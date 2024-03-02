愛國博主起訴作家莫言「侮辱革命先烈」索賠15億　胡錫進也被告？

上周起訴中國知名作家莫言的博主，過去兩天將槍口瞄准中國官媒《環球時報》前主編胡錫進。



在微博上有20萬粉絲的博主「說真話的毛星火」，今年2月以來以莫言在書中「涉嫌侮辱革命先烈」為由，向莫言頻繁開炮。

毛星火在向出版社舉報莫言書籍、發起起訴莫言的微博投票後，上星期四（2月22日）正式向北京地方法院提交起訴莫言的文字材料。

在微博上有20萬粉絲的博主「說真話的毛星火」，今年2月以來以莫言在書中「涉嫌侮辱革命先烈」為由，向莫言頻繁開炮。（微博＠說真話的毛星火）

中國官媒《環球時報》前主編胡錫進星期二（2月27日）下場，大批毛星火是打著「愛國」旗號給莫言扣帽子。

毛星火隔天（2月28日）便作出回應，稱要起訴胡錫進。他說：「起訴莫言，是為曾經的英雄先烈而戰；起訴胡錫進，是為如今的愛國人民而戰。英雄先烈和愛國人民，都不容詆毀污蔑！ 」

「燃燒自己，照亮人間」

在這次起訴莫言獲得關注前，毛星火批判莫言其實已超過兩年。

毛星火2022年9月在微信公眾號「不屈毛星火」上發佈第一篇批判莫言的文章，稱莫言之流的中國作家得了一種「病」，叫「正能量過敏症」。

這篇文章為毛星火帶來2萬7000次瀏覽量和819個贊，是該公眾號創號以來最受關注的文章，由此便開啓了他的批判莫言之路。

圖為林青霞邀請諾貝爾文學獎得主莫言等人，到半山豪宅做客。（微博）

毛星火起訴莫言的想法，可以追溯到去年10月。當時他發文稱，正在為起訴莫言查資料。今年1月，毛星火發文報告進展，稱目前法律個人不能起訴莫言，只能向檢察院提交材料提起公訴。

準備起訴書的同時，毛星火還向浙江省信訪局舉報了莫言《紅高粱家族》的出版機構。浙江出版聯合集團2月4日回復信訪件稱，信訪人反映的《紅高粱家族》問題並不屬實。

2月中旬，毛星火還在微博發起「是否支持起訴莫言」的網絡投票。截至2月25日，共有9000人投票支持，遠高於投不支持或不關心的人數。

據察客統計，「不屈毛星火」至今發佈的320篇文章中，至少120篇直接在標題中點名批判莫言。（公眾號截圖）

在「民意」的鼓舞下，毛星火最終於2月22日向北京法院提交起訴書。

毛星火在起訴書中列舉莫言的26條「罪證」，包括涉嫌抹黑醜化八路軍、美化和支持侵華日軍、詆毀侮辱中國開國領袖毛澤東等。他請求判令下架莫言問題書籍，判令莫言道歉並賠償每個中國人一塊錢名譽損失費，共計15億元（人民幣）。

毛星火列出莫言「問題」作品包括《紅高粱家族》《豐乳肥臀》《蛙》等。莫言於2012年獲得諾貝爾文學獎。（微博截圖）

毛星火的提告之舉很快遭到質疑。有中國網民認為毛星火是在博流量；同濟大學人文學院教授張生2月24日發文為莫言辯護，稱中國這些年的教育失敗了。

張生說，我們教育的人沒有學會寬容和自由，而只學會了「非此即彼的惡毒的告密和動輒使用政治和法律手段來陷害他人」，並且「對一切與自己不一樣的思想和文化都充滿了仇恨」。

