國民黨、賴清德與民進黨，三方其實都沒有贏，也沒能解決台灣困境。

2024台灣大選，1月13日晚民進黨當選人賴清德向支持者致意。（梁鵬威攝）

柯文哲正在自我透支

首先是被不少分析稱為「最大贏家」的柯文哲，不僅民眾黨以8席成了立院的關鍵少數，還手握大筆補助款，既能用來招募黨員，還能充作經費投入2026年九合一大選、2028年總統大選，看上去確實收穫不少。但從另一個角度來看，這次競選也向柯文哲發出靈魂拷問：靠著宣傳、甚至詐術催出來的選票與氣勢，究竟能維持多久？

回顧1月3日民調封關到1月13日投票這10天，台灣社會出現了奇怪現象：封關前民調墊底的柯文哲，在這10天持續營造自己「絕對不是墊底」、「已經緊咬賴清德」的氛圍，種種話術又通過網路平台，被20歲至40歲的柯文哲支持者廣傳，諸如「說柯文哲第三的都是假民調」、「柯文哲一定會贏賴清德」、「柯文哲已經大幅領先」等說法，在社群媒體上四處流竄，以年輕人為客群的網紅直播主，更是為求流量、取悅客群，積極呼籲集中選票支持柯文哲，稱只有「棄侯保柯」才不會浪費選票。

顯然，支持柯文哲已不是單純的政治行為，而是類似追星的網路飯圈現象，並且吸引到大量年輕選民投身其中，不論外界用什麼科學證據、民調數據說明：柯文哲得票絕不可能超過侯友宜，沉迷其中的粉絲還是堅持「好的，我投柯」，甚至成群出征立場不同的媒體、評論員。觀察這些粉絲的心理，他們不僅相信柯文哲能贏，還認為可以大贏，所以不只拒絕棄保柯文哲，甚至還有部分立場淺藍的柯文哲粉絲，政黨票投國民黨，總統票卻投給柯文哲、而非侯友宜。

民眾黨候選人柯文哲13日晚間8點於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。（柯文哲競選總部）

當然，最後柯文哲獲得了369萬票，以小黨候選人來說成績不錯，只是這個開票結果也證明，曾經語出「潮水退了就知道誰沒穿褲子」的柯文哲，自己才是沒穿褲子的跳樑小丑，不僅得票數確定墊底，還輸侯友宜近100萬票，更輸賴清德近200萬票。顯然，網路聲量不等於現實世界的選舉實力，且這樣的「詐術」也不能重複使用，畢竟如今已有不少網友諷刺柯文哲所言是「偽柯學」，並把柯的「理性、務實、科學」口號改成「迷信、誤會、神學」，4年之後柯文哲再戰2028年總統，如果又否定全部民調、高喊自己超越第二逼近第一，試問除了極度狂熱的支持者會信外，還有多少選民會買帳？

另外，柯文哲的短視近利也反映在政策論述與政治結盟上。在政策論述場域，柯文哲對於台灣青壯世代所關注的議題，諸如買房、低薪、托育、安養等，基本上就是一片空白，之所以能吸引年輕選民注意，更多還是靠著個人魅力、靈活口才，不斷製造新鮮感與戲劇效果，同時利用短視頻崛起的時代潮流，讓自己持續擁有話題與曝光，這才成了年輕選民心中的政治偶像、台灣救世主。

但這種文青煽情操作就像發布假民調，終究不是長久之道。10年前柯文哲參選台北市長時，就以類似手法吸引了眾多大學生支持，只是這些「初代柯粉」當中也有不少人，在柯文哲當選市長後迅速轉成「初代柯黑」，原因就是發現柯的本質其實與一般政客沒區別，用人唯親、政治分贓，卻還硬要道貌岸然、不食人間煙火，相當虛偽，讓不少支持者由愛生恨。

其實觀察柯的支持基礎也能發現，柯的支持者集中在20歲到40歲，尤其是20歲到29歲，40歲以上便顯著遞減，60歲以上更是寥寥無幾，原因就是年輕選民容易被柯文哲營造的「造反領袖」氛圍感染，但這種氛圍不易滲入其他年齡層，甚至隨著「柯粉」年齡漸長，可能也無法再維持原有信仰，於是柯只能從不斷新生的年輕選民補充支持者。

