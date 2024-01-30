台灣問題不會再拖下去了

台灣必須明白一點，在統一問題上想無限期往後拖，是拖不下去的。毛澤東當年和尼克松會面時講，台灣問題不着急，可以一百年解決，那是在當時情況下的說法，現在的說法是「總不能一代代拖下去」，這個意思已經明確到不能再明確了。

台灣其實也認識到情況在變，還有它背後的美國，因此這幾年一直在加緊武裝台灣。台灣在放棄「反攻大陸」後，至李登輝、陳水扁執政期間，謀劃出的實現台獨的辦法其實就一個字，拖，只不過他們在拖的背後還加了一個字——變，叫「以拖待變」。具體就是想法拖延兩岸攤牌時間，等中國大陸崩盤或發生內亂，趁機在美日支持下宣佈獨立，成立他們夢寐以求的台灣共和國。

只是人算不如天算，所謂形勢比人強，二三十年拖下來，中國大陸不僅沒有內亂，沒有崩盤，反而變得越來越強大，在經濟、軍事等各方面對台灣形成單邊碾壓之勢。尤其這十幾年來，仰賴十幾億人的智慧和努力，在之前多年積累的基礎上，中國經濟與軍事呈爆炸式增長，形成直逼美國之勢，至少在台海這個地方，美台的軍事優勢已經不存在了，中國大陸已經牢牢掌握住了戰與和的主動權、主導權。

美台一看慌了，所以這些年一個拼命賣武器給台灣，還派出教導部隊駐紮台灣，要求台灣增加軍事預算、修改兵役制度，一個按要求大幅增長防務預算，買美國武器，搞潛艦國造，研製遠程導彈，想把台灣變成一隻「豪豬」，目的就是為了讓台灣「具備有效嚇阻與防衛作戰能力」，提高中國大陸的武統成本，讓大陸知難而退，然後劃地自守。體現在蔡英文的軍事戰略上就八個字「防衛固守，重層嚇阻」。

所謂成立台灣共和國什麼的，其實到蔡英文時期就已經知道不可能了，已經絕望了，蔡英文提出「中華民國台灣」這幾個字，懂行的人一看就知道什麼意思，她已經對獨立建國不報指望了。賴清德本來是個要獨立建國的激進派，島內台獨勢力在陳水扁之後的最大希望，被稱為「台獨金孫」，現實面前也只能繼承蔡英文的「中華民國台灣」衣缽。賴也知道，以台海目前的實力對比和危險態勢，如果宣佈台獨建國，就是死路一條。賴這個人雖然激進且富有政治冒險精神，但是腦子並不蠢，主動找死的事，在已經登上大位後，應該還不會幹。

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右）在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

問題在於，即便有「中華民國台灣」這件政治外衣掩護，有美國的軍事武裝支持，把台灣打造成一隻「豪豬」，就能安全劃地自守了嗎？恐怕不能！

答案就在「總不能一代代拖下去」這幾個字。台灣問題已經拖了四代了，現在是第五代，再拖下去，拖到哪一代？到什麼時候？真拖100年？那是不可能的！

台灣是中國從一個地區性國家變成全球性國家，從一個一般大國變成世界強國必須邁過的那道坎，這個坎邁不過去，就不能說自己是一個全球性強國。在世界地圖上，台灣就像是一把鎖，鎖在了中國從東亞走向太平洋進而向全球開拓的必經之路上。即便是不從全球強國必須是一個統一國家的應然意義層面考慮，僅從國家利益的現實層面和戰略利益層面考慮，也不可能任由這種情況再拖下去。

旁觀者清，新加坡總理李顯龍就看得很清楚，他說「台灣問題不可能長期這樣拖下去，除了統一是中國復興應有題中之義，還因為這個問題是以嚴重損害中國國家利益，消耗中國外交資源的方式持續存在的。台灣當局如果不主動降低台海現狀對中華民族利益的損害，他們就要準備迎接風暴，那一天什麼時候到來，只是時間問題。」

圖為2022年8月3日，時任美國眾議院議長佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

過去八年，在蔡英文執政期間，因為台灣問題存在而對中國國家利益造成的損害，以及所消耗的中國外交資源，難道還不夠多嗎？

在中美戰略對抗難以根本緩解，美國勢必會繼續打台灣牌牽制打壓中國，同時台灣又換上了遠比蔡英文更激進、更敢於冒險的賴清德、蕭美琴「雙獨組合」執政的情況下，未來會不會給中國國家利益造成更多損害，消耗更多外交資源，很難預測嗎？

所以，不要看這次賴清德當選後中國大陸的反應波瀾不驚。波瀾不驚肯定有波瀾不驚的道理，比如要聽聽他「520演講」還會講什麼，看看他的內閣班子人員構成，看看他上任後在內政外交上到底會怎麼搞，甚至還要和美國就這一問題進行一些溝通等等，但是表面上的波瀾不驚，不代表勢能不會在水面下藴積，只要是賴清德在台上，有賴蕭這兩個引爆雷管在，這顆炸彈什麼時候炸響都有可能。

蘇起就預測，兩岸未來4年會有翻天覆地的變化，可能會出現最後的攤牌，「未來這四五年，我認為最後Game Over（出現結局）的可能性非常高」。蘇起是馬英九的「國安會」秘書長，還做過陸委會主委、海基會董事長，他是一個嚴謹的人，不會無憑無據隨便說這樣的話。