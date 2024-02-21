軍媒：從「金門翻船事故」　看未來4年大陸打擊「台獨」基本思路

【編按】2月14日，台灣方面稱一艘大陸福建籍快艇越界捕魚，金門海巡獲報趕往追緝時，快艇翻船4人墮海。4人先後被救起，其中2人送院搶救後不治。台灣前「立委」蔡正元在Facebook感慨，「這是新春就敲響兩岸問題的警鐘！」

昨日（19日）內地《海峽之聲》發表題為：《從「金門翻船事故」處理，看未來四年大陸打擊「台獨」基本思路》的文章，表示民進黨當局妄圖通過事件給大陸漁民「立規矩」，嚴重破壞兩岸關係。未來四年，賴清德每一張「謀獨牌」，都將成為大陸方面紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展、堅定推進祖國統一進程的契機。



【本文轉自《海峽之聲》（前身為中國人民解放軍福建前線廣播電台，1958年8月24日成立同日向台灣金門廣播，目前隸屬中央軍委政治工作部。）】



大陸籍快艇（中）2月14日在金門海域翻覆後，台灣執法船隻與人員在事發現場進行後續工作。（台灣海巡署）

在「金門翻船事故」中，台灣海巡部門以及其背後的民進黨當局，表現出一種「連讓大陸民眾過個好年都不行」的強烈敵意。這種敵意既延續了其一貫主張的「抗中保台」，又展現出迎合「務實台獨工作者」賴清德即將就職的諂媚。

隨著事件發酵，一些台媒報道為我們揭開了此前並不為外界知曉的大陸漁民殘酷處境。據台灣海巡部門統計，僅2017年至2023年11月，台灣就取締大陸抽砂船19艘次、沒收16艘次，查處所謂「非法越界」大陸漁船9171艘，扣留392艘、沒入83艘。台灣《旺報》社論指出，此次金門事件雖是一場突發意外，但偶然中有其必然。

要知道，台灣海巡部門執法依據的是台當局單方面劃定的所謂「禁止、限制水域」。實際上，由於海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份，廈金海域本就是兩岸漁民自古以來可以共同作業的傳統漁場。

延伸閱讀：陸漁船金門翻覆2死 國台辦：廈金海域不存在「禁止、限制水域」

此前，大陸方面基於善意和默契，並未在該議題上過多著墨，維持著廈金海域的平衡與穩定。但民進黨當局執政後，尤其賴清德勝選後，台灣海巡部門毫不收斂、加碼挑釁，嚴重威脅大陸漁民生命財產安全。大陸方面必須果斷採取行動，對挑事者重拳出擊。

在處理「金門翻船事故」時，大陸方面在強烈憤慨的情緒中，仍保持著極大耐心。國台辦先後兩次發聲，要求台方盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。

大陸方面坦率、直接地給出了解決問題的辦法，也給對岸留足了餘地，只可惜民進黨當局仍擺出一副強硬姿態，錯過妥善處理危機的關鍵時間。隨後，大陸海警部門迅速出手，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

在此之前，「金門翻船事故」仍可作為個案，在雙方溝通協商下妥善解決；而今，這一事件已進入到更深層次，即對廈金海域主權與實際控制權的正本清源。

說得更直白些，就是認真跟台灣方面掰扯掰扯，廈金海域是誰的？究竟是誰在非法作業？究竟是誰越界了？

軍事專家張軍社受訪時表示，大陸海警在廈金海域開展的執法巡查活動，是廈金海域不存在「禁止、限制水域」的印證，這是行使主權的正常行為，「從國際法和國內法的角度出發都無可非議」。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄表示，大陸海警在廈金海域的執法沒有禁區，在這一海域的海上執法具有絕對的主導權，相關行動完全合情合理、合法合規。他認為，此次執法活動具有歷史性意義。

海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍指出，台灣以地方割據政權的「法規之界」對抗中國大陸所代表的「主權之界」，無論是國際法理還是憲法法理均站不住腳。如今和氣不再，慣例打破，台灣只能接受大陸海警對廈金海域的新常態執法管治權，且從此不敢再「越界」侵害大陸漁民受中國憲法保護之合法權益。

回顧整個事件發展脈絡，依舊延續了此前「台當局挑事——大陸方面正告——台當局漠視——大陸方面出手」的「流程」。民進黨當局每躁動一次，大陸方面就打擊一次；「台獨」勢力每冒進一次，就讓其挫敗一次。

2022年，民進黨當局鼓動時任美國眾議長佩洛西竄台，大陸方面對此多次發出嚴厲警告，民進黨當局置若罔聞；當年8月佩洛西竄台後，解放軍立即開展規模空前的圍島演練，東風導彈橫穿台島，所謂「海峽中線」徹底消失。

2023年，民進黨欲促成時任美眾議長麥卡錫竄台，在大陸方面強力反對下作罷。但當年4月，台灣地區領導人蔡英文仍借「過境」之機與麥卡錫會面。其後，由「海巡06」輪領銜的船艇編隊在台海進行聯合巡航巡查專項行動；解放軍則出動包括「山東艦」航母在內的多型裝備組織高強度演練。台島被解放軍戰機戰艦「圍觀」成為常態。

2024年剛剛開始，民進黨當局就妄圖通過「金門翻船事故」給大陸漁民「立規矩」，嚴重傷害兩岸同胞感情，嚴重破壞兩岸關係。大陸方面徹底消除其在廈金海域劃設的「禁止、限制水域」，只是剛好而已。

在這些事件塵埃落定後，「台獨」勢力不妨捫心自問，此刻究竟是離「台獨」更近了，還是離「統一」更近了？

東部戰區繼續組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，4月10日戰區海軍多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。在台灣海峽，台島西北、西南以及台島以東海域主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶佔有利陣位，高速進逼懾壓對手。（微信公眾號／央視軍事）

大陸方面有足夠堅定的意志以及足夠強大的能力，針對「台獨」勢力每一次冒進挑釁給予沉重打擊，塑造有利於兩岸關係穩定、有利於和平統一的「新常態」，並保證島內「台獨」勢力與外部勢力無力「翻案」，不得不承認由其單方面挑釁而造成既定事實。

這正是大陸方面牢牢把握兩岸關係主導權和主動權的生動體現。未來四年，賴清德每一張「謀獨牌」，都將成為大陸方面扎實推動兩岸關係和平發展、融合發展、堅定推進祖國統一進程的契機。