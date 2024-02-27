兩岸統一提上日程　台灣問題不會再一代代拖下去了

2024年中央對台工作會議23日結束，和2023年的會議通報相比，除了一些多年不變的常態性表述，有兩處重要變化：

一處是：「要堅決打擊『台獨』分裂、遏制外部勢力干涉」（2024年）

「要堅決反對『台獨』分裂活動和外部勢力干涉」（2023年）

另一處是：「要堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程」（2024）

「要堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展」（2023）

相信從文字變動，很多人都能看出差異。

先說第一處。

從「反對」到「打擊」與「遏制」，我認為不僅僅是力度的變化，而是從語言到行動的變化，是一種質的變化。

原來的「反對」（oppose)是一種姿態，就好像有人提出一個建議，與你的想法不對盤或損害到你的利益，你喊「我反對」，對方說"哦，你不同意，我知道了"。

僅此而已，對方知道你反對，但是他該怎麼辦還怎麼辦。

換成「打擊」（fight)與「遏制」(contain)就明顯不一樣了。

「打擊」與「遏制」是要付諸具體行動向對方施加壓力，以展現自己的意志，阻止對方的行動。

我們通過日常生活就知道，一個人只是口頭說反對一個東西，往往是很蒼白的，而且往往意味着缺乏對局面的絕對掌控能力，但是當一個人威脅對方說如果不按要求做某事他就要採取懲罰性行動，就不僅僅是威脅那麼簡單了，它還意味着這個人已經掌握了局面，具有了碾壓對方的實力與自信。

這裏尤其要注意兩點：

第一，「打擊」與「遏制」，指向的是兩個不同的對象。

「打擊」的對象是「『台獨』分裂」，「遏制」的對象是「外部勢力干涉」，頗有點「打蔣艦不打美艦」的既視感，熟悉炮擊金門歷史的人都了解這個典故。

當然，我並不認為現在會再來一次炮擊金門，金門雖然發生了台海巡署驅逐大陸漁民致死的慘案，大陸也採取了一些反制措施，但要說啟動炮擊，應該還不會發生。

對「外部勢力干涉」用「遏制」而非「打擊」，我認為展現了中央的決策理性，既不想造成太大的外溢效應把外部勢力裹挾得太深，在實力上也還不允許，還做不到。等到對「外部勢力干涉」也敢用「打擊」的時候，台灣問題我認為差不多就已經解決了，或者即便不解決也已經攥在手裏了，現在咱們還沒有這個能力。

第二，用「打擊」和「遏制」這兩個帶有行動威懾性的詞彙，是因為台海局勢發生了新變化。

這個新變化首先是台灣方面，比蔡英文更激進、更富政治冒險精神的賴清德要上任了。他和他的副手蕭美琴是鐵桿台獨，賴是「務實台獨工作者」，蕭是登上中台辦台獨黑名單並被兩度制裁的人物，二人組成「雙獨」組合，反台獨的形勢比以前更嚴峻了，光嘴上喊反對已經不起作用了。

其次是美國方面，美國今年是大選之年，台灣議題是兩黨的拿分項，為吸引選票，兩黨可能會加碼與台灣進行官方互動，在軍事、政治、經濟等層面全面強化與台灣關係，在繼續掏空「一中」的同時縱容、保護並鞏固實質台獨，因此必須要對美國兩黨及相關政治人物支持台獨的行動進行遏制。

再說第二處。

第二處的變化只有一個地方，增加了八個字「推進祖國統一進程」。

有沒有這八個字，意思完全不一樣。

沒有這八個字，只有「要堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展」，表明的是路徑選擇，意思是說，我們打算這麼幹、這麼幹，目標是「兩岸關係和平發展」。

加上這八個字，改為「要堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程」，就不僅僅是表明路徑選擇，而且要開始上路了，目標就不僅是「兩岸關係和平發展」，而是還要「推進祖國統一進程」。

那麼，為什麼要加上這八個字呢？

因為二十大報告中有這幾個字——不過這不是最重要的，最重要的是為什麼二十大報告中出現了這八個字。

我認為，出現這八個字，就意味着統一這個事情已經提上日程了，意味着在二十大到二十一大這五年期間，具體說就是在2022到2027年之間，就要開始奔着統一這個目標行動了。

儘管「推進祖國統一進程」和「實現祖國完全統一」還不一樣，並不是說一定要在2027年之前「實現統一」。

但是，考慮到台灣「賴蕭配」上任後面臨的不確定性，再加上還有美國這個更大的不確定因素，會不會在此期間，因為某個事件預料之外的事情發生，成為加速事件進程的導火索，還真不好說。

這世界上絕大部分發生在動盪時代的重大歷史進程，都帶有突然性，往往都是是意料之外，猝不及防發生，然後就像個漩渦一樣越漩越大，漩出了新歷史。

尤其絕大部分衝突，並不是各方都充分準備好了，到對方那裏下個戰書，然後再開幹。

往往是各方都意識到了危險，都在準備，在還沒有完全準備好的時候，突然發生了某件事，叩響了扳機，然後就幹上了。

然後大家邊上馬邊磨槍，在開幹後，一邊幹，一邊籌措資源，一邊應付各種壓力，看誰能熬到最後。

就台灣問題來說，不管從官方的角度，還是我個人的意願，肯定都希望和平統一。我個人特別希望兩岸能和平統一！

打仗這個事，嘴上說說容易，真打起來，生靈塗炭吶！兩岸中國人得多少家破人亡，方方面面得付出多大犧牲，哪是光捐錢捐物的事！

兄弟鬩與牆是莫大的悲劇，兩岸中國人一定要儘量避免。

但是，這世界上有多少事，會按照人們的美好願望發展呢？很少的！

尤其台灣「賴蕭配」要上任了，美國還在不斷強化美台關係，在各領域持續加大對台灣的支持，大陸這邊也早就說過"總不能一代代拖下去！」

大陸現在已經是第五代了，台灣到賴清德上任是第六代，還能拖到什麼時候呢？不會一直拖下去的！（轉自微信公眾號杭子牙）