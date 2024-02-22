金門陸艇翻覆｜生還漁民還原被撞過程　事態恐進一步升級

金門事件倖存的兩位大陸漁民於近日被接回來福建，此前台灣海巡署一直聲稱大陸漁船是在追逐過程中因高速蛇行導致翻覆的謊言也被戳穿，根據兩位漁民表述，真實情況是海巡署在高速追逐過程中蓄意撞擊漁船，故意導致漁船翻覆人員死亡，內地有輿論評論稱這種做法形同謀殺。

事件發生後，台灣海巡署一直謊稱事發匆忙沒有錄像，現在看更可能是為了蓄意施暴而關閉錄像，還有一種可能是錄像了，但是在事件發生後為掩蓋撞擊行為毀滅了錄像。

為推卸責任，台灣有關方面還放出消息，說台方先由海巡署偵防分署金門查緝隊，對兩位倖存漁民各製作了3份調查筆錄，後又經金門地檢署檢察官以證人身分，對2人制作各2份訊問筆錄，2人均表示，對海巡隊執法程序無意見。現在看，這幾份筆錄很可能是兩名漁民在逼迫下做出的筆錄。

從上述事實看，大陸國台辦強烈譴責台方「暴力執法又刻意隱瞞事實真相」，並要求儘管公布真相，嚴懲相關責任人，並應向遇難者家屬道歉的做法並不過分。台有關方面在被戳穿後才承認是因台海巡艦艇衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，承認後仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩實在令大陸無法接受。

這次事件發生後，大陸方面的回應迄今可謂相當克制。國台辦在14日事發當日對台海巡署的做法僅表示「強烈譴責」，18日的又表態稱「​強烈憤慨」。雖然陸方在18日的表態中表示根本不存在「禁止、限制水域」之說，還要求台灣方面「放船放人」、「處理相關責任人」，並「保留進一步採取措施的權利」，有明顯升級，福建海警局也於2月18日開始在廈金海域進行常態化巡查並於當天登檢了一艘金門遊船30分鐘，但大陸幾家主要央媒和其它涉台部門除了轉發國台辦發言人的表述外，都沒有就此發表評論，軍方也沒有就此做針對性表述。

福建海警等金門遊艇臨檢30分鐘。（台灣中天新聞）

本着處理兩岸問題奉行的「兩岸一家親」原則態度，大陸方面顯然不願看到本已高度緊張的兩岸關係因為此一突發事件遭到進一步衝擊，可說是仁至義盡。這一點，連台灣當地及一些關注兩岸動態的國際媒體都注意到了，普遍認為大陸的反應可謂「低調」。

令人遺憾的是，雖然大陸方面反應低調，台灣有關方面卻並不買賬。台陸委會在事件發生後倒打一耙，稱中方（指大陸）長期縱容「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶違法濫捕，台灣將持續嚴正穩健執法。陸委會還聲稱，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變。」

不僅如此，連美國最近也開始表態介入，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）20日在被問及是否擔心緊張局勢升級時表示，「美方正在密切關注北京的行動，持續敦促保持克制，不要有單方面改變現狀的舉措。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）。（Reuters）

事件發生後，內地有靠吃粉紅情緒的流量大V說台灣服軟，理由是台軍方對大陸海警局登檢台灣遊艇表明了不介入態度，從台灣方面的反應看，這個判斷是否準確恐怕還不能定論。

從台軍方及最高當局的表態看，台灣方面似乎確實也不想把事情鬧大，比如民進黨發言人吳崢在轉述賴清德看法時表示「會持續努力關注如何避免類似狀況再次出現」， 台灣領導人應該也知道如果事件進一步升級可能招致的風險，但是從陸委會及當事方台海巡署的表述看，他們似乎並未就此略感悔意，語氣仍相當生硬。

對大陸來說，是否能以更有效措施維護漁民生命財產安全與合法權益，讓台灣有關方面嚴懲責任人，向遇難者家屬道歉，並避免類似事件發生，還有待觀察。大陸海警在相關海域的常態化巡查是否會改變兩岸在這一海域的管控現狀也尚未可知。