民眾黨候選人柯文哲13日晚間8點於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。（柯文哲競選總部）

另外在政治結盟上，柯文哲的短視也正在自我透支。從2014年參選台北市長以來，柯文哲翻雲覆雨，先後玩弄了民進黨與國民黨：民進黨將柯推上市長寶座，卻4年不到就迎來柯的背叛；國民黨與柯談「藍白合」，卻簽字幾天不到就被柯撕毀。簡單來說，兩大黨都曾對柯抱有合作期望，卻都被反咬一口，柯文哲的作為當然是要自我壯大，卻也不可能不付出代價。

例如眼下民眾黨看似成為關鍵少數，還在立法院長之位上開出四大條件，要藍綠「交答卷」，結果卻是被藍綠一起忽視：國民黨自提人選，推出韓國瑜搭配江啟臣的「韓江配」，直接跳過了民眾黨的四大條件，雖稱「如果民眾黨願意合作，國民黨可以讓出副院長」，其實就是「談條件不可能，要不要跟隨便你」的大黨姿態；民進黨則表現得更直接，除了推出游錫堃搭配蔡其昌的「游昌配」，立院黨團總召柯建銘更稱，「民眾黨想要有形象除非『起義來歸』」，顯然也不想被勒索。

從現在的情勢來看，藍綠都暫時不想再被柯文哲寄生，因為歷史已經證明，與柯合作不只期限不長、還會內傷。展望未來2026年、2028年兩場大選，如果柯文哲被藍綠持續堅壁清野，2024年恐怕就是柯的選戰成績頂點，因為台灣的縣市首長、區域立委、總統選舉都採相對多數決制，作為小黨的民眾黨候選人除非被禮讓，否則基本上沒有戰勝藍綠兩大黨的可能。

整體來說，結合柯這次在選戰、論述、結盟的種種透支，民眾黨即便眼下風光，也有極高機率在未來4年到8年內泡沫化。因此柯文哲看似成為最大贏家，其實危機四伏。

民眾黨候選人柯文哲13日晚間8點於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。（柯文哲競選總部）

國民黨正在透支對岸善意

但這不代表藍綠兩大黨就贏了。

首先是國民黨。基本上這次政黨輪替失敗，柯文哲當然有責任，但最大罪人還是國民黨自己，如果國民黨夠爭氣，能在5月確定徵召侯友宜後打出氣勢，又何來被柯文哲予取予求的後續？選情會走到這種荒誕境地，基本上就是國民黨不同階段布局失誤，以及台灣整體「維持現狀」板塊逐漸茁壯的結果，這兩個因素又彼此相互糾纏，且後者還構成了國民黨現在與未來的危機：為了選戰需要，不斷透支對岸善意。

在布局失誤上，侯友宜出線本身就是國民黨對「維持現狀」民意的迎合，畢竟侯除了是國民黨縣市首長中執政滿意度最高者，其出身南部嘉義、路線溫和、擅長台語的本土屬性，也是黨內一度期待，能幫國民黨增加中間選民、甚至淺綠板塊得票的元素。

問題是侯友宜本身公務員性格太強，過於與世無爭，實在非常不適合擔任大選主將，其本身又鮮少與張榮味、傅崐萁等地方要角往來，甚至在2020年大選見罪了韓國瑜與韓粉大軍，這些傷口尚未彌合便急要上陣，已為選戰團結埋下隱憂；偏偏朱立倫又制定了「三階段整合」戰略，先後要與郭台銘、柯文哲進行整合，結果郭台銘不僅再次願賭不服輸，還帶走了大批不滿朱侯的國民黨地方派系，導致侯友宜一被徵召就崩盤墊底，成了國民黨史上仇恨值最高的候選人，排名第二的柯文哲也因此有了要價籌碼，國民黨於是又出現「禮讓柯文哲」的呼聲，柯的聲勢也因此水漲船高。

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，在馬英九的見證下達成6點共識。（國民黨提供）

最後國民黨雖靠著選前大團結、趙少康韓國瑜下場輔選，衝到了可與賴清德一博的差距，卻在選前民調封關10天內，遭遇了「維持現狀」民意的兩次反彈：1月9日的衛星簡訊、1月10日的馬英九口出「相信習近平」。據國民黨內人士表示，衛星簡訊事件雖然荒唐，卻讓侯友宜的民調直接下跌2%，「相信習近平」雖是被刻意斷章取義，卻又讓侯友宜下跌3%，而侯團隊對馬的迅速切割，則激怒了部分深藍選民，讓這些人在最後一刻憤而拒投。

