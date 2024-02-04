網約車政策五天後反轉：上海官方及時改正錯誤說明甚麼

許多時候，不怕政府部門犯錯誤，而是怕政府部門不肯改正錯誤。因為政府部門不是全知全能的神，而是由一個個具體的人組成，犯錯誤是正常現象，只要犯的錯誤可控，只要願意傾聽不同的意見，及時改正錯誤，便是「亡羊補牢，猶未遲也」。

1月29日，上海市道路運輸管理局發布《關於禁止網約車在浦東機場運營的通知》提到，為確保浦東機場陸側交通順暢有序，特別是春運期間，嚴格禁止網約車在浦東機場區域攬客運營。2023年浦東機場的客運量在內地排名第二，旅客數量眾多，而網約車價格便宜，受到平台的全程監管，浦東機場的規定迅速引發爭議。

上海市道路運輸管理局解釋稱，浦東機場出租車供應充足，相對來講是供大於求的，在日常的保障期間，出租汽車要等候五六個小時才能接到一單生意，故應以巡遊出租車保障為主。當地政府人員說浦東機場的規定並非新出，而是沿用了2016年《上海市網絡預約出租汽車經營服務管理若干規定》第17條裏的相關規定。然而這一說法遭到許多人的反駁。一方面2016年的《上海市網絡預約出租汽車經營服務管理若干規定》第17條裏的相關規定本就不合理，並未真正生效，另一方面浦東機場需要的不是「一刀切」禁止網約車，而是要反思為何出租汽車要等候五六個小時才能接到一單生意，為何很多旅客更偏向網約車而不是出租車。

《環球時報》前總編輯胡錫進寫道：「用強制的行政手段來解決問題不是一個開放城市所應倡導的，這樣做是否真正推動了市場公平也值得商榷。出租車同樣可以接網約車平台的派活，這個問題總體上應該以市場的方式加以化解。政策穩定了，市場『看不見的手』會慢慢起作用的。而上海市運管局突然改變浦東機場用車服務規定，有行政權力隨意使用之嫌，而這種隨意性是當前市場意見最大的。從直接效果看，這件事涉及無數網約車車主的利益，也給廣大旅客帶來了不方便。」

網約車的出現改變了人們的生活方式。（資料圖片）

網約車是內地進入移動網路時代所興起的新型出行方式，在過去10年快速發展。網約車的便捷、便宜相比於有壟斷經營之嫌的出租車具明顯優勢。相信許多在內地生活過的人都會有乘坐出租車被坑騙和胡亂要價的不愉快經歷，平台統一規劃路線與核算價格的網約車有效終結了「黑車」坑騙乘客的歷史。儘管網約車在初期運行過程中發生多起令人憤怒的惡劣案件，但隨着平台安全監管的不斷細化，除非遇到光天化日之下惡意犯罪之人，不然的話，網約車的安全已能有效保障。除此之外，網約車的高度靈活性與市場化運營，既可以推動出租車行業的革新，為人們出行帶來便利，又能為那些失業或面臨經濟困難的民眾提供謀生機會。

與浦東機場禁止網約車不同，廣州市展現出治理的開放性。2月1日，廣州市交通運輸局新聞發言人表示，2024年廣州春運客流大幅增加，為了加強接駁換乘服務，廣州將協調網約車平台加大訊息推送力度，鼓勵網約車司機前往樞紐站場接單。

2月3日深夜，在社會的呼籲與媒體的監督之下，上海市交通委宣佈，從2月4日起恢復浦東機場區域內網約車運營服務，市民乘客可通過各網約車平台在浦東機場區域內預約用車。這說明上海市傾聽了來自社會的不同意見，糾正了原有錯誤。

上海的政府部門及時改正錯誤一方面展現出上海治理的包容性與開放性，讓上海贏得許多人的認可，另一方面說明政府工作的良好推進離不開傾聽民意和社會監督。

進一步思考，上海的經驗讓人想起一個社會長治久安的路徑。唐朝政治家魏徵在他著名的《諫太宗十思疏》中寫道：「善始者實繁，克終者蓋寡。豈取之易、守之難乎？蓋在殷憂，必竭誠以待下；既得志，則縱情以傲物。竭誠，則吳越為一體；傲物，則骨肉為行路。」政府部門怎樣才能「竭誠以待下」而不是「縱情以傲物」？從長遠來看，只有政府部門有智慧、有能力與願意傾聽民意，才能改善治理；只有人民能有效監督政府，政府部門才不敢懈怠或傲慢，才能認真回應民意。