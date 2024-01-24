張維為：世界進入｢後美國時代｣　中國最大變化是中國｢娃娃｣覺醒

2023年，是經歷衝擊後回升恢復的一年。中國和世界重新回到了高速連接與「雙向奔赴」。在不穩定、不確定的重重疑雲中，世界需要中國的答案，走向世界的中國也需要新的答案。復旦大學中國研究院院長張維為教授分享了自己對中國現代化的世界意義的一些思考。



在這個辭舊迎新之際，非常高興在觀察者網的「答案」年終秀與大家歡聚一堂，分享一些自己的思考。

十年前，也就是2014年，我做過一個演講——《中國人，你要自信》。演講影片製作完畢後準備在優酷發布，但發布的前一天，影片製作方反覆斟酌，決定刪去自己的名字，因為擔心遭到圍攻。這就是當時的輿論氛圍，但我說了一個自己的判斷：現在看影片的主要是年輕人，他們應該更加自信了。果然，這個演講影片，雖是「三無」產品，播出後卻好評如潮，當天就有上萬條留言，總體十分積極，證明這個演講切中了時弊——今天這個世界上，如果中國人不自信，誰還能自信？

後來，我們請一位做大資料研究的專家來觀察者網一起探討中國代際變化的趨勢，他說大資料表明中國「90後」一代購物已經以國產品牌為主了。他還加了一句，「張老師，我估計90後會喜歡你的作品」，後來發現果真如此。

小粉紅群體的成長環境及自我意識的覺醒讓他們對中國道路的自信更堅定，同時高漲的愛國主義情緒讓「小粉紅」成為輿論焦點。（Getty）

確實，中國的90後、95後、00後，可能是中國近代史以來最自信的一代、最鮮明的一代，用元旦期間「南方小土豆」的話，就是「清澈的愛，只為中國」!

坦率地講，我也感慨萬千。記得上世紀80年代，我們的國門剛剛打開，外邊的世界那麼精彩，許多國人一下子失去了自信，一批「公知」趁機興風作浪，在國內許多大學裡鼓動「學．chao」，質疑和否定中國的一切。

我當時很榮幸有機會給小平同志做翻譯，他見外賓時多次談到「學．chao」。1987年1月，他會見一位外國領導人，主動說最近有些「娃娃」鬧事——他把學生稱為「娃娃」——但他說這不會影響中國的大局。他還說我們要重視對「娃娃」的引導，要注意「右」的問題，要處理「學．chao」背後的黑手。

可以說，過去十來年，中國最大的變化就是中國「娃娃」的覺醒。他們沒有中國貧窮落後的記憶，他們是移動互聯網的原住民，他們很多都出過國，往往比他們的父輩和老師更瞭解真實的外部世界。他們是完全平視西方的，甚至有點俯視。

與此相聯的，是中國親西方公知的影響力迅速走衰，這些公知也承認他們過去幾十年對中國青年進行的所謂「啟蒙」已經失敗。十年前，美國駐華使館隨便發條微博，就可以造成影響全國的輿情，但今天美國使館再發類似的微博，大概率成為翻車現場，國人的心態早已改變，西方模式走下了神壇，美國神話已經終結。

美國透過二戰後跟盟友簽訂的「五眼」情報分享協議，積極滲透其情報部門，並利用它為美國霸權服務。（路透社）

如果小平同志今天還健在的話，他一定會感到非常欣慰，他不會再說「娃娃」鬧事，而會說「娃娃」懂事。娃娃懂事，娃娃覺醒，意義十分重大，它意味著中國穩住了，中國社會主義穩住了、站住了，西方話語再也忽悠不了絕大多數中國人，中國必將以更快的速度走向世界政治、經濟、外交、科技、軍事舞台的中央。

回望過去一個多世紀，至少出現過兩次「全球財富大轉移」：一次是19世紀中葉開始，英國通過鴉片貿易和鴉片戰爭打敗了中國，使中國人的財富大規模地流向英國、流向西方，英國因此而進入它的黃金時代，即「維多利亞時代」，歐洲因此而擺脫了大蕭條，美國因此而開始了大規模的工業化；另一次是上世紀90年代蘇聯被西方話語忽悠導致國家解體，蘇聯人民70多年社會主義建設積累的財富被美西方洗劫一空，使西方獲得了至少20年的財富狂歡。