面對質疑，曾自比譚嗣同和魯迅的毛星火2月25日發微博，將自己比作杜甫。「我忽然發覺，我和杜甫一樣。一樣善良，一樣充滿悲憫。」

兩天後，毛星火再發微博表明決心，稱他「願燃燒自己，照亮人間」。

小粉紅崛起，是中國社會迭代的必然結果，而他們之愛國，門檻並沒有那麼高。（Getty）

老胡下場

作為當事人的莫言至今未對毛星火的起訴作出回應。他的最近一條微博停留在去年8月16日，但公眾號仍保持周更，最後一次更新為2月26日。

向來習慣點評社會熱點的胡錫進星期二（2月27日）首次就此事發聲，他首先給事件定性為：一場個別人用「打莫言」自我炒作的鬧劇。

胡錫進接著分析，起訴者瞄上互聯網上的民粹資源，因為給莫言扣「侮辱先烈」的帽子「穩賺不賠」，所以就這樣做了。

向來習慣點評社會熱點的胡錫進星期二（2月27日）首次就此事發聲，他首先給事件定性為：一場個別人用「打莫言」自我炒作的鬧劇。（資料圖片）

胡錫進還提醒，起訴者代表的輿論風向「非常值得警惕」，已經對社會現實產生負面影響，形成對「政治不正確」的某種定義權。

胡錫進的發聲非但沒能為事件降溫，反而添了一把火。毛星火隔天（2月28日）就發長文，表示要起訴胡錫進，「用法律為所有愛國人民討回公道」。

當晚，胡錫進略帶戲謔地在微博回應稱：「乖乖，這種人果然惹不起哈，只能他們指控別人，不能別人以言嗆之……」

一天後（2月29日），胡錫進在公眾號「胡錫進觀察」發表題為《網上「專找漢奸打」該停了！》的文章，更明確地將當前的互聯網環境與經濟形勢聯繫起來，稱互聯網文字獄、四處扣「賣國」「漢奸」的帽子，與市場經濟所需要的寬松和諧是背道而馳。

胡錫進還寫道，激進的聲音亂扣帽子的現象，也影響公眾對中央經濟工作會議精神將得到落實的判斷，削弱大眾對國家下決心推進改革開放的認知。政府應當採取更多措施抑制激進聲音在互聯網上的過度強勢。

中國人高漲的愛國主義情緒成為輿論焦點。（Getty）

此次事件中，中國網民的態度呈現出不同於以往的各自為陣。

毛星火的微博評論區大多支持他起訴胡錫進，稱毛星火是「為眾人抱薪者」，而「胡錫進只有把他打疼，他才會消停」。

胡錫進的微博下方評論則大多支持老胡，認為毛星火這類起訴者是「逮住誰咬誰」，「這種碰瓷，你搭理他已經輸了」。

中國媒體觀察者網的相關微博下方，高贊評論則認為：「老胡很清醒的，明白唇亡齒寒的道理。」

鬧劇何解？

截至發稿時，中國央媒尚未對事件作出評論。僅地方官媒《河南日報》旗下頂端新聞發佈評論文，稱起訴莫言是文學爭議引發的法律鬧劇。

像往常一樣對社會熱點、內政外交做出點評的胡錫進，估計一開始不會想到事情在短短幾天內快速發展，讓他陷入被起訴的境地。

胡錫進當然不會害怕被起訴。否則他得知被起訴時，不會以調侃語氣說：「老胡被罵這麼久也沒工夫起訴個人，更不會有時間陪這個人演戲。」

客觀地說，不論是在法律上還是輿論聲量上，毛星火的起訴也幾乎不會對胡錫進構成威脅。

從2021年抖音上扎堆出現的「愛國」視頻，到今年1月視頻博主「戰馬行動」舉報商場粘貼畫有日本元素，在中國當前的互聯網環境下，「愛國」產生的巨大號召力。（資料圖片）

但從毛星火一天之內連發上10條微博，在炮轟胡錫進的過程中獲得巨大流量、粉絲數不降反增來看，胡錫進此刻估計更深刻體會到了「這種人果然惹不起」。

從2021年抖音上扎堆出現的「愛國」視頻，到今年1月視頻博主「戰馬行動」舉報商場粘貼畫有日本元素，在中國當前的互聯網環境下，「愛國」產生的巨大號召力，讓胡錫進都只能感嘆「惹不起」。

「戰馬行動」引發爭議後，中國官媒曾集體下場批判他擾亂市場秩序，「愛國不是生意」。然而官媒的批判話音剛落，針對莫言的起訴便接踵而至。

中國經濟今年將面臨的挑戰不亞於去年，尤其是在市場信心不足、外資撤離加速的當下。胡錫進顯然看到了這一點，所以他反復強調，互聯網上激進的聲音與當前經濟所需的寬松環境背道而馳。

只不過，這批從小接受愛國教育長大的中國人，常年浸濡在單一輿論環境中，成了胡錫進口中「自己被自己綁架，被信息繭房綁架」的那群人，似乎也不可避免地成了他口中「國家前進的阻礙乃至破壞力量」。