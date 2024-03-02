張曉明被免全國政協副秘書長　前港澳辦主任去向存疑

現任全國政協副秘書長（正部級）張曉明近日傳出變動。3月2日播出的新聞聯播報道，一連兩日的全國政協常委會會議在北京閉幕，會議免去張曉明全國政協副秘書長職務，不過政協官網仍未將其除名。張曉明曾在港澳系統工作長達36年，參與了香港《基本法》起草、設立臨時立法會、香港特別行政區籌備委員會秘書處的工作，亦曾歷經2014年佔中運動，2015年政改方案被否決，以及2019年反修例風波等，經歷並深度參與處理香港回歸前後所有重大事件。

公開資料顯示，張曉明1963年9月生，江蘇泰州市人。他1986年從中國人民大學刑法專業碩士研究生畢業後，即進入港澳系統，曾長期擔任原港澳辦主任廖暉的秘書。廖暉是廖承志之子，九七回歸後接替魯平出任港澳辦主任，掌管港澳事務長達13年，至2010年始卸任。

張曉明從國務院港澳辦副主任科員，其後陸續升任主任科員、港澳辦二司副處長、港澳辦黨組秘書、港澳辦副主任。2012年12月18日，十八屆中央候補委員張曉明接替彭清華出任中聯辦主任（正部級），成為第四任、也是最年輕的一任中聯辦主任，進入中共中央港澳工作協調小組。2017年9月22日，張曉明接替王光亞出任國務院港澳事務辦公室主任，依序成為十九屆中央委員。彼時54歲的張曉明亦是上任最年輕者。

時任港澳辦副主任張曉明來港出席座談會。（張浩維攝）

2020年2月，中共中央決定將中央港澳工作協調小組升格為領導小組，新的領導小組辦公室主任由全國政協副主席兼時任秘書長夏寶龍擔任。張曉明則被免去港澳辦主任職務，改任分管日常工作的副主任、黨組副書記，但仍為正部長級。2022年6月22日，張曉明職務再次調整，轉任全國政協副秘書長（正部長級），排在常務副秘書長之後，其後，該職務一直延續至今。

回看張曉明自2020年以來的職務變動，雖保留了正部級，但也經歷了從「正職變副職」，從「副職變閒職」的過程。而張曉明擔任中聯辦主任、港澳辦主任之際，也正是香港經歷一系列政治風波的周期，張曉明的一些言論曾備受爭議。比如2014年香港爆發長達79天的「佔領中環」運動，他曾回應記者提問說「太陽照常升起」，並批評「佔中」運動試圖仿照「顏色革命」，公然違法。2015年曾在研討會上發表「行政長官超然論」也曾在當時引發香港各方激烈反應。

林鄭指，不認為修例風波時「跪低」就可以避免衝突。（資料圖片）

2020年8月，美國財政部宣佈，制裁11名損害香港自治的內地與香港官員，被制裁者包括林鄭月娥及張曉明等人。張曉明在2021年3月國務院新聞辦舉辦的新聞發布會上提及此事時說：「對此我們都深以為榮。」

張曉明此番變動無疑會引發香港各界猜測，，有待官方公布更多消息。