蘇聯解體後，美西方再次聚焦中國，企圖透過「顏色革命」等搞亂中國，實現第三次「全球財富大轉移」。但這次他們碰壁了，他們沒有想到被他們寄予厚望的中國互聯網一代，居然成了中國最自信的一代、最平視西方的一代。他們甚至害怕了，他們不明白，花了這麼多錢，滲透了這麼多年，豢養了這麼多人，好像都浪費了。

其實，道理很簡單：皇帝沒有新裝，就是沒有新裝，我們的「娃娃」看得很清楚。

建黨百年天安門慶典上青年學生們的莊嚴宣誓，完整句為「請黨放心，強國有我」，彰顯新時代中國青年的志氣、骨氣、底氣。（VCG）

這是一場來自於民間，特別是來自中國年輕一代的對於西方神話的思想突破，其意義怎麼評價都不過分。這就像一旦中國突破了西方的技術神話，西方長期享受的超額利潤立馬就被幹成「白菜價」。中國人，特別是中國年輕一代今天的這場思想突破，正以摧枯拉朽之勢，使長期困擾我們的「言必稱希臘」日益成為笑話；今天，以中國人的眼光和標準來重新審視西方的政治話語、經濟理論、歷史敘事、學術標準、審美觀念等等，日益成為我們的常態。

這裡還有一個細節。2008年美國爆發了禍害全球的金融海嘯，重創美西方經濟，美國百姓淨資產消失了四分之一。此時美西方比任何時候都更加需要一次財富大轉移，他們把目標鎖定在中東和中國。2010年末開始，美西方支持的「茉莉花革命」勢如破竹，席捲整個中東，西方媒體像打了雞血一樣地歡呼「阿拉伯之春」的到來，並推動它蔓延至中國。在這一背景下，「歷史終結論」的作者福山於2011年6月來到上海，就在離這個會場不遠的地方，我們進行了那場「世紀之辯」。

福山從中東的動盪談到中國也將發生自己的「阿拉伯之春」。當然，我給了他一點小小的「中國震撼」。我說：這不可能，不僅不可能，而且「阿拉伯之春」本身很快將變成「阿拉伯之冬」。後來，它果真變成了「阿拉伯之冬」，一個悲劇的腥風血雨的「阿拉伯之冬」。

我還告訴他，哪有什麼「歷史的終結」？too simple and naive, 而是「歷史終結論」的終結。我還調侃了他崇尚的美式民主，我說「你這個制度設計呀，是前工業革命時期的，如果不進行實質性的改革，你們會選出比小布什還要糟糕的總統，美國的國運將一路走衰。」這不就是過去十幾年發生的事情嗎？當然，今年還要發生。在「阿拉伯之春」高歌猛進之際，自己給顏色革命的「學術導師」一記當頭棒喝，感覺挺好，這就是一種自信。

《大國崛起》是2006年在中國央視首播的一部12集電視紀錄片，記錄了葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國、法國、德國、俄國、日本、美國九個世界級大國相繼崛起的過程，並總結大國崛起的規律。圖為《大國崛起》片頭截圖。（維基百科公有領域）

「娃娃」的覺醒，還意味著中國的年輕一代精神上已經站立起來了，他們其實早已透過互聯網等媒介沖向世界。今天，由中國年輕人推動的手遊、短影片、國潮風、網絡文學、動漫藝術、科幻作品、電競遊戲、流行音樂乃至爽劇，都異軍突起，在世界各地受到熱捧。我們的年輕人表現出巨大的文化自信，向全世界傳遞著中國人的文化精神、審美境界、生活方式的方方面面，紅黃藍綠青橙紫，乃至政治主張。

我一直認為中國的年輕一代，以他們的眼界、三觀和才華，正在透絡網絡等手段，開啟著一場源於中華文明並日益震撼這個世界的「文藝復興」。這一切的背後是一個文明型國家的崛起，其深度、廣度、厚度、強度、力度，整個人類歷史上前所未聞。

文明型國家首先是一個超大型的現代國家，而源遠流長的文明傳承使之與眾不同。這使中國在許多方面實現了對西方模式的超越，或者說比西方模式更具現代性。

比方說，文明型國家的「良政還是劣政」範式超越西方「民主還是專制」范式，「民心」和「民意」結合的模式超越西方僅依靠「民意」的模式，「選拔+選舉」模式超越西方單依靠選舉的模式，「混合經濟」模式超越西方新自由主義模式，自由與自律平衡的價值觀比西方自由絕對化的價值觀更具現代性。