顯然，曾以溝通兩岸為加分項的國民黨，如今面臨了尷尬境地：在台灣「維持現狀」的民意板塊增長下，「親中色彩」正在成為包袱而非優勢，「抗中保台」議題即便沒有明顯發酵，卻也始終是國民黨隱憂，只要民進黨有意操作，國民黨便難以防禦，只能在事後竭力止血一二。正因如此，這次國民黨雖把「戰爭與和平」當成選戰主軸，卻始終無法突破藍色圈層，吸納中間乃至淺綠選民，反而還被嘲笑是「販賣戰爭恐懼」；而民進黨選前炒作的「中國威脅恐懼」，卻能夠驅動民意流轉，讓國民黨立即失血。

當然，在立委選舉上，國民黨以54席成了立法院第一大黨，看上去成績不錯，但據國民黨中央此前評估，南部民進黨執政縣市原本能再多幾席，讓國民黨以57席剛好過半，結果因為前述兩個事件，催發了南部綠營選民的投票率，導致國民黨在雲林以南全軍覆沒，這才形成如今三黨不過半的局勢。許多在南部輔選的國民黨人士，即便不好意思公開抱怨馬英九，卻也是滿腹辛酸，對馬選前受訪的「失言」感到可惜。

平心而論，馬英九的發言出乎兩岸和平考量，當然沒有問題，卻還是被民進黨斷章取義、大做文章，進而影響選情，只能說是時勢使然，同時也是大環境下的無奈。而侯團隊對馬的迅速切割雖不厚道，卻有一定黨內勢力支持，因為如今的國民黨精英多已認知到，選戰下的「親中」元素，只能是選情毒藥而非補藥。

1月12日，侯友宜晚上在新北板橋第一運動場舉辦「贏回中華民國 選前之夜」。（國民黨供圖）

基本上這一認知也體現在國民黨這次的外交與防務論述中。侯友宜雖強調九二共識，但其整體論述其實與柯賴兩人沒有顯著差異：柯文哲投機引用了蔡英文路線、賴清德勉強化用了蔡英文路線、侯友宜則是直接把蔡英文路線套上九二共識。這當然不是侯一個人的想法，而是團隊集體認知所形塑的結果。展望2026年與2028年大選，國民黨內的本土派將有機會獲得更多話語權，即便「親美和中」口號不變，九二共識也照常會說，卻都不及迎合「維持現狀」民意、避免沾染「親中」色彩重要。

當然，這種作法究竟能不能幫國民黨重返執政，只有投票結果能證明；只是國民黨兩岸路線的持續本土化，北京與大陸民眾都看在眼裡，即便北京極力要維持戰略定力，為國家發展、台海和平、中美關係等大局考量，不輕易訴諸武力，並且積極營造「和統至上」的氛圍，民間的武統輿論卻不時洶湧喧囂。而國民黨之所以能從北京獲得比民進黨、民眾黨更好的回應，甚至擁有兩岸和平維繫者、交流互動推手的潛在身分，關鍵就是歷史積累的「中國聯繫」，讓北京與大陸輿論還能對國民黨抱有期望，但這樣的期望如今正在龜裂。

從本質上來說，國民黨兩岸路線的持續本土化，就是對北京與大陸輿論善意的不斷透支，即便國民黨為了勝選似乎只能如此，這種趨勢仍會對台海的長遠未來構成風險，國民黨也會逐漸喪失被「被青睞」的政治能量。

國民黨總統候選人侯友宜登台承認敗選。（01直播截圖）

民進黨正在透支台灣未來

最後是勝選總統的民進黨。從這個結果來看，賴清德將帶領民進黨繼續執政，即便立法院長可能落入國民黨之手，掌握行政權的民進黨仍有大量資源可分配，眾多醜聞弊案也能船過水無痕。只是民進黨執政下的台灣，無疑正在透支自己的未來。

一切根源就是政治壓倒專業。以這次選前的衛星簡訊為例，台灣在1月9日下午突然連續四次發布「國家級警報」，稱中國大陸發射衛星飛越台灣南部上空、民眾必須注意安全。但中文內容分明是說「衛星」，英文內容卻標示成了「導彈」（Missile），對此台灣軍方事後解釋，是因疏忽而未同步更新原系統英文用字，導致將發射物標示為導彈而非衛星。如果此言為真，台灣軍方的內部螺絲顯然已經嚴重鬆脫。

但更令人懷疑的是，這次衛星發射並不是嚴重的突發事件，而是陸方早在1月7日就公告過的活動，且是由中國科學院國家太空科學中心、歐洲太空總署（ESA）、德國馬克斯普朗克地外物理研究所（MPE）和法國國家太空研究中心（CNES），以國際合作形式參與的項目；而發射衛星的西昌衛星發射中心，也不是第一次執行任務，在2023年全年就至少有過15次衛星發射活動。

