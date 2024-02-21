陸艇翻覆｜胡錫進：台方今後每生事端　就必須迎接大陸力量的推進

2月14日，一艘陸籍漁艇遭台灣金門「海巡署」追緝時翻覆，導致船上4名陸籍漁民落海，2名喪生，2名生還。

今日（21日），兩名生還者返回大陸後，落淚回憶事發經過，直指台灣海巡船撞翻他們的漁艇，表示「我們自己船怎麼可能翻掉？哪怕開急轉彎也翻不掉，要被撞才會翻掉。」而台方亦終於承認稱「船身多次接觸」，「雙方不慎發生碰撞，漁船當場翻覆」。



事件近來引發兩岸三地甚至國際社會關注，官媒《環球時報》前主編胡錫進亦於今日傍晚在社交媒體發文直斥台方是「野蠻行徑」「太惡毒、太囂張」。



胡錫進表示，台方在此前通報中一直稱大陸漁艇「蛇行拒檢，不慎翻覆」，給人營造出「大陸漁船自己翻了，台海巡船還及時施救，幫助了兩人生還。」的印象，掩蓋撞翻這一基本事實，「製造台海巡船『又專業又慈悲』的假像，太可恥了吧！」

今日兩名生還漁民回到大陸描述了事發經過後，台方才承認雙方「不慎發生碰撞，漁船當場翻覆」。台「海巡署」新聞稿也僅用「船身多次接觸」對真相輕描淡寫。

胡錫進指出，「金門列島緊靠大陸，廈金海域的傳統漁場為兩岸漁民所共有，如何分得清楚？每當有台灣漁船來到大陸這邊，無論是因為追逐魚群還是避風，我們什麼時候為難過他們？台方即使出於政治目的宣稱為『限制水域』，他們也應把人道主義放到最前邊，文明巡邏，豈可對大陸漁船搞撞翻的野蠻行徑？這太惡毒，也太囂張了吧！」

他表示，台方必須嚴懲負有直接責任的海巡船上人員，賠償死者家屬。如若拒絕則須準備承擔更多後果。

對於未來大陸海警將常態化執法巡查廈金海域，以及登船臨檢台方遊艇一事，胡錫進認為，台方發起挑釁造成嚴重惡果，就必須接受海面上執法巡查情況的改變，接受大陸海警的常態化出現。「台方今後每搞出一個事端，就須準備迎接大陸力量的進一步推進，他們除了接受新的現實，別無選擇。」若不給兩岸公眾一個完整交代，這件事怕是過不去。