其實，中國模式並非十全十美，它有自己的問題，還在逐步完善之中；但就現在這個水準，它也可以和西方模式競爭而勝出，時不時還能「遙遙領先」。

中國模式帶來了中國式現代化的巨大成功。中國在前30年奠定的政治基礎、經濟基礎和社會基礎之上，在40來年的時間裡，大致以每10年完成一場工業革命的速度，實現了「集四次工業革命為一體」的崛起。現在中國已經走在第四次工業革命的最前沿，甚至在不少領域內，用汪濤老師的話就是「清場式的遙遙領先」。

所以在中美貿易戰、科技戰爆發之初，也就是2018年，我們就明確預測美國將會輸掉，而且會輸得很慘。今天有人甚至調侃說，中國科技要真正發展好，就得靠「制裁」。我在想，如果西方在人文社科領域內也對中國實行「制裁」，那就更好，「去殖民化的」中國人文社科知識體系就會應運而生。

「歷史終結論」出自美國政治學者弗朗西斯．福山。（網絡圖片）

中國現代化的成功、中國「集四次工業革命為一體」崛起對世界的意義，怎麼評價都不過分。它意味著中國已經成功突破了當今世界這個極不公平的「周邊依附中心體系」，它使中國自己成為一個中心，它同時是周邊國家（發展中國家）和中心國家（西方國家）最大的交易夥伴、資金夥伴和技術夥伴。

這一切永遠改變了中國，改變了世界。以十年前中國發起的「一帶一路」倡議為例，現在已經有150多個國家加入了這個倡議，它已成為推動全球南方國家現代化、改革現有單極世界秩序的最重要引擎。

這個「引擎」，既有「硬實力」，又有「軟實力」。

就「硬實力」而言，中國強大的國防力量使中國成為捍衛世界和平的中流砥柱。中國具有世界最完整的產業鏈，可以為南方國家的許多行業提供「整體解決方案」（total solution），從基礎設施到重化工業到數字革命都是這樣。中國可以向外部世界提供從第一次工業革命到第四次工業革命幾乎所有的產品和服務。

同樣，「一帶一路」、金磚機制擴員等所帶動的全球南方崛起已經震撼世界。我們甚至可以這樣說：今天在全球南方內部，要資源有資源，要資金有資金，要市場有市場，要技術有技術，要思想有思想。

「要思想有思想」就是「軟實力」。

「中歐班列」是「一帶一路」的旗艦項目之一。（新華社）

「一帶一路」堅持的「共商共建共用」理念，就是推動改革舊秩序的主要「軟實力」。它源於中國，屬於世界，它也是迄今最先進的全球治理觀。其背後的邏輯與西方奉行的「分而治之」（divide and rule）邏輯截然不同，它是中國人篤信的「合則興」（unite and prosper）及「天下為公」的邏輯。中國式現代化就是這樣一路走來並取得成功的，「一帶一路」也是這樣一路走來並取得成功的。實踐證明「共商共建共用」「合則興」「天下為公」等理念代表了越走越寬廣的人間正道。

從一個更為廣闊的視角看，以上講的這一切已經促使整個世界進入了覺醒年代。這種覺醒幾乎是圍繞著對中國和美國的認知而展開的。

多數發展中國家今天面臨的最緊迫問題仍然是貧困、饑餓、疾病、戰亂。這也是為什麼他們今天幾乎都把目光投向中國，投向中國式現代化，「向東看」已成為不可阻擋的世界潮流。幾乎所有靠譜的民調都表明，在整個非西方世界，多數人對中國有好感。俄烏戰爭也很能說明世界的覺醒：俄羅斯被西方孤立了，但西方被整個非西方世界孤立了。

與此同時，美國的軟硬實力幾乎在以肉眼可見的速度下跌。

2023年9月21日，烏克蘭總統澤倫斯基在訪問美國期間，與美國總統拜登一起沿着白宮柱廊走向橢圓形辦公室。（Pool via Reuters）

就硬實力而言，美國拱火引發的烏克蘭衝突延續至今，但美國似乎已經打不動這場代理人戰爭了，長期沉迷於錢生錢的金融遊戲導致大規模的去工業化，結果是俄羅斯一周使用的彈藥，美國一兩年都生產不了。美國GDP的泡沫太多，一到關鍵時刻就掉鏈子，但國內還有不少「專家」擔心中美GDP的差距又擴大了。美國今天的GDP不就是「人有多大膽，地有多高產」？不就是「皇帝的新裝」麼？我們的「娃娃」都懂，偏偏我們許多「專家」不懂。

