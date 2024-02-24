金門翻船事件升級　倒逼大陸從登船臨檢到上島巡視？

2月14日農曆正月初五，一艘大陸福建漁船在台灣金門海域翻覆，船上四人全部落海，其中兩人喪命。該事件延燒至今，已成為兩岸衝突新的引信，由於真相未明，台方緊咬乃「執法」，陸方則相應提高回應層次，包括海警部門在廈金海域開展常態化執行巡查，並要求「須給遇難者家屬和兩岸同胞一個明確交代」。事態發展顯然正在擴大，民進黨政府自以為的「低調」，其實是在火上澆油。



兩條人命沒有一句道歉

回顧事件發展，最初民進黨政府主管機關將重點放在該船隻為「三無船」，即「無船名」、「無船舶證書」、「無船籍港登記」，「侵入」台方劃設的「禁止、限制水域」，並在海域中「蛇行」而造成翻覆。台灣「海洋委員會」主委管碧玲也強調，「海域執法是必要的；（台灣）海巡不會粗暴對待大陸漁民」。顯然台灣方面有意「居高臨下」，將意外發生的責任歸咎到大陸漁船身上。

不過，隨着新事證不斷出爐，台方原有的說法越來越站不住腳。起先台灣「海巡署」以「偵查不公開」為由，拒絕公布現場錄影。當大陸遇難家屬要求看現場錄像時，海巡署則改口稱「因現場慌亂沒錄影」。原來台方鎖定的「蛇行」焦點也被打破，金門地檢署表示雙方「發生碰撞」，海巡署旋即改變說法為「船身多次接觸」。

2024年2月14日，金門海域，台灣「海巡署」工作人員檢查被「海巡署」撞翻的船隻。福建一艘漁船在金門海域作業，被「海巡署」以所謂「越界」捕魚為由追逐並撞擊，最終導致漁船翻覆，船上4人全部落海，其中2人遇難。這起嚴重損害大陸漁民權益、傷害兩岸感情的惡性事件，引發大陸各界強烈憤慨。（VCG）

此外，央視旗下微信視頻號「日月譚天」，2月21日發布獨家採訪影片，生還人員指證，是台灣海巡船在未減速的情況下，向大陸漁船衝過去，「給我們頂翻掉了」。台灣方面目前輿論還在吵海巡人員究竟有沒有錄影、為何沒有畫面等問題，但大陸生還人員的證詞，等於將真相還原往前推進了一步，整個大陸輿論場也隨之炸鍋，要求「嚴懲兇手」的聲浪水漲船高。

時至今日，負責兩岸事務大權的蔡英文，未曾出面說過一句話。而陸委會的說法，則與「海委會」口徑一致，強調「嚴正穩健執法」。台灣有看法認為，民進黨政府是刻意保持低調，不讓衝突升級。此說法看似有理，卻不符合邏輯，因為民進黨政府流露了的「高姿態」味道，讓人想起2016年陸客團在台發生火燒車意外，無論是當年的24條人命，還是本次的兩條人命，台灣方面連「抱歉」兩個字都沒有，還能見到網上一片冷血般的冷嘲熱諷。

美國已發現事態嚴重性

民進黨政府希望「以拖待變」，但顯然大陸方面已不願再退讓和忍氣吞聲。國台辦連日發表措詞強硬的聲明，事發當天即對台方「強烈譴責」，2月17日更進一步明確表態廈金海域「根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說」。2月18日中國海警局發言人甘羽表示，福建海警局將「在廈金海域開展常態化執法巡查行動」；國台辦隨之呼應，「堅決支持大陸海警部門在廈金海域開展常態化執法巡查行動」。

金門漁船翻覆事件，2月21日生還人員出面指證，稱漁船是遭台灣「海巡署」船隻頂翻。（「日月譚天」影片截圖）

一直到2月21日，國台辦再次「強烈譴責」，指「強烈譴責台方粗暴對待大陸漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命『暴力執法』又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨」。並提出「儘快公布事實真相」、「嚴懲相關責任人」、「向遇難者家屬道歉」等「給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代」的三項訴求。

陸方亦非「只說不做」，2月19日金門藍色公路「初日號」遊艇行經大二膽海域、五通水道附近時，遭福建海警局強制登船臨檢約30分鐘，船上遊客事後回想：「很怕回不了台灣」。台灣「中央社」19日發出獨家報道，當天上午有四艘大陸海警船在廈金海域出沒，圍繞金門北方、南方及東南方海域航行，其中一艘長達92公尺。

值得關注的是，陸方在廈金海域對台船展開實際執法行動後，台防部的態度卻異常低調。台防長邱國正2月20日在立法院受質詢時回應，這件事歸台灣海巡署處理，台軍不會主動介入，介入的話會引發衝突。也在同一天，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對此表態，稱美國正密切關注北京的行動，並敦促各方克制，不要片面改變台海現狀。結合米勒與邱國正的說法來看，連美國都已經看到事態的嚴重性了，正在出手控管，對象即民進黨政府。

2024年2月20日上午，泉州市紅十字會等派人陪同船員家屬抵達金門，處理相關善後事宜。（影片截圖）

從登船臨檢到上島巡視？

中國大陸在廈金海域的實際做法，在在能夠看出北京近年來在主權議題上的思路與作為。例如2012年日本片面宣布將釣魚島（台稱釣魚台，日稱尖閣諸島）「國有化」後，中國即持續派遣巡邏船在周邊海域航行，並增加大型船隻數量。2015年9月7日起，北京逐次公布中國海警編隊在釣魚島領海巡航的記錄；2023年9月15日起，中國在釣魚島領海巡航更由海警編隊，進一步提升至海警艦艇編隊，「進行正常維權巡航」。只要有日本遊艇或巡視船進入釣魚島領海，中國海警艦艇便會「依法驅離」，以實質行動強化對釣魚島的主權聲張。

又如2022年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）執意訪台，事後解放軍發起大規模「圍台」軍演，大批戰機船艦越過台方主張的「海峽中線」，劃定的軍演範圍更涵蓋了台島所謂「領海」的12海里範圍內。此舉無疑等於「沒收」了「海峽中線」的宣稱，也對台灣的「領海」與「領空」說法發起挑戰。

回到此次金門翻船意外台方所主張的「禁止、限制水域」，其實是台防部於1998年依台灣《兩岸人民關係條例》所公告，屬於台灣單方面的行政公告，而非兩岸協議。由於民進黨政府對於翻船事件至今沒有正面回應，甚至有意將「禁止、限制水域」上綱到「國境」的層次，陸方海警實質的常態化執法巡查，等於就是「沒收」掉了台灣的「禁止、限制水域」，強化了對台灣的主權宣示。

中國海警編隊在釣魚島領海巡航。（「釣魚島─中國的固有領土」網站）

如果民進黨政府還是抱持着高高在上的態度，對於兩條人命的離世冷眼以對，只會令兩岸關係陷入敵意螺旋。已有台灣退將栗正傑提出示警，台方如果沒有妥善處理，未來大陸可能直接「沒收」小金門、獅嶼等幾個台灣小離島。換言之，今天是「登船臨檢」，來日恐怕將「上島巡視」，對台灣方面來說，反而可能是弄巧成拙。