的士加價｜新思維反對加價　狠批黑的劏客損港形象　促引入網約車

的士業界就加價方案取得共識，建議市區的士落旗加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，兩者跳錶加2毫，方案將交行政會議及立法會審議。新思維發聲明反對的士加價，解釋整體經濟仍然低迷，此外加價亦需要與服務態度掛鈎，批評的士業沒履行應有的服務質素，日前大批內地客滯留市區期間仍「冚旗劏客」，嚴重損害香港旅遊業形象，促請盡快引入網約車服務解決的士問題。



「冚旗劏客」損港形象 加價令社會對的士業厭惡升級

新思維聲明提到，的士業前年第四季已獲批准加價，其後再不斷申請加價，形容是「加得無厭」，現時經濟環境低迷，加價影響市民負擔能力。新思維批評，的士業近年服務質素每況愈下，「黑的」、「拒載」等情況屢見不暇，更有旅客向傳媒投訴有濫收車資的情況，似乎是只顧既得利益，不顧大眾的表現，加價會令社會對的士行業厭惡度升級，舉例前晚（31日）大批旅客滯留市區，大量的士湧去太子跨境巴士站附近「冚旗劏客」，不顧社會責任，嚴重損害香港旅遊業形象，內地旅客正在聲討香港，嚴重影響香港旅遊形象。

促盡快引入網約車 提供優質服務

新思維續指，的士行業恃著在長年沒有競爭的情況下不斷提出加價，加上政府對於的士行業的保護，導致的士問題存在；隨着科技發展，全球各地包括內地網約車平台服務已經日益普及，不但提供安全的乘車環境，更有優質的服務質素，呼籲政府必須順應趨勢，引入網約車服務來惠及全港市民。