就軟實力而言，美國也是開年不利：這邊是蘿莉島愛潑斯坦醜聞扯掉了所謂「民主法治」和西方權貴的遮羞布；那邊是美國防長進了ICU，居然總統和五角大樓都不知道，這種國家治理的混亂程度令人髮指，更不要說剛剛交付兩個月的波音飛機一上天就掉了艙門，使人不得不質疑今天「美國製造」的品質及其背後的企業文化。當然還有巴以衝突爆發後，中國人發明的TikTok使西方主流媒體再也無法一手遮天，美國政府一邊倒地支持以色列，無視巴勒斯坦人民的生命權，為全世界絕大多數人民所不恥。

美國以危害國家安全為由，遊說「五眼聯盟」（Five Eyes）和歐洲多國 抵制華為。。（視覺中國）

我一直說，世界早已進入「後美國時代」，表面看美國似乎還能一呼百應，組織各種花裡胡哨的反華聯盟，什麼「五眼聯盟」、「民主峰會」、印太聯盟等，其實大都是花架子，西方世界人心散了，隊伍不好帶了。這些所謂的盟國，心裡都有自己的算盤，一旦面臨真正的衝突，絕大多數都靠不住，怎麼能指望美國這個「泥足巨人」及其所謂「盟國」到台灣海峽來為「台獨」勢力賣命？不可能的。

大家可能注意到，中國大陸進入新時代以來，我們對許多重大挑戰的處理方法都是「先讓子彈飛一會兒」，甚至讓它瘋狂一會兒，然後就開始釜底抽薪地解決問題。比方說，「港獨」勢力曾猖獗於一時，但2020年中央通過《香港國安法》等一系列舉措，釜底抽薪地解決了「港獨」的挑釁。同樣，網信詐騙曾猖獗於一時，但2023年我們多管齊下，透過強大的軟硬實力，釜底抽薪地解決緬北網信詐騙危機。

現在民進黨在選舉中出線，「台獨」勢力又開始興奮起來。但我想不久的將來，我們也將多管齊下，透過強大的軟硬實力，釜底抽薪地、徹底地解決「台獨」的挑釁，早日實現祖國的完全統一。

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右），在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

世界正處在一個十字路口，這使我想起1945年，中國當時也處在一個十字路口，毛澤東主席在中共七大上提出了一個重要的命題，即「兩個中國之命運」：「光明的中國之命運和黑暗的中國之命運」，後來證明毛主席當年的抉擇決定了中國光明的命運。今天某種意義上，我們面臨的是「兩種世界之命運」：中國社會主義代表著世界的希望，美國資本主義代表著世界的絕望。越來越多的國家和人民也開始認識到這一點。

這一切不由使我想起電視劇《覺醒年代》裡邊青年毛澤東第一次出場的情景：瓢潑大雨的街上，滿街的貧苦百姓，人販子公然賣著孩子，軍閥騎著大馬橫衝直撞，青年毛澤東抱著剛出版的《新青年》，迎雨奔跑，最終他改變了中國。

中國共產黨成立100周年獻禮劇《覺醒年代》以李大釗、陳獨秀、胡適等新文化運動主要發起人從相識、相知到走上不同人生道路的故事為基本敘事線，回溯了中國共產黨的孕育和創立過程，由張桐、于和偉、侯京健等主演，由選角、劇情到製作等都獲得業內外廣泛好評，討論度極高。（劇照）

今天的世界和這個畫面有點相像：世界烏雲密佈、黑雲壓城，廣大第三世界國家在貧困、饑餓、戰亂中呻吟，而美國則騎著大馬橫衝直撞，唯恐天下不亂，而中國有點像青年毛澤東，懷揣著中國理念、中國方案、中國智慧，為世界上的許多國家，特別是廣大的南方國家，樹立了榜樣，代表著他們走出黑暗的希望。

我也希望我們中國的年輕一代，如毛主席當年所說，胸懷祖國，放眼世界。今天整個世界都是我們中國人，特別是年輕一代發揮才能的舞台。也就是說，我們今天的自信、抉擇和擔當，必將深刻地影響整個世界和人類的未來。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

