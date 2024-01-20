台灣大選2024︱統獨之外，台灣年輕人的第三條路在哪裏？

在剛結束的台灣選舉中，柯文哲獲369萬票（26.46%），創造了第三黨在選舉中取得的最好成績。在「立法院」，柯文哲的民眾黨也由此取得8席，成為民進黨和國民黨均不得不積極爭取的關鍵少數。



本文是中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於微信公眾號發表文章《白營：台灣年輕人的第三條道路「精簡調整版」》，《香港01》獲授權轉載。



柯文哲在年輕人間有高支持度。（梁鵬威攝）

眾所周知，民眾黨的基礎是年輕人。所以柯文哲出現的時候，往往都被年輕人包圍。過去一段時間各種民調顯示，在20~40歲年齡層，柯文哲擁有半數甚至更多的支持度。而作者認識的一些藍營年輕人，最後其實把票投給了柯文哲。

本來說國民黨的選票基礎早就是老齡化的，民進黨比較年輕。那麼現在的情況變化了：民進黨也老化了，年輕人的票倉被分流到民眾黨。民眾黨是一股崛起的力量，一定程度代表著未來的趨勢。

而台灣的未來在年輕人，年輕人選擇了民眾黨。所以研究台灣的未來就需要研究民眾黨，對其價值與取態進行研究分析，做提前的預判。

首先看看台灣的「大勢」。

1.趨勢研判1：從「藍」向「綠」

圖1：意識中樞從「藍」向「綠」遷移

民進黨蔡英文在任八年，一直努力減少對大陸的依賴，減少與大陸的互動合作，推動與大陸政治經濟社會文化上的脫鈎，這些對台灣民意都會有潛移默化的影響。再結合台灣代際變化，與大陸有密切聯繫的老一代逐漸退出歷史舞台，台灣其實一點點地從「藍」向「綠」遷移，其表現特徵在於，有更多的人（特別是年輕人）:

——認為台灣在「實質上」（de facto）是自治的，所以沒有必要再追求形式上的獨立（即成為「主權國家」）

——在政治上不認為自己從屬於中華人民共和國，也不認同於中華人民共和國

——並不接受兩岸統一的想法，也不認為兩岸需要統一

——不認為兩岸存在「和平統一」的現實基礎

——儘管年輕人的意識中樞在向「綠」遷移，但也不認為台灣需要改變「現狀」

以下就引發了判斷2，即「第三條道路」。

2.趨勢研判2：「中間道路」或「第三條道路」的出現

圖2：「中間道路」或「第三條道路」——白營/白黨

島內島外，民進黨的標籤是偏向於「獨」；國民黨的標籤是偏向於「統」。當然這麼說是比較籠統、不精確的，因為前面也提及，台灣的中樞向「獨」遷移，國民黨也雖然親和大陸，可能在方向上認可「統」，但也提不出能為本地民眾所接受的「統」的方案。

但無論如何，在「統」vs「獨」的敘事下：

——非獨即統，非統即獨，統和獨是0和1的非此即彼關係

——無論主張「統」，還是主張「獨」，凡要求改變現狀的，都屬於非主流，甚至被認為是「極端」的想法，脫離中樞

——民進黨形象變成美日的「代理」，國民黨形象則變成了大陸的「代理」，政黨政治似乎在變成「代理戰爭」，脫離了本土民生議題。

01直擊・台灣大選｜柯賴侯角逐總統 兩岸關係緊張下選民怎麼看？

——「統」vs「獨」成為壓倒一切的大政治、大敘事及根本的政治邏輯，在這樣的情況下，政黨政治對本地民生問題的關注就缺位了：包括民進黨在內的政黨雖也提出政策主張，但政策主張往往淪為口號，難於落地。

這可能會給本地人（特別是年輕人）這樣一種感覺：即無論是民進黨還是國民黨，都是老一代政治：其所代表的傳統政黨政治，已經無法反映並服務於台灣本地（特別是年輕人）更加現實、真實、樸素及迫切的訴求。

這就給「中間道路」或「第三條道路」創造了空間。我們在圖2里所顯示的，所謂白營，其實是出現在藍營中樞和綠營中樞之間，更能代表台灣年輕一代民意的中樞。

民眾黨支持者盼能打破台灣藍綠惡鬥，走出第三條路：

+ 18

本質上，白營具有「反建制」（anti-establishment）及「民粹」的性質，即認為民進黨或國民黨已經是「老一代」的政治：自成利益體，自成邏輯，脫離現實，不接地氣、充滿腐敗與利益，又是不獨立的「外部代理」，沒有把台灣帶向「正確的方向」。從這個角度講，老一代民進黨國民黨政黨政客，在年輕人眼中可能如Trump口中的華盛頓「沼澤」（Swamp），應當被「抽乾」（drain the Swamp）。

台灣年輕人希望突破「獨」vs「統」的傳統敘事及傳統政治。這時剛好出現了柯文哲這樣一個人：看著真實、接地氣、敢講大實話，有「台客」的自傲，有點離經叛道，甚至還有些無釐頭，又擅用社交媒體。無怪乎他能動員和網絡年輕人群體。

新一代人對傳統政治的厭煩和不信任，以及「反建制」，「反精英」的訴求，可能是對「柯文哲現象」最有力的解釋。而如果這麼解釋的話，就很容易在其他國家和地區找到大量柯文哲的對標/參照了。

這也解釋了人們在理解白營時遇到的困難。為什麼白營能分走綠營的年輕人？是不是綠營的年輕人都變成藍營了？（否則如何解釋他不與綠營合，而要與藍營合）？而為什麼「藍白合」最終破局？柯文哲為什麼能講一些對大陸比較友好的話（「兩岸一家親」），為什麼又要和大陸刻意保持距離？

原因在於，他們既不屬於我們傳統上理解的「獨」，也不屬於我們傳統上理解的「統」，而更於接近「不統不獨」，而且是有較強政治邏輯自洽的「不統不獨」。有的人說，「不統不獨」就是「獨」，這其實還是在用「統」vs「獨」的概念去對其界定。實際上，到今天，用「統」vs「獨」的話語對其界定、貼標籤，對瞭解白營的訴求並無幫助。（這裡也要強調，從大陸的角度，「瞭解」白營的訴求，只是「瞭解」——並不代表要接受或認可白營的主張）。

01直擊·台灣大選｜賴清德勝選兩岸向何方 民眾擔憂衝突加劇嗎？