北京召開2024年對台灣工作會議　釋放什麼重要訊號？

2月22日至23日,2024年對台工作會議在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。每年年初,中央都會召開「對台工作會議」。《北京青年報》旗下公眾號「政知見」分析,此次會議釋放幾個重要訊號。



十九大之後,中央召開對台工作會議的時間分別是2018年2月1日至2日、2019年1月22日、2020年1月19日、2021年1月17日至18日、2022年1月25日。二十大之後,中央召開了兩次對台工作會議,時間分別是在2023年5月9日至10日、2024年2月22日至23日。



央視《新聞聯播》畫面顯示,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。

這次會議,釋放了多個重要訊號。

在這次會議上,王滬寧還表示,要以高度責任感和使命感做好對台工作。他說,要堅持一個中國原則和「九二共識」,推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一處理程序。

王滬寧表示,一年來,對台工作銳意進取、克難前行,推動兩岸關係取得新進展,鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。

就在1月24日,中國同瑙魯(Nauru,又譯諾魯)簽署兩國關於恢復外交關係的聯合公報。兩國政府決定自公報簽署之日起恢復大使級外交關係。至此,世界上同中國建立外交關係的國家已有183個。

中國同諾魯復交再次證明,一個中國原則是人心所向、大勢所趨。包括瑙魯在內,2016年以來已有11個國家同中國建立或恢復外交關係,同台灣當局斷絕所謂「外交關係」。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交,圖為當地建築物(FB@The Government of the Republic of Nauru)