台灣總統大選2024 | 賴清德當選 四原因讓北京做出平淡反應

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】賴清德當選台灣總統，北京已做出初步反應。國台辦發言人在賴清德1月13日當選當晚就表示，民進黨當選不能代表島內主流民意。選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。可以說回應相當低調平緩。

2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

17日，在回應記者提問賴清德就任後將變本加厲推動「台獨」分裂，兩岸和平統一可能性已經喪失的提問時，國台辦發言人又進一步表示，「台獨」與台海和平水火不容，中國大陸反對「台獨」分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎「台獨」行徑、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。語氣似乎僅比幾日前略為強硬。

行動層面，位於太平洋的台灣邦交國瑙魯已於1月15日宣佈斷絕與台灣的外交關係，轉而承認中華人民共和國。雖然中瑙雙方都未解釋瑙魯外交轉向的具體原因，但是一般分析都傾向認為，這是中國大陸對台灣的警告，是賴清德政府「領到的第一個耳光」。不過力度也是不温不火。

對賴清德，北京其實已經有較為明確的台獨定性，他的副手蕭美琴更是兩度登上大陸制裁名單的「頑固台獨分子」，觀諸大選期間對有關「賴蕭配」的回應不難發現，相對於其它兩組候選人，北京對「賴蕭配」的厭惡溢於言表，對他們上任後的兩岸關係更不會抱任何積極期待。那麼，為什麼北京對賴清德當選反應如此平淡呢？

一個原因是因為自信。在兩岸實力對比已完全失衡，發生軍事衝突台灣幾乎毫無勝算的情況下，北京相信「賴蕭配」翻不起多大浪花，也不敢造次翻出太大的浪花。北京有足夠自信，如果賴清德推動台獨越過紅線，可以給台灣特別是給民進黨賴清德政府與島內台獨勢力以致命打擊。

另一個原因是，賴清德當選確實具有某種程度的幸運成分，代表不了台灣主流民意。

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

賴清德當選雖然改寫了台灣民主化以來執政黨每8年輪換一次的紀錄，但是也是少有的以「兩個少數」——得票未過半，立法院未過半——上任的跛腳總統。過低的得票率會讓賴清德政府一上任就面臨認受度不足的困境，立法院內如何應對國民黨和民眾黨掣肘也是一個巨大的難題，這種結構性的民主制約機制，可以有效限制賴清德的踢跳空間。

此外，台灣之外，還有中美兩國制約，即便中國大陸對賴清德的決策影響有限，美國的態度卻會令賴清德政府不敢輕視。

對賴清德當選，美國又樂見其成又惴惴不安，樂見其成是因為民進黨和中國大陸關係緊張，更聽美國的話，在中美對抗結構下，更有利於美方作為籌碼使用敲打遏制中國；惴惴不安是因為賴清德的激進台獨行為有引發台海衝突的可能，美國並不想賴清德過度刺激中國大陸引發這一結果，影響到接下來的美國大選，甚至把美國拖下水。

所以，美國也會對賴清德加以約束，中美在台灣大選期間的頻密溝通，以及賴清德當選後拜登一句「我們不支持台灣獨立」的表態，就是在給賴清德政府框畫紅線。

中國大陸常說「聽其言觀其行」，對賴清德也是這樣。未來四個月，賴清德還要處理一系列的人事安排，要在5月20日做正式上任演講，大陸也會通過觀察哪些人能入圍他的政府閣員人選名單，聽取他在「520」演講時如何闡述定位兩岸關係，來決定採取相應的回應措施。因為上述四個原因，對賴清德當選，大陸當然不會過度緊張，反應平淡實屬正常。