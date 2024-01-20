賴清德會否加速兩岸洶湧暗潮變驚濤駭浪？ | 專家有話說

1月13日，台灣選舉結束，被視為「雙獨」組合的賴清德、蕭美琴勝出，國民黨、民眾黨候選人落敗。選舉結果與選前民調基本相符，不少人已有心理準備，但「務實的台獨工作者」賴清德即將上台還是讓兩岸關係預期「雪上加霜」。加之今年是美國的大選年，本就容易在選舉季出現波動的中美關係，會不會因台灣問題再次掉頭直下？所幸目前看，中美都有管控台海衝突的意願和努力，但雙方最終目標的不一，以及賴清德自身理念、性格中的偏執，讓看似平靜的台海形勢暗潮洶湧。

兩岸關係在過去幾年降到冰點，還一度因佩洛西竄台等事件兵兇戰危。大陸對賴清德缺乏基本的信任，其副手蕭美琴更因「台獨」行徑被大陸兩次點名制裁。這樣的組合擔任台灣地區領導人，未來兩岸關係可能更為脆弱。此次選舉民進黨在「立法院」議席不過半，賴清德恐難以在「修憲」等法理「台獨」問題上大做文章，但其「台獨」理念不變，「台獨」小動作也會不斷。

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

賴清德對「九二共識」的態度，仍然是檢驗其是否真心回應民意，願意在一個中國基礎上開展與大陸交流的「試金石」。如果他延續蔡英文時期的做法，不承認「九二共識」，繼續將台灣和大陸區分開來，推動兩岸越走越遠，大陸為避免更壞結果的出現，一定會加大對台當局的經濟、軍事等方面壓力，兩岸關係的變化必然在中美關係中有所反映。

冰冷的兩岸關係不是兩岸同胞所希望的，但兩岸「冷和平」的狀態卻便利了美國繼續「以台製華」。賴清德上台符合美國的預期，但美國仍希望「零意外」，確保台灣的行動完全符合美國的利益。所以選前選後美方一面繼續通過軍售、發起涉台決議等手段支持民進黨當局，一面加緊對賴清德施加影響。無論是選前拜登的「不支持台灣獨立」言論，還是選舉甫一結束美國在台協會（AIT）就「遵循先例在選後邀請前資深官員以私人身份造訪台灣」（前國家安全顧問哈德利、前副國務卿斯坦伯格14日抵台，AIT主席羅森伯格隨行），美國都在傳遞「支持」與「繼續緊密合作」的同時，再次申明美國的立場，如斯坦伯格所言，「無論是民主黨或共和黨政府，美國長久以來的政策具有一貫性……堅持以和平方式解決兩岸問題，重視對話，避免任何單方面改變現狀的行為，相信此一政策對區域內所有人民都是有利的」。羅森伯格同樣強調「反對單方面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話」。這些老生常談的話放在賴清德當選之後講，自然有告誡賴不要「急獨」觸碰大陸紅線的用意。

賴清德（中）2023年16日下午過境美國舊金山，美國在台協會主席羅森柏格（右）、駐美代表蕭美琴（左）登機相迎。

實際上，賴清德當選後一則忙於平衡島內勢力，暫不會放開手腳推動「台獨」，二則會繼續走親美路線，不會在美國大選年「添煩添亂」。畢竟，當前拜登政府的首要任務是選舉，外交領域因俄烏、巴以等問題帶來的戰略壓力令其分身乏術，台海維持和平是最符合美國當前利益的合理選項。只是，拜登政府可以約束行政機關，可以暫時約束賴清德的言行，但恐難約束國會議員，尤其是共和黨議員，後者在台灣問題上做文章既是表達對台灣一貫的支持，也是給拜登製造麻煩，還符合美國遏華的總目標。美國大選機器開動後，拜登政府對華政策，包括在台灣問題上的立場，依舊會是兩黨激辯的話題之一。

過去幾年，美國發動對華貿易戰、科技戰，從「脱鈎斷鏈」到「小院高牆」，從「去中國化」到「去風險」，結果是中美雙方乃至世界經濟都受到傷害。作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美兩國能和平相處，不衝突、不對抗，本身就是對世界和平的重要貢獻。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

台灣問題從中美建交起就是兩國關係中的重要問題。近年中美圍繞台灣問題進行了多次對話，彼此的底線都比較清晰，中方也多次申明希望美國將不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處。如果美國願意落實這些承諾，不是為了選舉的權宜之計，而是使之成為從中美關係大局出發的長遠政策，那所謂台灣問題就會變成兩岸如何和平統一的問題，賴清德此次當選帶來的洶湧暗潮就不會變成驚濤駭浪。

本文作者李環 （Li Huan），系中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心港澳研究所副所長，該文最早刊自「中美聚焦」，經作者授權轉載，原題為《暗潮湧動：台灣選舉後的挑戰》。