從這個背景來看，台灣發布「國家級警報」的標準究竟何在？況且2022年佩洛西（Nancy Pelosi）訪台觸發中共軍演後，解放軍曾發射東風導彈飛越台灣上空，當時台灣政府不僅沒有任何發布「國家級警報」、還一度隱瞞不報，如今卻因一個衛星連發四次警報，明顯是以政治力操控軍方前來助選所致。而這個事件只是台灣各職能和專業單位全面退化的縮影之一。民進黨執政8年期間，因為政府的強烈干預與濫權誘迫，台灣各單位都出現了程度不一的政治凌駕專業現象，不只軍隊如此，從媒體到學術界基本上無一倖免，各式側翼層出不窮，「御用喉舌」更是遍地開花。而這種現象無疑會加劇台灣的治理弊病。

台防部1月9日下午3時14分，突連續四次發布「國家級警報」，針對大陆於下午3時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警，嚇壞台灣民眾。弔詭的是，中文標示為「衛星」，但英文內容卻標示為「導彈」（Missile），讓民眾大驚失色。（記者爆料網）

能源議題就是一大案例。眾所周知，蔡英文過去的能源政策主打「2025非核家園」，但這個政策不只確定跳票，還因民進黨大力扶持綠電引發了貪腐亂象，光一個台南市，就有學甲爐渣案、光電圈地醜聞、88槍事件，台南市議長選舉紛爭、台南市經發局長陳凱凌貪瀆案，可謂一團漆黑、臭不可聞。更嚴重的是，「2025非核家園」引發全台多次大停電，繼續堅持不只影響民生，還會衝擊台灣長遠的產業布局。

但民進黨政府的回應不是調整政策、校正能源配比、重啟核電，而是動用各方側翼圍剿異見者；親綠學者、智庫、媒體評論員更是搶著用「自身專業」替民進黨的能源政策背書，硬是讓「2025非核家園」撐到了2024年總統大選，結果選舉一結束，馬上出現台電嚴重虧損、電價將漲的消息，多年政策錯誤引發的治理危機，顯然已經開始壓不住。

但被民進黨政治凌駕專業透支得最嚴重的，還是關乎台灣經濟、台海和平的兩岸關係。後者自不待言，民進黨上台適逢美國大力布局印太，台灣已被推上中美對峙的危險前線，台海戰爭的風險也持續升高，即便眼下中美都有共識管控可能的軍事衝突，但賴清德才剛要開始4年執政，未來的不確定性還是很高。

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

與此同時，經濟場域的衝擊已經呼之欲出。中國大陸是台灣極重要的貿易對象，且台灣共有500多項輸陸產品在ECFA早收清單上，這當然是大陸讓利的直接結果。但2016年民進黨執政後，ECFA早收清單便屢因不穩的兩岸關係而受影響；選舉前夕大陸更是宣布，12項在ECFA早收清單的石化業產品即將恢復課稅，稅率約為2%到12%，以2022年早收清單貿易額的新台幣7,500億元來看，石化產品約佔其中10%，即便台灣政府宣稱影響不大，卻也是新台幣750億元的規模，一旦恢復課稅，必然會影響石化產品銷售，更不用說如果ECFA早收清單的產品全部恢復課稅，其結果當然是衝擊台灣產值與就業。

這種發展台灣的工商界極不樂見，只是民進黨也沒有因此明白「解鈴還須繫鈴人」的道理，既不針對自己的兩岸政策與立場進行調整，還宣稱要到WTO告狀，同時在台灣內部持續大內宣「雞蛋本來就不能放在同個籃子裡」，稱對陸出口下降將能協助台灣分散風險。

只是理想很豐滿、現實很骨感，從台灣目前的處境來看，加入CPTPP、RCEP都非常困難，前者是台灣根本進不去，後者則是根本不會申請，所以對台灣來說，大陸市場萎縮往往就是讓自己直接受損、而不是促成自己打入其他市場的契機。但民進黨顯然不想面對這個問題，而是更想解決檢討問題的人，因此讓側翼長期圍攻檢討政府的「中共同路人」，同時不斷吹噓全球挺台、加入CPTPP沒問題，甚至炒作美國可能與台灣簽訂FTA的假消息。

到頭來，民進黨吹出了華麗的粉紅泡泡，卻沒有解決任何現實問題，就像這場大選中的三黨拚殺，看上去都為理念與未來而戰，卻終究沒能阻止台灣的自我透支。