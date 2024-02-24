北京召開2024年對台灣工作會議　釋放什麼重要訊號？

2月22日至23日，2024年對台工作會議在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。每年年初，中央都會召開「對台工作會議」。《北京青年報》旗下公眾號「政知見」分析，此次會議釋放幾個重要訊號。



十九大之後，中央召開對台工作會議的時間分別是2018年2月1日至2日、2019年1月22日、2020年1月19日、2021年1月17日至18日、2022年1月25日。二十大之後，中央召開了兩次對台工作會議，時間分別是在2023年5月9日至10日、2024年2月22日至23日。



2月22日至23日，2024年對台工作會議在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（央視）

央視《新聞聯播》畫面顯示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。

央視《新聞聯播》畫面顯示，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。（央視）

這次會議，釋放了多個重要訊號。

第一，在2024年和2023年的對台工作會議上，王滬寧都明確提到，堅定不移推進祖國統一大業。

在這次會議上，王滬寧還表示，要以高度責任感和使命感做好對台工作。他說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一處理程序。

第二，在回顧去年工作時，王滬寧用了「銳意進取、克難前行」幾個字。

中央黨政軍群有關部門和各地有關負責同志出席會議。（央視）

王滬寧表示，一年來，對台工作銳意進取、克難前行，推動兩岸關係取得新進展，鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。

就在1月24日，中國同瑙魯（Nauru，又譯諾魯）簽署兩國關於恢復外交關係的聯合公報。兩國政府決定自公報簽署之日起恢復大使級外交關係。至此，世界上同中國建立外交關係的國家已有183個。

中國同諾魯復交再次證明，一個中國原則是人心所向、大勢所趨。包括瑙魯在內，2016年以來已有11個國家同中國建立或恢復外交關係，同台灣當局斷絕所謂「外交關係」。

瑙魯2024年1月15日宣布與台灣斷交，圖為當地建築物（FB@The Government of the Republic of Nauru）

1月25日，《人民日報》刊文稱，中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。

「我們堅信，未來會有更多國際社會成員認清歷史大勢，選擇同中國建立或恢復外交關係，國際社會堅持一個中國原則的格局必將更加牢固，中國人民反對‘台獨’分裂和外部勢力干預、爭取國家統一的正義事業必將得到更多理解和支援。」

第三，王滬寧還提到，要「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」。

黨的二十大報告提到，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。

2023年3月9日，王滬寧參加十四屆全國人大一次會議台灣代表團審議時提到：黨的十八大以來，習近平總書記就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略，我們進一步掌握了實現祖國完全統一的戰略主動。

王滬寧。（新華社）

第四，在部署工作時，王滬寧提到了「融合」——要擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展。

就在去年9月，中共中央、國務院發佈了《關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》。

這段時間以來，福建省相關動作不斷。1月23日，在福建省十四屆人大二次會議上，福建省省長趙龍強調，今年要加快建設兩岸融合發展示範區。

1月11日上午，福建省省長趙龍向大會作政府工作報告。（人民網）

第五，重申打擊「台獨」！

在此次對台工作會議上，王滬寧重申：要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支援島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，維護台海和平穩定。

在2023年的對台工作會議上，王滬寧表示：要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

據中國新聞網報導，近日，《統一論壇》編輯部撰寫了《深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略推動反「獨」促統運動高品質發展》文章。

文中提到，「台獨」分裂勢力拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，大搞「去中國化」，肆意挑動兩岸對立，阻撓限制兩岸交流合作，打壓迫害島內愛國統一力量和人士，竭力配合反華勢力圍堵遏制中國大陸，甘當外人棋子和幫凶。

2024台灣大選，1月13日晚，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

個別國家為維護霸主地位不擇手段，四處拉幫結派，製造事端，終究不得人心。

文中還提到，隨著中國經濟軍事實力的不斷提升，我們對台海局勢的掌控力將越來越強，主導兩岸關係發展的趨勢將越來越明顯。

「台灣地區選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。」

《北京青年報》旗下公眾號「政知見」指出，央視畫面顯示，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤也在此次對台工作會議現場。

央視畫面顯示，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤也在此次對台工作會議現場（左一）。（央視）

今年1月2日，宋濤發表新年寄語。他說，祖國終將統一，也必然統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求，是當前兩岸關係發展大勢的充分展現，更是兩岸同胞共同的願望和共同的使命。